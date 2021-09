Grahn-Laasonen myöntää, että vastuutehtävät kiinnostavat jatkossakin.

Kansanedustaja Sanni Grahn-Laasonen (kok) on eduskunnan talousvaliokunnan uusi puheenjohtaja.

Ex-ministeri Grahn-Laasosesta, 38, ei pitkään aikaan ole kuulunut mitään, ja syy on luonnollinen. Grahn-Laasosesta tuli toisen kerran äiti joulukuun alussa, ja hän palasi äitiyslomalta töihin nyt eduskunnan syyskauden alkaessa.

– Nykyään eduskunnassa on ollut suorastaan vauvabuumi, mikä on valoisa asia ja signaloisi sitä, että vaativia töitä ja perhettä pystyy yhdistämään, Grahn-Laasonen toteaa.

– Kieltämättä hiukan mietin, mitä tästä tulee. Elokuussa ensimmäiset kolme viikkoa korvatulehdusta ja räkätautia, ja mietin mitä tästä syksystä tulee. Niin se vaan kummasti arki kääntyy sujumaan ja ollaan voiton puolella, hän jatkaa.

Kansanedustaja Sanni-Grahn Laasonen palasi äitiyslomalta töihin viime viikolla.

Talousvaliokunnan puheenjohtajan paikka kuuluu tällä vaalikaudella kokoomukselle. Paikka avautui, kun Juhana Vartiainen (kok) siirtyi Helsingin pormestariksi ja kokoomus istutti paikalle Grahn-Laasosen.

Talousvaliokunta ei tule ensimmäiseksi Grahn-Laasosesta mieleen.

Grahn-Laasonen on ollut kansanedustajana rapiat kymmenen vuotta. Viime viikolla hän avasi ensi kertaa talousvaliokunnan huoneen oven ja sai käteensä heti puheenjohtajan nuijan.

– Siinä on paljon uutta. Olen pyrkinyt, että oppisin uutta tehtävissä ja menisin uutta kohti. Yllättävän paljon siinä on yhtymäkohtia aiempiin tekemisiini, Grahn-Laasonen sanoo.

Grahn-Laasonen oli viime vaalikauden opetusministerinä Juha Sipilän (kesk) hallituksessa ja hän ehti olla vajaan vuoden ympäristöministerinä Alexander Stubbin (kok) hallituksessa.

– Energia-asiat ja päästövähennysasiat ovat lähellä ympäristöministerikautta. Ensimmäinen isompi kokonaisuus valiokunnassa on EU:n ilmastopaketti, ja olen ilmastokokouksissa ollut neuvottelemassa ilmastosopimuksista.

– Opetusministerin tehtäviin kosketuspinta on innovaatiojärjestelmä ja tutkimusrahoitus. Kestävän kasvun teema on seurannut töissäni pitkin uraani, Grahn-Laasonen sanoo.

Talousvaliokunta käsittelee suurin piirtein asiat, jotka kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriölle, ja valtiovarainministeriön hallinnonalalta rahoitusmarkkina-asiat.

Tänä vuonna valiokunta on laatinut mietinnöt muun muassa sähkömarkkinalaista, biopolttoaineiden käytön edistämisestä, kilpailulaista tai päästökauppalaista.

Korona-aikana valiokunnalle ovat kuuluneet esimerkiksi kustannustuki ja ravintolasulku.

– Meillä on syksylle yli 50 kokousta, käytännössä neljänä päivänä viikossa. Asioita on niin paljon, erityisesti EU-asioita, Grahn-Laasonen kertoo.

Grahn-Laasonen oli kokoomuksen varapuheenjohtaja 2014–2020. Kokoomuksella on kirjoittamaton sääntö, että varapuheenjohtajana voi olla kolme kautta, kuusi vuotta, eli Grahn-Laasosen aika puoluejohdossa tuli toistaiseksi täyteen vuosi sitten Porin puoluekokouksessa.

Sanni Grahn-Laasonen nousi johtotehtäviin jo ensimmäisellä eduskuntakaudellaan. Kun vihreät lähti hallituksesta seitsemän vuotta sitten syyskuussa 2014, pääministeri Alexander Stubb nosti ympäristöministeriksi Grahn-Laasosen.

Kokoomus on tällä vaalikaudella oppositiossa. Grahn-Laasonen sai nyt hoidettavakseen eduskunnan talousvaliokunnan puheenjohtajan paikan ja hän myöntää, että vastuutehtävät kiinnostavat jatkossakin.

– Minulla oli mahdollisuus olla kolme kautta puolueen varapuheenjohtajana, ja olen nyt äitiyslomalla ollut. Nyt on hyvä ja latautunut olo siitä, että palaan töihin ja uuden äärelle. Vastuutehtävät ovat aina työelämässä kiinnostaneet, ja kohdalle sattuvat tehtävät hoidetaan hyvin.

– Eduskuntavaaleissa 2023 tarkoitus on olla kyllä ehdolla. Kokoomus tähtää pääministeripuolueeksi kääntämään Suomen suuntaa. Vasemmistovetoinen hallitus, jossa keskusta on takuupuolueena, ajaa Suomea lohduttomalle velkaantumisen tielle, josta rakenteelliset uudistukset puuttuvat ja kasvu on suhdanteiden varassa, Grahn-Laasonen toteaa.

Grahn-Laasonen asuu niin Forssassa kuin Helsingissä, ja perheen arki 8-vuotiaan ja alle vuoden ikäisen lapsen kanssa sujuu Helsingissä.