Suomen Pankin pääjohtajan Olli Rehnin mukaan menokehyksiin tulisi palata jo vuodesta 2023 lähtien. Rehn katsoo myös, että EU-maiden yhteisvelasta voisi olla hyötyä Euroopan ja sitä kautta Suomen kannalta.

Olli Rehn tunnetaan jalkapallomiehenä.

Tällä hetkellä Rehn ei pelaa ”kauheasti pelaa futista, kun selkä ei salli niin rajua lajia”.

Sen sijaan Rehn, 59, pitää kunnostaan huolta pyöräilemällä.

Työmatkat taittuvat sähköavusteisella pyörällä. Maalis–huhtikuun vaihteen jälkeen kilometrejä on kertynyt jo 2 316.

– Kun fillaroi ja jumppaa, niin pysyy selkäkin kunnossa, Rehn sanoo Suomen Pankin kabinetissa.

Kun Rehn riisuu pikkutakkinsa ja alkaa puhua väestön ikärakenteesta, niin Suomi alkaa sen sijaan kuulostaa ikäihmiseltä, jonka kunto on päässyt rapistumaan.

– Meillä on yksi jyrkimpiä ikäpyramideja Euroopassa Italian ohella, suurten ikäluokkien kohortti on vuodesta 2010 alkanut poistua eläkkeelle. Vastaavasti meillä ei ole tullut niin merkittävää nettomaahanmuuttoa kuin Ruotsissa ja Tanskassa, meidän taloutemme kasvupotentiaali on aika vaimea tällä hetkellä johtuen työn tuottavuuden heikkoudesta, työllisyysasteen suhteellisesta mataluudesta ja heikosta väestökehityksestä.

Suomen taloustilanteesta on kantautunut viime aikoina toiveikkaita viestejä.

Esimerkiksi Pellervon taloustutkimus on arvioinut tämän vuoden talouskasvuksi 3,7 prosenttia ja ensi vuoden kasvuksi 4 prosenttia.

Myös Suomen Pankki tarkisti ennustettaan ylöspäin: Suomen Pankin tuoreen arvion mukaan BKT kasvaa tänä vuonna 3,5 prosenttia ja ensi vuonna 2,8 prosenttia.

Talouskasvu on piristynyt yksityisen kulutuksen johdolla, kun koronarajoituksia on lievennetty.

Nousukausi uhkaa jäädä kuitenkin lyhyeksi. Jo vuonna 2023 talouskasvu hidastuu Suomen Pankin mukaan 1,3 prosenttiin.

Rehn sanoi budjettiriihen yhteydessä hallitukselle pitämässään puheenvuorossa, että koronakriisin väistyttyä taloudessa on edessä samat ongelmat kuin ennen kriisiä, joskin nyt vain siltä osin aiempaa vaikeampina, että julkinen velka on kasvanut tuntuvasti.

Suomen julkisen velan odotetaan kasvavan tänä vuonna 71 prosenttiin BKT:sta, velan kokonaismäärä nousee ensi vuonna noin 146 miljardiin euroon. Uutta velkaa ollaan ottamassa lähes 7 miljardia.

Kun Rehniltä kysyy syitä siihen, miksi eri hallitukset ovat tehneet alijäämää vuodesta 2009 alkaen, saa pitkän vastauksen. Siinä viitataan Nokian kännykkätuotannon romahdukseen, paperiteollisuuden alamäkeen, Venäjän talouskasvun tökkimiseen ja liian korkeisiin palkankorotuksiin 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen jälkimmäisellä puoliskolla.

– Ne yhdessä johtivat siihen, että suomalaisen työn kilpailukyky heikkeni ja julkisen talouden kestävyyteen tuli ikävä kyllä pysyväisluontoinen vaje. Kansantalouden kasvukyky ja sitä kautta hyvinvointivaltion rahoitusmahdollisuudet menee näin (näyttää kädellä vaakasuoraan) ja julkisten menojen kehitys (näyttää kädellä ylös).

Rehnin mukaan paras tapa olisi vahvistaa kansantalouden kasvukykyä sekä tuottavuutta että työllisyysastetta parantamalla, mutta niiden lisäksi tarvitaan jatkossa myös sopeuttamistoimia.

Taloustieteen termein Rehn peräänkuuluttaa ”kokonaiskeynesiläisyyttä”. John Maynard Keynes oli englantilainen taloustieteilijä, jonka oppien mukaan nousukaudella olisi säästettävä ja korotettava kenties myös veroja.

” Kun siirrytään tukevasti noususuhdanteeseen, on mielekästä ryhtyä tasapainottamaan julkista taloutta ja keräämään ylijäämää, mikä auttaa vähentämään velkasuhdetta.

– Meillä aika usein sorrutaan puolikeynesiläisyyteen, jossa muistetaan kyllä vaatia velkaelvytystä taantumassa mutta unohdetaan tasapainottaa taloutta noususuhdanteessa. Sen takia peräänkuulutan kokonaiskeynesiläisyyttä, missä muistetaan kolikon molemmat puolet.

Hallitus luopui koronan vuoksi kehyksistä, joilla tarkoitetaan vaalikauden ajaksi sovittua menokattoa, jota ei saisi ylittää.

Kehykset paukkuvat kuitenkin ensi vuonna 900 miljoonalla ja vielä 2023 puolella miljardilla eli 500 miljoonalla eurolla.

– Kun menokehyksiin ei näytetä budjettiesityksen nojalla palattavan vielä vuonna 2022, ja koska kasvun ja työllisyyden ennustetaan vahvistuvan tuntuvasti, menokehyksiin olisi syytä palata viimeistään seuraavan vuoden 2023 budjetista lähtien.

Rehnin mukaan koronakriisin aikana on ollut kaikki perusteet elvyttämiselle, mikä on kiihdyttänyt väistämättä velkaantumista.

– Kun siirrytään tukevasti noususuhdanteeseen, on mielekästä ryhtyä tasapainottamaan julkista taloutta ja keräämään ylijäämää, mikä auttaa vähentämään velkasuhdetta. On ollut aika elvyttää ja sitä kautta myös velkaantua, ja on aika tasapainottaa ja kerätä puskureita. Se aika alkaa olla ensi vuodesta lähtien.

Rehn lisää, että on tärkeää välttää ”kuiluefekti”, ja huolehtia siitä, ettei elvytystä vedetä ennenaikaisesti pois.

– Samalla kun finanssipolitiikan elvyttävää vaikutusta supistetaan kansallisesti jäsenvaltioissa, niin EU:n elpymisrahaston voimakkain vaikutus tulee 2022–2023 eli se loiventaa kuiluefektiä joka tapauksessa.

Olli Rehn vauhdittaisi nuorten työllistymistä ottamalla oppia Sveitsin, Itävallan ja Saksan oppisopimuskoulutuksista.

Siirtymä ”seuraavaan normaaliin”, kuten Rehn koronapandemian jälkeistä aikaa kutsuu, tapahtuu rahapolitiikassa asteittain ja pikkuhiljaa, jotta äkkinäiset rysäykset vältetään.

– Asuntovelallisten ja muiden lainanottajien kannalta tämä tarkoittaa, että korkojen nousu ei ole vielä näköpiirissä, mutta jonakin päivänä se on edessä ja siihen kannattaa kotitalouksien ja julkisten talouksien varautua.

Keskuspankeilla on ollut avainrooli koronakriisissä, sillä ne voivat luoda talouteen rahaa.

Rehn on Suomen Pankin pääjohtajana Euroopan keskuspankin, EKP:n, neuvoston jäsen, joten hän katsoo tilannetta sisältä.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on nostanut esiin keskuspankkirahoituksen ja kysellyt, voidaanko rahaa luoda tyhjästä loputtomiin.

Onko se tervettä, että keskuspankit voivat pitää ikään kuin juhlat käynnissä valtioiden velkakirjoja ostamalla?

– Kaikki rahajärjestelmät perustuvat lopulta luottamukseen. Siis luottamukseen ihmisten välillä ja luottamukseen vakaaseen rahan arvoon. Fyrkan printtaaminen talouden kasvun ja hintavakauden vaatimassa oikeassa määrässä on keskuspankin pitkäaikainen perustehtävä. Sen ei pitäisi olla yllätys kenellekään, Rehn vastaa kritiikkiin.

Rehn kysyy jälleen, miten olisi käynyt, jos keskuspankit eivät olisi ryhtyneet voimakkaaseen elvytykseen koronapandemian iskiessä. Seurauksena olisi ollut hänen mukaansa joukkotyöttömyys ja yritysten konkurssiaalto.

Osana poikkeuksellisia toimia EKP:n neuvostossa päätettiin, että jokainen euroalueen kansallinen keskuspankki ostaa sijaintimaansa valtion velkakirjoja omalla riskillään.

” Velat tulevat maksettavaksi, eivät ne mihinkään häviä. Luotamme Suomen valtion luotonmaksukykyyn.

Suomen Pankin ja EKP:n hallussa oli heinäkuun lopussa yhteensä 53 miljardin euron edestä Suomen julkisen sektorin liikkeeseen laskemia velkapapereita. Suomen Pankki on siis ostanut massiivisella yli 50 miljardin summalla Suomen valtion velkakirjoja.

Periikö Suomen Pankki myöhemmin velkansa Suomen valtiolta?

– Velat tulevat maksettavaksi, eivät ne mihinkään häviä. Luotamme Suomen valtion luotonmaksukykyyn. Suomen Pankin riskit ovat hallinnassa, Suomen tasavallan hyvän luottokelpoisuuden varassa. Suomen Pankki ostaa velkapaperit jälkimarkkinoilta eli pääasiassa rahoitusalan toimijoilta.

Rehnin mukaan yksi parhaimmista valtionkonttoreista on Italiassa.

– Heidän debt management officensa on varmasti maailman kärkeä, heillä on niin paljon kokemusta ja osaamista siltä puolelta, he tekevät niin, että kun korot ovat alhaalla, he hankkivat pitkän maturiteetin lainoja ja yrittävät ankkuroida sitä siihen alhaiseen korkotasoon.

Rehnin mukaan elvyttävä rahapolitiikka luo mahdollisuuksien ikkunan, joka kaikkien euromaiden kannattaisi käyttää hyväksi.

Rehn peräänkuuluttaa rakenteellisia uudistuksia sekä investointeja vihreään ja digitaaliseen siirtymään.

Työllisyystoimena Rehn väläyttää työttömyysturvan tekemistä suhdanneperusteiseksi professori Markus Jäntin työryhmän selvitykseen pohjautuen.

Nuorten työllistymistä Rehn vauhdittaisi ottamalla oppia Sveitsin, Itävallan ja Saksan oppisopimuskoulutuksista. Tuottavuutta parantaisi Rehnin mukaan yleinen ja pysyvä tutkimus- ja kehitystoimintaan kohdistuva verohelpotus. Arviota veroporkkanan vaikutuksista julkiseen talouteen ei ole tehty.

Rehn kertoo pitävänsä kansantalouden ja työllisyyden kannalta hyvin toivottavana, että vientivetoiseen koordinaatioon perustuvasta Suomen mallista kyettäisiin pitämään kiinni.

Rehnillä on viesti myös työmarkkinajohtajille. Rehnin mukaan nyt kannattaa varoa, ettei yritysten kustannuskilpailukyky heikkene.

– Meillä tehtiin sopimukset juuri ennen koronakriisiä. Monissa kilpailijamaissa, varsinkin Saksassa, mentiin se vaihe nollaratkaisuilla ja nyt muut ovat ottaneet meitä tuottavuudessa kiinni. Kannattaa olla aika tarkkana, ettei menetetä uudestaan kilpailukykyä, kuten kävi finanssikriisin aikana.

Palataan vielä velkaan. Suomessa on kiistelty EU:n elpymispaketista, jolla pyritään vauhdittamaan Euroopan toipumista koronapandemiasta.

EU-maat ottavat paketin vuoksi ensimmäistä kertaa yhteistä velkaa. Ex-talouskomissaari Rehn on nähnyt EU-maiden yhteisvelassa monenlaisia hyötyjä.

” Euroopan talouden perustan vahvistaminen voidaan tehdä joko eurooppalaisten valtioiden budjettia ja jäsenmaksuja kasvattamalla tai sijoittajilta kerättäviä varoja hyödyntäen. Kumpi on parempi?

Eikö jokaisen jäsenmaan tulisi vastata omista veloistaan?

– Ymmärrän huolia, joita on usein esimerkiksi yhteisvelkaan liittyen, mutta pidän tärkeänä, että asiasta käydään analyyttista ja asiallista keskustelua, ja pyrin perustelemaan, miksi siitä saattaisi jopa olla etua koko Euroopan ja sitä kautta myös Suomen kannalta.

Rehnin mukaan kysymys kuuluu, olisiko elpymisrahastolle perusteita pysyvämpänä ratkaisuna.

Rehn hahmottelee kahta vaihtoehtoa: joko EU:n budjettia kasvatettaisiin, jotta voitaisiin kilpailla vakavasti Yhdysvaltojen ja Kiinan kanssa. Toinen vaihtoehto olisi rahasto, johon kerättäisiin sijoittajilta varoja ja joka loisi ”turvallisen eurooppalaisen velkakirjan”.

– Jos eurooppalaisiin turvallisiin velkakirjoihin päästäisiin pitkällä jänteellä, se loisi laajan ja likvidin pääomamarkkinan, joka auttaisi varsinkin pk-yritysten rahoituksessa ja vahvistaisi myös euron kansainvälistä roolia. Toisin sanoen Euroopan talouden perustan vahvistaminen voidaan tehdä joko eurooppalaisten valtioiden budjettia ja jäsenmaksuja kasvattamalla tai sijoittajilta kerättäviä varoja hyödyntäen. Kumpi on parempi? Rehn kysyy.

Lyhyemmällä aikavälillä EU-maissa käydään vääntöä velkasäännöistä.

Suomi on ajanut paluuta velka- ja alijäämäsääntöihin, joiden mukaan alijäämän tulee pysyä alle kolmessa prosentissa jäsenmaan bruttokansantuotteesta ja julkisen velan tulisi lähentyä 60:tä prosenttia bruttokansantuotteesta.

Suomi on painottanut yhdessä Itävallan, Hollannin, Ruotsin, Tanskan, Tsekin, Slovakian ja Latvian kanssa jäsenmaiden julkisen talouden kestävyyttä. Saksa ja Ranska eivät ole kannanotossa mukana.

Rehn antaa ymmärtää, etteivät alijäämä- ja velkakriteerit ole perustuneet vahvaan taloustieteelliseen perustaan, varsinkaan 60 prosentin rajan osalta.

– Ne otettiin suurin piirtein silloisen 12 EU-maan julkisen velan keskiarvosta. Kun katsoo kokonaisuutena euroalueen velkaantumista, niin euroalueen julkinen velka on selvästi alle Yhdysvaltojen puhumattakaan Japanista. Kokonaisuutena katsoen euroalueen julkinen velka on muihin verrattuna siedettävä, mutta meillä on muutamia maita, joille se on iso ongelma.

Junnu Vainio lauloi, että ”aika entinen ei koskaan enää palaa”. Päteekö sama velkasääntöihin?

– Taloudessa ja markkinoilla ja sijoittajien keskuudessa usein kuvitellaan, että tällä kertaa kaikki on toisin ja kova meno jatkuu ikuisesti. Tähän asti se on aina kuitenkin loppunut. Paradigma on sikäli kyllä muuttunut, että raha- ja finanssipolitiikan yhteispeliä painotetaan huomattavasti enemmän kuin aikaisemmin. Eurokriisin yksi isoja virheitä oli se, että EKP nosti korkoja jo keväällä 2011 kaksi kertaa, mikä osittain vaikutti siihen, että finanssipolitiikan liikkumavara kapeni ja jäsenvaltiot joutuivat kiristämään vyötä siinä tilanteessa tarpeettoman paljon.

– Se vaikutti siihen, että euroalue ajautui kaksoistaantumaan 2011–2012. Mutta paradigma ei ole muuttunut siinä mielessä, etteikö keskipitkän aikavälin velkakestävyys merkitsisi edelleen.

Ajankohtaisten talousasioiden lisäksi puhe kääntyy erääseen Suomen taloushistorian ankaraan jaksoon. Pankkikriisi alkoi 30 vuotta sitten, kun Suomen Pankki ilmoitti ottavansa Skopin haltuunsa. Päivämäärä oli tarkalleen ottaen 19.9.1991.

Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn toimi kriisivuosina kansanedustajana sekä silloisen pääministerin Esko Ahon (kesk) poliittisena erityisavustajana.

Olli Rehn

– Kriisivuosina 1992–1993 toimin valmistelevana sihteerinä muutamissa kokouksissa yhdessä muiden virkamiesten kanssa, kun Arsenalia, vakausrahastoa ja roskapankkia rakennettiin. Niiden vuosien opetus oli, että ei koskaan enää. Rahoitusvakauden ylläpitäminen on valtavan iso kysymys reaalitalouden kannalta, jos rahoitusmarkkinoilla ajaudutaan myllerrykseen ja sen kautta syvään kriisiin. 1980-luvun rahoitusmarkkinoiden kriisi ajoi reaalitalouden lamaan. Sellaista ei koskaan saa enää tapahtua, Rehn toistaa.

Roskapankilla viitattiin omaisuudenhoitoyhtiöön, joka ostaa ongelmaluotot ja omaisuuden, jota kukaan muu ei halua ostaa. Arsenal perustettiin hallinnoimaan Suomen Säästöpankin ongelmaluottoja.

Kevennyksenä Rehn mainitsee, että hän on vieraillut silloin tällöin Roskapankki-baarissa Helsingin Kalliossa.

– Kun meidät häädetään Bollikselta (Töölön pallokentältä), niin pelataan Bragulla (Brahen kentällä Kalliossa), sen jälkeen mennään kundien kanssa Roskapankkiin Kallion kulmalle. Kunnioitetaan perinteitä. Siinä on hyvä mainos, rehellistä ja luotettavaa pankkitoimintaa jo vuodesta 1993.