Hallitus kaivoi poliisille budjettiriihessä kymmenen miljoonaa lisärahoitusta, mutta poliisin mukaan rahaa olisi tarvittu enemmän. Sisäministeri Maria Ohisalon (vihr) mukaan sisäisestä turvallisuudesta huolehditaan asianmukaisesti jatkossakin.

PoliisiTOIMESSA varaudutaan mittaviin säästöihin budjettiriihen jälkimainingeissa.

Hallitus päätti talousarvioneuvotteluissa 10,6 miljoonan euron lisärahoituksesta poliisille. Lopputuloksena poliisin määrärahat ovat ensi vuonna yhteensä 806 miljoonaa euroa.

Poliisista rummutettiin ennen budjettiriihtä sitä viestiä, että lisärahoitusta on saatava 35–40 miljoonaa euroa, jolloin määrärahat olisivat nousseet 838 miljoonaan euroon – saman verran kuin poliisi on saanut tänä vuonna rahaa käyttöönsä lisätalousarvioiden jälkeen.

Vajetta jäi poliisin näkökulmasta 32 miljoonaa euroa.

– Sopeutamme toimintaamme annettuun rahoitukseen. Valitettavasti sopeuttaminen on niin merkittävää, että sillä on vaikutusta poliisitoimintaan koko maassa, Poliisihallituksen hallintojohtaja Anne Aaltonen kommentoi IS:lle.

Säästötoimista aiotaan tiedottaa ensi viikolla, kun valtion talousarvioesitys on julkistettu.

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen varoitti ennen riihtä MTV:n haastattelussa, että leikkaukset näkyvät hälytysvalmiuden heikkenemisenä, rikostutkintojen kasvamisena, tutkinta-aikojen pitenemisenä, rikosten selvittämisprosenttien huononemisena, poliisin näkymisen vähentymisenä ja lupapalveluiden ruuhkautumisena.

IS sai Poliisihallituksen muistion, jossa arvioidaan säästötoimien vaikutuksia poliisin toimintaan. Muistion mukaan entistä useampi rikos uhkaa jäädä selvittämättä eikä poliisi pysty puuttumaan ennalta estävästi esimerkiksi häiriökäyttäytymiseen tai häiritsevään päihteiden käyttöön julkisilla paikoilla.

– Hälytysajat pitenevät etenkin vähemmän kiireellisten hälytystehtävien osalta, poliisin paikalle saapumista joudutaan odottamaan aikaisempaa pidempään ja tämä heikentää samalla edellytyksiä rikosten selvittämiseen, muistiossa lukee.

Leikkuriin uhkaavat joutua muistion mukaan myös ihmiskaupparikosten tutkintaan, harva-alueiden poliisipalveluiden turvaamiseen ja it-rikosten tutkintaan myönnetyt määräaikaiset panostukset.

– Rikostorjunta tulisi kohdentumaan entistä enemmän vain henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten torjuntaan, muistiossa summataan.

Sisäministeri Maria Ohisalon (vihr) mukaan nyt poliisille tuleva 10,6 miljoonan lisäys ei ole niin suuri kuin poliisi on katsonut välttämättömäksi sopeutustoimien välttämiseksi, mutta ”tiukassa taloustilanteessa lisäys on merkittävä verrattuna mihinkään muuhun budjettiriihessä päätettyyn lisäykseen”.

– Hallituksen sisällä pidettiin yhteisesti tärkeänä, että tiukasta budjettitilanteesta ja jakovaran pienuudesta huolimatta poliisille haluttiin osoittaa kehystason päälle rahoitusta, jotta sisäisestä turvallisuudesta ja uhrien oikeusturvasta voidaan huolehtia asianmukaisesti jatkossakin, Ohisalo viestittää sähköpostilla.

Sisäministeri Maria Ohisalon (vihr) mukaan sopeutustoimien tarvetta ja kohdentumista arvioidaan ja valmistellaan Poliisihallituksessa ja katsotaan yhteistyössä sisäministeriön kanssa.

IS:n tietojen mukaan niin sanotun jakamattoman varan suuruus laskettiin budjettiriihessä kymmenissä miljoonissa euroissa.

Hallituslähteen mukaan ”hallitus joutui tekemään menopaineiden keskellä vääjäämättömästi priorisointia”. Muita esillä olleita menokohteita olivat esimerkiksi vanhusten palvelut, hoitotakuu ja tiede.

Erikoiseksi määrärahasopan tekee se, että samalla kuin poliisin ylimmästä johdosta viestitään lähihistorian heikoimmasta rahatilanteesta, ministerit sanovat, että poliisin budjettirahoitus on ennätyskorkealla.

Tämä johtuu osaltaan siitä, että poliisien määrää on nostettu, mikä on ollut puolueiden laajasti hyväksymä asia. Tänä vuonna poliiseja on noin 7 450.

Aaltosen mukaan kustannuksia ovat nostaneet myös muun muassa palkkaus-, toimitila- ja ICT-menot. Lisäksi korona on tuonut poliisille lisätehtäviä.

Poliisin määrärahoista noussut keskustelu on nostanut jännitteitä pintaan myös hallituksen sisällä.

Viime kyselytunnilla oli havaittavissa piikittelyä ministereiden kesken. Tilanne sai alkunsa, kun Arto Satonen (kok) tiukkasi, miksi poliisille ei annettu 35–40:tä miljoonaa euroa, ”kun kaikkeen muuhun asiaan teillä tuntuu velkarahaa riittävän”.

– Olette aivan oikeassa. Tämähän on juuri se viesti, jonka sisäministeriö on vienyt yhdessä Poliisihallituksen kanssa valtiovarainministeriöön. Hallitus on käynyt yhdessä keskustelua siitä, mikä meillä on se jakamaton vara, joka riittää näiden kehysten puitteissa ensi vuoden kaikkeen jaettavaan, ja se on ollut valitettavasti tiukempi kuin aiemmin oli tiedossa, Ohisalo vastasi.

Ohisalo siis antoi ymmärtää, että hän halusi ohjata poliisitoimeen enemmän rahaa, mutta valtiovarainministeriö torppasi aikomuksen.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) kuittasi Ohisalon puheenvuoron jälkeen, että ”politiikassa sekä mieluisat että vaikeat päätökset tehdään yhdessä hallituksessa”.

Tämän jälkeen pääministeri Sanna Marin (sd) nousi ylös, käveli Ohisalon luokse ja kävi Ohisalon kanssa lyhyen sananvaihdon. Eduskunnan videotallenteelta näkyy, kuinka Marin heilautti kättään Ohisalolle puhuessaan.

Pääministeri Sanna Marin (sd) käveli sisäministeri Maria Ohisalon (vihr) luokse kesken kyselytunnin. Marin palasi paikalleen lyhyen sananvaihdon jälkeen.

IS ei saanut Marinin esikunnasta kommenttia tapaukseen. IS kysyi Ohisalolta, nuhteliko pääministeri häntä kyselytunnilla. Ohisalo ei ottanut tähän kantaa.

– On tärkeää korjata, ettei asiassa ole sisä- ja valtiovarainministeriöiden välillä erimielisyyttä poliittisella tasolla ja on niin ikään tärkeää korostaa, että hallitus on tehnyt valtion talousarvioesitystä koskevat päätökset yhdessä, Ohisalo viestittää.

Ohisalon mukaan hallituspuolueiden yhteisenä tavoitteena on kentällä työskentelevien poliisien määrän turvaaminen.