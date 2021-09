Presidentti Niinistö matkustaa YK:n yleiskokoukseen New Yorkiin

Niinistö pitää Suomen kansallisen puheenvuoron yleiskokouksessa ensi tiistaina

Presidentti Niinistö kuvattuna YK:n 72. yleiskokouksessa New Yorkissa 20. syyskuuta 2017.

Presidentti Sauli Niinistö matkustaa New Yorkiin osallistuakseen YK:n yleiskokouksen avajaisviikolle maanantaina ja tiistaina.

Presidentin kansliasta kerrotaan, että Niinistö pitää Suomen kansallisen puheenvuoron yleiskokouksessa ensi tiistaina. Lisäksi hän osallistuu yleiskokouksen avajaisiin sekä tapaa YK:n pääsihteeri António Guterresin ja muita päämiehiä kahdenvälisesti.

Osa yleiskokouksen tapahtumista on tänä vuonna virtuaalisia. Niinistön ohjelmassa on muun muassa videopuheenvuoro torstaina YK:n pääsihteerin isännöimässä ruokajärjestelmähuippukokouksessa, missä tavoitteena on uudistaa ruoan tuotanto- ja kulutustapoja kestävällä tavalla osana laajempaa YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -ohjelmaa.

Presidentti toimii YK:n yleiskokouksessa Suomen valtuuskunnan puheenjohtajana. Valtuuskuntaan kuuluvat myös ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) ja kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd.).