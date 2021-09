Repun valmistaneen yrityksen omistaa pääministerin opiskelutoverin sisko.

Pääministeri Sanna Marin (sd) esitteli Instagramissa torstaina julkaisemallaan videolla uutta nahkareppuaan.

Marinin videosta kertoi ensimmäisenä Iltalehti.

Marin kehui reppua vuolaasti lähes puolelle miljoonalle seuraajalleen.

– Päivän ensimmäiset tapaamiset on jo ollut täällä Kesärannassa ja nyt me lähdetään kohti valtioneuvoston linnaa. Ja mulla on uus hieno kotimaisen Pihkan reppu, joka tuli tänään ensimmäistä kertaa käyttöön, Marin sanoi Iltalehden mukaan Instagramin tarinaosiossa torstaina puoliltapäivin.

Lue lisää: Sanna Marinin Vogue-kuva avitti suomalais­yrityksen nousu­kiitoon – nyt tavoite on maailmalla ja vastuullisen muodin lähettinä

Kyseessä oli Pihka Collectionin valmistama Aapo-reppu, jonka hinta on 349 euroa. Marinin erityisavustaja Pirita Ruokonen korosti Ylelle, että Marin on ostanut repun itse.

Yrityksen toinen omistaja on Marinin vanhan opiskelukaverin sisko.

Marin on antanut yrityksille näkyvyyttä ennenkin. Tamperelainen designvaateyritys Uhana nousi laajaan tietoisuuteen, kun muotilehti Voguen kuvassa Marinilla oli yllään yrityksen musta Mirage-mekko.