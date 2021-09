Presidenttigallupien kärkinimi kertoo palaavansa asiaan ensi tai sitä seuraavan kesän korvilla.

Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn oli ykkösenä Taloustutkimuksen Ilta-Sanomille heinäkuussa teettämässä kyselyssä, jossa tiedusteltiin suomalaisten suosikkia seuraavaksi presidentiksi.

Rehn sai eniten mainintoja myös Helsingin Sanomien gallupissa elokuussa, kun suomalaisilta kysyttiin presidenttisuosikkia vuoden 2024 vaaleja silmällä pitäen.

Rehnin takana kärkipaikoilla kyselyissä olivat ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) ja pääministeri Sanna Marin (sd).

Rehn sanoo IS:n haastattelussa, että gallupit kertovat kansan tunnelmista aina tietyllä hetkellä, eikä niitä kannata erityisesti kommentoida.

– Olen todennut, että en sulje pois presidenttiehdokkuutta. Jos toistan sen nyt, ota se vain johdonmukaisuuden merkkinä.

– Vaalit ovat tammikuussa 2024, siihen on vielä jonkin verran aikaa. Tapanani on keskittyä aina niihin tehtäviin, joista olen vastuussa ja joihin olen valittu. Keskityn täysillä Suomen Pankin pääjohtajan tehtävään, joka on ihan riittävän vaativa tehtävä meikäläiselle.

Minkälaista presidenttiä Suomi tarvitsee nykymaailmassa selvitäkseen?

– Minulla on asiasta näkemyksiä, mutta en lähde tänään asiaa pohtimaan, koska voi syntyä kuva, että olisin kampanjoimassa johonkin, mitä en ole tekemässä. Palataan tähän asiaan jossain vaiheessa, jos aihetta on – kesän korvilla, ensi tai seuraavan kesän.

Tammikuun 2018 presidentinvaaleissa keskustan ehdokkaana oli Matti Vanhanen. Rehnin oli tuolloin tarkoituksena pohtia ehdokkuusasiaa kesällä kaikessa rauhassa saunan lauteilla, mutta Vanhasen ehdokkuus naulattiin kiinni pikavauhtia keväällä 2016, eikä Rehn ilmoittautunut puolueen sisäiseen kisaan mukaan.

Vaatiiko ehdokkuusasia jälleen saunomista ja kesän pitkiä iltoja?

– Kyllä se varmaankin vaatii fillarointia ja saunomista, kun asiaa pohtii, Rehn vastaa.

Puolisonsa Merja Rehnin kantaa ehdokkuusasiaan Rehn ei lähde arvioimaan.

– Meillä on vaimoni kanssa yhteinen sopimus, että tuemme toisiamme yhteiskunnallisissa ja muissa työtehtävissä. Hän aloitti juuri Stadissa Metropolia-ammattikorkeakoulun innovaatiojohtajana, hän on omilla ansioillaan päässyt mielekkäisiin tehtäviin ja olen siitä hyvin iloinen ja ylpeä. Me vietämme hyvin yksityistä perhe-elämää, enkä lähde arvuuttelemaan vaimoni kantoja asiaan.