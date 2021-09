Puheenjohtaja Purra kertoi puolueen ilmastonäkemyksiä puoluetoimiston Tuumaustunnilla.

Perussuomalaiset ei löydä hallituksen ilmastotoimista ja ilmastopolitiikasta mitään hyvää.

– Tosiasiassa tähtääminen ensimmäisenä hiilineutraaliksi ei takaa kilpailuetuja, päinvastoin, puheenjohtaja Riikka Purra (ps) totesi.

– Vaarana on esimerkiksi se, että satsaamme kustannustehottomasti pian vääriksi tai vanhentuneiksi osoittautuviin teknologioihin. Näin pieni maa ei voi tehdä virheitä ensimmäisenä vaan sen tulee oppia muiden tekemistä virheistä, hän jatkoi.

Purra toisti muutamaan otteeseen, että veronmaksajat maksavat ilmastotoimet ja vihreä siirtymä tuo kustannuksia yrityksille.

– Rahasta on aivan välttämätöntä puhua. Hallituksen maailman kunnianhimoisin ilmastopolitiikka lisää kansalaisen kustannuksia, kiristää verotusta ja lisää velkaa. Samalla se lisää kustannuksia monenlaisille yrityksille, jotka eivät ole saamapuolella vihreässä siirtymässä, Purra sanoi.

Perussuomalaiset irtisanoutui jo viime vaalikaudella puolueiden yhteisestä ilmastosopimuksesta, ja nyt puolue kritisoi hallituksen toissa viikon budjettiriihen ilmastopakettia.

– Ilmastopaketista haluttiin uskottava, mikä suomeksi tarkoittaa kustannuksia ja taakkaa veronmaksajille. Tai vaihtoehtoisesti tiettyjen tahojen tukemista anteliaasti, minkä maksaa veronmaksaja.

– Hallituksesta kerrotaan meille usein, että elinkeinoelämä on kunnianhimoisen ilmastopolitiikan takana. Totta kai se on, jos tarjolla on tukirahaa, kannusterahaa, vihreää rahaa, ilmastokehitysrahaa ja vihreää investointirahaa. Ja näiden kustannuksen kantaa veronmaksaja, Purra totesi.

Puheenjohtaja perusteli nihkeää kantaa ilmastoimiin sillä, että Suomi on jo vähentänyt paljon päästöjään ja on pikkutekijä maailmassa.

– Suomen osuus maailman hiilidioksidipäästöistä on runsaan promillen luokkaa. Poliittisille toimille on luontaista, että niitä tulee tehdä, oli niillä vaikutusta tai ei.

Purra ei ymmärrä, miksi hallitus jätti päätöksenteon Ilmastopaneelin harteille.

Ilmastopaneeli ja tutkijat laskevat maaliskuuhun mennessä, onko hallituksen ilmastopaketissa päästövähennyksiä oikeasti riittävästi vai pitääkö niitä tehdä lisää.

– Uskooko joku, että niihin päästään? Ja että vihreät keväällä kertoo, että kaikki päästövähennykset on nyt tehty? Ei, niin ei tule tapahtumaan.

– Hallitus päätti antaa toimien määrittelyssä vallan Ilmastopaneelille ja muille vielä huomattavasti punavihreää hallitusta kunnianhimoisemmille toimijoille.

– Miten on mahdollista, että yksi asiantuntijataho nostetaan kaikkien muiden edelle? Kuvitelkaa tilanne, että ekonomistien poolille annettaisiin määrittelyvalta sen suhteen, onko hallitus tehnyt riittävästi kestävyystoimia kevääseen mennessä vai pitääkö leikata, Purra maalaili.

Puheenjohtaja Purra kertoi näkemyksiään, että esimerkiksi sähköautojen kannusteista ja verohelpotuksista hyöty menee muualle kuin työssäkäyville ja syrjäseudulla asuville.

Samoin kansalaiset huomaavat ilmastotoimet energia- ja sähkölaskuissaan.

– Autoilun kustannukset ilmastotoimien myötä muodostuvat monta kautta. Verotus, bioperäisen ja fossiilisen sekoitesuhde ja Suomen erityiskunnianhimo myös tässä, päästökauppa, ruuhkamaksut, sähköistymisestä seuraavat velvoitteet, pysäköintiin kohdistuvat muutosvaatimukset ja niin edelleen

– Lisää maksettavaa tulee myös asumiseen, lämmittämiseen, öljy- ja kaukolämpöön. Keskimääräisessä kerrostaloasunnossa kaukolämpölasku nousee 180 euroa, rivitaloasunnossa 240 euroa ja omakotitalossa 432 euroa vuodessa, Purra luetteli.

Perussuomalaisilla ei ollut esittää yhtään ilmastotoimea, johon puolue olisi valmis.

IS kysyi Tuumaustunnin päätteeksi, mitä ilmastotoimia perussuomalaiset on valmis tekemään.

– Kuten moneen kertaan korostin, Suomen tekemä ilmastopolitiikka on maailman kunnianhimoisinta. Perussuomalaisille riittäisi vähän vähempikin kunnianhimo, Purra totesi.

IS myös kysyi, miksi Suomen ei pitäisi satsata uuteen teknologiaan ja olla eturintamassa ilmastonmuutoksessa.

– Kuten pyrin korostamaan, myös teknologioiden kannalta siellä keskitasolla oleminen ilmastopolitiikassa olisi paljon järkevämpää. Silloin ei tehtäisi panostusvirheitä, suosittaisi mahdollisesti nopeasti vanhenevaa teknologiaa ja ylipäätään voitaisiin oppia muitten maitten tekemistä virheistä.

– Se, että Suomi haluaa olla kunnianhimoisempi kuin oleelliset kilpailijamaansa, kunnianhimoisempi kuin EU – me emme näe sitä hyvänä toimintana. Suomi on vähentänyt päästöjään merkittävästi. Nyt se haluaa tehdä vielä enemmän, Purra totesi.

Purran mukaan vihreä siirtymä ei ole veronmaksajien ja teollisuuden asialla.

– Tällä on merkittäviä vaikutuksia paitsi veronmaksajille myös yrityksille, jotka tästä vihreästä siirtymästä eivät suoranaisesti hyödy. Sillä on vaikutuksia teollisuuden toimintaedellytyksiin.

– Hallitus tuntuu esittävän asian niin, että kaikki ilmastotoimet ja vihreät panostukset vain tulevat jostain. Ikään kuin me vain päättäisimme olla ilmastomyönteisiä. Näin ei ole, vaan jostakin raha näiden toimien tuottamiseen tulee. Suomessa se taho on veronmaksaja, Purra toisti.