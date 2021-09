Ex-pääministerin talosta pyydettiin alun perin yli 1,3 miljoonaa euroa. Kiinnostusta alkoi löytyä, kun lähtöhinnaksi määriteltiin 890 000 euroa.

Entinen pääministeri Juha Sipilä (kesk) on löytänyt ostajan pitkään myynnissä olleelle Sipoon-kodilleen.

– Voin vahvistaa, että meillä on ollut kohde tarjouskaupassa lähtöhinnalla 890 000 euroa, ja asunnosta on tullut tarjous, joka on hyväksytty, Kiinteistömaailman kiinteistönvälittäjä Antti Haataja kertoo IS:lle.

– Toki asuntoa ei ole myyty, ennen kuin kauppakirja on allekirjoitettu ja kaupanvahvistaja on kaupan vahvistanut, Haataja lisää.

IS:n erikoistoimittaja Timo Haapala kirjoitti Setä Arkadia -palstallaan, että Sipilä otti takkiin noin 400 000 euroa, sillä Sipilä osti talon 1,3 miljoonalla eurolla ja kohteen viimeinen pyyntihinta Oikotiellä oli 890 000 euroa.

Haatajan mukaan tarjouskaupan avulla saatiin nostettua kauppahintaa.

– Sanotaanko näin, että ei olla tuossa lähtösummassa vaan ollaan kyllä yli sen.

IS ei tavoittanut Sipilää kommentoimaan talokauppaa.

Sipoon Västerskogissa sijaitseva 269-neliöinen kivilinna ehti olla myynnissä vuoden ja kolme kuukautta.

Jylhällä kalliolla sijaitsevaa taloa kaupiteltiin Seiskan mukaan alun perin 1 350 000 euron hintaan.

Kuvassa Sipilä nikkaroi Sipoon-kotinsa autotallissa syksyllä 2018. Sipilä rakensi autotallissaan esimerkiksi metallisen ”luottamuksen apilan”, jonka hän esitteli keskustan puoluekokouksessa kesällä 2018.

– Tässä tapauksessa markkina vaikutti antavan sellaisia vastauksia, että vauhtia pitää hakea alempaa. Maapohja ja näkymät ovat vaikuttavia, lähipalveluja tarvitseville sijainti voi vaikuttaa hintaakin enemmän lopullisiin päätöksiin, Haataja sanoo.

Haatajan mukaan vuonna 1997 valmistunut talo on hyväkuntoinen, mutta talotekniikka ikääntyy, mikä pitää huomioida hinnassa.

– Se on selvä asia, että jokainen 50 000 euron nousu asunnon hinnassa leikkaa ostajapotentiaalia pienemmäksi, mutta varakkaita ihmisiä on ja myymme Helsingin keskustassa tuossa hintaluokassa asuntoja koko ajan.

Sipooseen vaimonsa Minna-Maarian kanssa vuonna 2014 muuttanut Sipilä aikoo jättää eduskunnan vuonna 2023 ja muuttaa takaisin Kempeleeseen Pohjois-Pohjanmaalle.

– Olemme ostaneet reilusti Sipoon-kotia pienemmän omakotitalon. Autokatoksen päätyyn olen tekemässä pientä verstasta, Sipilä kertoi oululaiselle Forum24 -lehdelle kesällä 2020.