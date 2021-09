Pääministeri Sanna Marin vakuuttaa, että koronakustannukset korvataan kunnille täysimääräisesti.

Pääministeri Sanna Marin (sd) vakuutti tänään keskiviikkona Kuntaliiton järjestämässä Kuntamarkkinoiden paneelissa, että koronakustannukset korvataan kunnille täysimääräisesti.

– Me pidämme tästä sitoumuksesta kiinni. Toivon, että tällaista keskustelua ei jatketa.

Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen nosti korvaukset esille alkupuheenvuorossaan.

– Olemme luottaneet pääministerin useaan kertaan toteamaan, että kustannukset korvataan kunnille sataprosenttisesti. Mutta lausuntokierroksella selvisi, että sosiaali- ja terveysministeriön koronakorvaukset lähtevät siitä, että kustannukset korvataan 40–60-prosenttisesti, Karhunen sanoi.

– Tämä on äärimmäisen tärkeä uskottavuuskysymys kuntien ja valtion suhteessa.

Ongelma on Marinin mukaan kuitenkin se, että tämän vuoden kustannuksia ei vielä kokonaan tiedetä.

– Tässä voidaan valita kaksi linjaa. Eli odottaa ensi vuotta ja korvata jälkikäteen. Tai korvataan nyt, ja jälkikäteen arvioidaan, että osuiko lankulle.

Marinin mukaan olisi järkevää valita keskitie. Eli korvata kustannukset nyt, ja arvioida jälkikäteen, tarvitaanko korjausliikkeitä.

Eduskuntapuolueiden puheenjohtajat kohtasivat tänään keskiviikkona Kuntamarkkinoiden paneelissa, jonka aiheina olivat kuntien ajankohtaiset kysymykset.

Kuntien talouden heikkeneminen on johtunut Kuntaliiton mukaan jo pitkään siitä, että valtio on lisännyt tehtäviä, mutta heikentänyt kuntien tulopohjaa, eli leikannut valtionosuuksia ja kasvattanut verovähennyksiä.

Kokonaisuus näyttää sen mukaan vuoden 2022 osalta erittäin huolestuttavalta, koronatuista huolimatta.

Keskustelu lähti liikkeelle kuntien taloudesta, mutta puheenjohtajat päätyivät nopeasti väittelemään valtion velasta ja työllisyydestä.

Perussuomalaisten puheenjohtajan Riikka Purra mukaan kuntien lakisääteisiä tehtäviä arvioidaan olevan viisi ja puoli sataa. Niitä tulisikin hänen mukaansa nyt perata läpi ja pohtia, mihin kaikkeen on varaa.

– Tämä tilanne on juuri niin huolestuttava. Ei siinä ole minkäänlaista liioittelua.

Orpo muistutti, että kuntien taloudet olivat erittäin huonossa tilassa myös ennen koronaa. Nyt kuntia on autettu, mutta ongelmat eivät ole poistuneet mihinkään.

– Talous kasvaa hyvin voimakkaasti, mutta siitä huolimatta valtio velkaantuu lähes 7 miljardia. Miten meille käy kahden, kolmen vuoden päästä, Orpo kysyi.

– Vaikka te puhutte kauniisti työllisyystoimista, niin tosiasia on se, että hallitus ei ole tehnyt työllisyystoimia kovinkaan paljon.

Orpon mukaan hallituksen riihessä tekemien työllisyystoimien vaikutus julkiseen talouteen on negatiivinen.

– Tämä on vähän kuin oltaisiin vanhassa talossa ja tiilikatto vuotaa. Hallitus kävi kaksi tiiltä vaihtamassa, tulee ulos ja sanoo, että nyt on kaikki kunnossa.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson ihmettelee Orpon kritiikkiä.

– Petterille kelpaavat ainoastaan Petterin puolueen ajamat miljardiluokan leikkaukset työttömien toimeentuloon. Ratkaiseeko se työmarkkinoiden ongelmat, eli osaavan työvoiman saatavuuden? Ei millään tavalla.

Anderssonin mukaan hallitus on tehnyt paljon tarjontapuolen työllisyysreformeja.

– Yhtä paljon kuin viime hallitus koko kautensa aikana.

– Ihmettelen, mikä intressi oppositiopuolueilla on maalata synkempää kuvaa Suomen taloudesta kuin mitä se todellisuudessa on. Työllisyys on paremmalla tasolla kuin ennen koronaa, investointeja tehdään poikkeuksellisen paljon ja talous kasvaa voimakkaasti.

Myös keskustan puheenjohtajaa Annika Saarikkoa paneelissa tuurannut Petri Honkonen puolusti hallituksen toimia.

Hänen mukaansa talous ei vielä tällä hetkellä ole täydessä potentiaalissa, minkä vuoksi nyt tarvitaan lievästi elvyttäviä taloustoimia.

– Orpo on esiintynyt tällaisena tuomiopäivän profeettana. Pitäisikö nyt sitten alkaa leikkaamaan?

– Sehän olisi sama kuin että lehmä olisi juuri saatu hyvään maitoon, ja sitten heinät viedään edestä, että maidontuotanto ehtyy, Honkonen sanoi.