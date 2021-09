Orpo ja Purra ottivat yhteen – "Seuraava hallitus joutuu tekemään päätöksiä, joiden rinnalla Sipilän kikyt kalpenevat"

Kokoomus ja perussuomalaiset ovat yhtä mieltä velkaantumisen lopettamisesta, mutta eri mieltä keinoista.

Puheenjohtajat Petteri Orpo (kok) ja Riikka Purra (ps) mittelivät keskenään noin tunnin politiikan toimittajien tilaisuudessa.

Yhtä mieltä oppositiojohtajat eivät olleet juuri mistään muusta kuin veronalennusten ja velkaantumisen hillitsemisen tarpeesta.

Kiivainta keskustelua Purra ja Orpo kävivät siitä mistä puolueet ovat yhtä mieltä: velkaantumisen hillitsemisestä.

Purran mielestä julkinen sektori on paisunut, mutta hoitajista ja opettajista ei voi leikata.

– Se, että voisimme priorisoida oleellisia osia kuten hoitajia ja sote-palveluita, se edellyttää, että rahaa on otettava jostain pois, Purra sanoi.

Perussuomalaiset on perinteisesti halunnut leikata maahanmuutosta ja kehitysavusta.

Oppositiojohtajilta ei saatu selkeitä vastauksia siitä, mistä puolueet ovat valmiita leikkaamaan.

Puheenjohtajat Riikka Purra ja Petteri Orpo väittelivät pollitiikan toimittajien yhdistyksen järjestämässä tilaisuudessa.

Orpo halusi menokuria jo nyt.

– Talouskasvu on nyt todella vahvaa, tosin se on hitainta EU:n maista. Se, että hallitus ottaa tässä tilanteessa lähes 7 miljardia velkaa, kun talous kasvaa, sitä vastustamme. Siihen tarvitaan monia toimia. Yksi niistä on menokuri.

– Nyt näyttää, että hallituksella on ollut rahaa kaikkeen. Budjetin loppusumma on noussut tämän hallituksen toimesta jo 8 miljardilla. Se on käsittämätön summa. Ei Suomen ongelmia voi ratkaista jatkuvasti lisää velkaa ottamalla, Orpo sanoi.

Purra piikitteli kokoomusta leikkausinnosta.

– Kyllä leikkaukset ovat niitä, millä kokoomus eteenpäin lähtee. Ne sitten piilotetaan johonkin muuhun. Me näemme, että julkisen sektorin tiivistämisellä - ei sillä että otetaan hoitajista tai opettajista - vaan otetaan niistä tehtävistä, jotka eivät ole kaikkein tärkeimpiä, Purra totesi.

Orpo ei kertonut, mistä kokoomus olisi ensi vaalikaudella valmis leikkaamaan.

– Kyllä seuraava hallitus joutuu tekemään leikkauksia tähän ylettömään velkarahan jakamiseen, jota tällä hetkellä on harjoitettu. Siksi se on vastuutonta. Vasemmistohallituksessa tiedetään, että nämä kulutusjuhlat loppuvat jossain vaiheessa.

– En tiedä, onko tässä maassa kauhean monta, joka ei uskoisi siihen, että kokoomus pystyy tarvittaessa myös leikkaamaan. Ensin haluamme lisää tuloja, lisää työtä suomalaisille, vähemmän veroja, jotta ei tarvitsi leikata ainakaan niistä kaikkein tärkeimmistä, Orpo totesi.

Perussuomalaisten Purra oli varma, että seuraava hallitus joutuu leikkaamaan. Sosiaaliturvasta perussuomalaiset ei ole valmis leikkaamaan.

– Olen varma, että seuraava hallitus joutuu tekemään vaikeita päätöksiä. Uskoisin, että Sipilän kauden kikyt jäävät kalpenemaan näiden rinnalla.

– Perussuomalaiset ei kannata sosiaaliturvan leikkauksia. Esimerkiksi työn veron alennuksilla ihmisten käteen jäävät rahat kasvavat. Se helpottaa työn kannustimia siellä matalimmilla palkka-asteilla, joissa sosiaaliturva kilpailee työn kanssa, erityisesti kalliin asumisen alueella, Purra sanoi.

Esimerkiksi myös asumistuen rukkaamisen tarpeesta ja sosiaaliturvan remontista puolueet olivat yhtä mieltä.

Konkreettisia keinoja ei oppositiojohtajat eivät nyt esittäneet vaan pyörittelivät asiaa.

Asumistukimenot ovat kymmenessä vuodessa kaksinkertaistuneet ja ovat nyt 2,3 miljardia euroa vuodessa.

Kokoomuksen mielestä ihmisiä pitäisi velvoittaa enemmän ottamaan työtä vastaan, perussuomalaiset ei tästä innostu.

– Perussuomalaisille sellaiset työllisyystoimet, jossa olisi myös velvoittavuutta, jotkut kepiksi kutsuvat, eivät teille käy. Tarvitaan sen tyyppisiä, Orpo totesi.

– Jos kokoomus esittää, että pienempituloisia pitää kepittää työmarkkinoille, ja meillä rajat vuotavat niin, että sieltä tulee koko ajan kilpailevaa työntekijäpopulaatiota - tämä kokonaisuus ei toimi. Mahdollisia työmarkkinareformeja ja sosiaaliturvan velvoittavuutta lisääviä toimia - ne täytyy yhdistää maahanmuuttopolitiikkaan, Purra vastasi.

– Ei hyvänen aika työperäinen maahanmuutto ja sosiaaliturvan uudistukset, eihän ne nyt ole..., Orpo sai sanottua.

– Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla maahanmuuttajataustaisten osuus asumistukimenoista on valtava ja se kasvaa koko ajan. Ettekö te tähän halua puuttua, Purra kyseli.

– Totta kai haluamme, että ihmisillä on töitä ja työlään tulee toimeen, ja halumme keventää työn verotusta, jotta työtä kannattaa ottaa vastaan ja maksaa vuokria, Orpo vastasi.

Maahanmuuttokysymys on tunnetusti perussuomalaisille merkittävä asia.

Kokoomus kannattaa vahvasti työperäisen maahanmuuton lisäämistä, perussuomalaiset vastustaa määrittelyjensä mukaan haittamaahanmuuttoa.

Kokoomuksen oassa maahanmuutto-ohjelmassa puhuttiin kantasuomalaisista, ja puolue ei pitänyt sanavalintaa parhaana mahdollisena.

Orpon mukaan maahanmuutosta pitäisi puhua reilusti.

– Miten me saamme Suomeen tuhansia ja tuhansia työperäisesti maahan tulevia, miten me suhtaudumme kansainvälisyyteen? Tarvitsemme kansainvälisyyttä, jotta Suomi pärjää, ja miten voimme auttaa ihmisiä hädässä ja maailman kriisitilanteissa?

– Samaan aikaan pitää pystyä keskustelemaan siitä, mitä haasteita maahanmuuttoon liittyy. Verotus,koulutus, kannusteet on yksi olennainen elementti tässä kysymyksessä, ihan samalla tavalla kuin Suomessa asuvien osalta. Tosin monen osalta sosiaaliturva ei kannusta ottamaan töitä vastaan, verotus ei kannusta ottamaan työtä vastaan. Kokoomus hakee koko järjestelmän uudistuksia, Orpo totesi.

Purra ei halunnut ottaa kantaa siihen, kuka on suomalainen ja missä vaiheessa maahanmuuttajasta tulee suomalainen.

– Henkilö voi määrittää sen itse ruksimalla oman äidinkielensä. Vieraskielinen on niin kauan kuin maistraatin tiedoissa lukee, että henkilö on vieraskielinen. Ihmisellä on mahdollisuus päättää Suomeen muutettuaan, että hänen lapsensa on suomenkielinen, henkilö on opetellut suomen ja integroitunut yhteiskuntaan.

– Miten etnisesti tai kulttuurisesti on suomalainen, se ei liity tähän keskusteluun lainkaan ja sillä ei ole tekemistä maahanmuuttopoliittisten linjaustemme kanssa, Purra kertoi.

Purra väisti kysymyksen, voiko suomalainen voi olla vain suomen- tai ruotsinkielinen.

– Pyrimme meidän maahanmuuttopolitiikassa minimoimaan sellainen siirtolaisuuden, joka on meille haitallista, taloudelliselta tai muulta kannalta. Me emme ota kantaa sen suhteen, minkä malaalaiset Suomessa saavat oleskella. Se on täysin toissijainen keskustelu, Purra totesi.

Oppositiojohtajien väittely Orpo vahvisti jälleen haluavansa jatkaa kokoomuksen puheenjohtajana ja olevansa valmis pääministerin tehtäviin seuraavalla vaalikaudella.

Kokoomuksella on puoluekokous ensi kesänä ja eduskuntavaalit pidetään huhtikuussa 2023.