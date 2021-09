Haavisto HS:lle: Suomelle tullut noin 8 000 avunpyyntöä Afganistanista

Suomi sai Kabulista ulos evakuointioperaation aikana 414 ihmistä.

Ulkoministeri Pekka Haavisto toivoo, että jatkossa Suomen palveluksessa ulkomailla olevat tietäisivät ovatko he mahdollisen evakuoinnin piirissä.

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) mukaan Suomelle on tullut noin 8 000 yhteydenottoa, käytännössä avunpyyntöä, Afganistanissa olevilta ihmisiltä tai heitä auttavilta.

Haavisto kertoo asiasta Helsingin Sanomien haastattelussa. Hän kertoo Ruotsin ulkoministerin saaneen noin 25 000 vastaavaa yhteydenottoa.

Lehden mukaan osassa yhteydenotoista on kyse ihmisistä, jotka kokevat olevansa vaarassa. Osalla taas toimeentulo on romahtanut, koska he eivät voi enää harjoittaa ammattiaan.

Suomi sai Kabulista ulos evakuointioperaation aikana 414 ihmistä. Evakuoinnit käynnistyivät, kun äärijärjestö Taleban nousi maassa valtaan elokuussa. Haaviston mukaan ulkoministeriö tekee edelleen töitä saadakseen maahan jääneitä pois.

HS:n mukaan Afganistanissa on edelleen ihmisiä, joita ei ole kyetty evakuoimaan: noin 40 konsuliapua tarvitsevaa eli Suomen passin tai oleskeluluvan haltijaa sekä noin 30 Suomen suurlähetystön palveluksessa ollutta.

Haavisto myös muun muassa sanoo HS:n haastattelussa, että Suomella ”täytyy olla joku periaate” sen suhteen, että Suomen valtion eteen jollain tapaa työskentelevä ihminen tietää, tulisiko hän evakuoinnin piiriin.