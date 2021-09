Ohisalo aikoo näillä näkymin palata sisäministeriksi äitiysvapaan jälkeen: ”Hienoa, että tässä yhteiskunnassa voi kaikenlaisista töistä jäädä hetkeksi sivuun"

Äitiysvapaalle loppuvuodesta siirtyvä Maria Ohisalo myöntää, että hänen saappaisiinsa hyppääminen vauhdista voi olla yhdelle ihmiselle melkoinen urakka.

Maria Ohisalo valittiin jatkamaan vihreiden puheenjohtajana puolueen etänä järjestettävässä puoluekokouksessa Helsingissä 11. syyskuuta 2021. Ohisalon on määrä jäädä äitiysvapaalle loppusyksystä.

Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo kertoo jäävänsä loppuvuodesta äitiysvapaalle hyvillä mielin, vaikka myöntää, että tulevat kuukaudet ennen sitä ovat vielä kiireisiä.

– Hyvällä fiiliksellä, mutta onhan tässä toki aikaa, ei tästä ihan heti vielä lähdetä. Aika paljon on vielä edessä. Aluevaaleja tehdään puolueen piirissä ja houkutellaan ihmisiä ehdolle.

– On hienoa, että tässä yhteiskunnassa voi kaikenlaisista töistä jäädä hetkeksi sivuun ja mahdollisuus on myös palata takaisin.

Ohisalo valittiin lauantaina vihreiden puoluekokouksessa jatkokaudelle puolueen puheenjohtajana ilman haastajia.

Oletko palaamassa takaisin myös sisäministerin tehtävään?

– Tällä hetkellä olen jäämässä pois siitä pestistä ja tilalle tulee sijainen. Näillä näkymin kyllä, Ohisalo vastaa.

Viikonlopun puoluekokouksen mielenkiinto kohdistuikin tavallisesti vähäpätöisempään henkilövalintaan, varapuheenjohtajavaaliin.

Yksi vihreiden kolmesta valittavasta varapuheenjohtajasta tulee nimittäin tuuraamaan Ohisaloa, kun tämä siirtyy äitiysvapaalle vuoden lopulla. Ohisalo tarvitsisi oman kertomansa mukaan sijaisen marraskuusta ensi kevääseen asti.

Ehdolla varapuheenjohtajiksi ovat kansanedustajat Atte Harjanne, Iiris Suomela, Inka Hopsu ja Hanna Holopainen jatkokautta hakevat Fatim Diarra ja Jaakko Mustakallio sekä Mika Fljöt ja Markus Drake.

Ohisalo ei tahdo laittaa varapuheenjohtajia järjestykseen äänimäärien perusteella, sillä se ei ole puolueessa tapana.

– Haluan, että meidän puoluekokousväki pääsee avoimesti päättämään siitä, ketkä valitaan kolmeksi tasa-arvoiseksi puheenjohtajaksi.

– Koko puolue ja sen elimet käyvät sitten keskustelua, kuka on juuri puheenjohtajan ja kuka ministerin sijainen. En halua ottaa yhtään enempää kantaa siihen. Tärkeintä on, että kolme puheenjohtajaa ovat tasa-arvoisia.

Vielä on epäselvää, valitaanko Ohisalolle yksi vai kaksi seuraajaa, täytettävänä on sekä puheenjohtajan että sisäministerin paikka.

Ohisalo myöntää, että hänen saappaisiinsa hyppääminen vauhdista voi olla yhdelle ihmiselle melkoinen urakka.

– Onhan siinä paljon työtä toki.

Alkuvuodesta Suomessa järjestetään historian ensimmäiset aluevaalit, joihin puheenjohtajan sijainen puolueen johtaa.

Suurimmaksi haasteeksi sijaiselleen Ohisalo kuvaileekin puheenjohtajan tehtävää, vaikka myöntää, että myös sisäministerin salkku on painava.

– Aluevaalit ovat meille todella tärkeät vaalit, haluamme asettaa täydet listat kaikkialle Suomeen. Siinä on iso haaste, että miten ylipäätään aktivoidaan ihmiset tässä yhteiskunnassa vaaleihin ehdokkaiksi, koska se on täysin uusi konsepti.

Vaalien lisäksi hallituksen sisällä käydään tulevina kuukausina vääntöä ainakin ilmastotoimista ja työllisyydestä.

Yksi tämän viikon budjettiriihen suurimmista kiistakapuloista, josta keskusta ja vihreät väänsivät koski niin sanottua perälautaa, eli kirjausta siitä, miten hallitus sitoutuu toimimaan, jos hallituksen ilmastotavoite ei täyty.

Hallitus on sitoutunut tekevänsä tarvittavat päätökset, jotta Suomi olisi hiilineutraali vuonna 2035. Se on myös sopinut, että mahdollisesti tarvittavista lisätoimista päätetään maaliskuussa 2022.

Ohisalo uskoo, että lisätoimille tulee myös olemaan tarvetta.

– Asiantuntijoiden ensimmäiset arviot eivät yllättäneet minua. Nehän lähtivät siitä, että tässä ei ole tarpeeksi vaikuttavia keinoja. Mutta otetaan vielä se viimeinen analyysi ja katsotaan eri näkökulmista, onko tämä riittävää ja sitten toimitaan lisää.

– Siellä on laidasta laitaan keinoja, jotka ovat myös olleet hallituksen keskusteluissa tässä matkan varrella.

Ohisalon mukaan hallitusviisikon kanssa käytiin kuluneen viikon budjettineuvotteluissa läpi monia keinoja, jotka olisivat vahvistaneet ilmastopaketin uskottavuutta ja vaikuttavuutta.

Perälautakirjauksessa ei kuitenkaan mainita mitään yksittäistä keinoa, johon hallitus keväällä ryhtyy, mikäli tavoitteeseen ei päästä.

– Minulle tämä ei ole kamppailu päänahoista, tai yksittäisten voittojen tai häviöiden luetteloa.

– Emme halunneet nyt lyödä lukkoon mitään yksittäisiä toimia, koska silloin kaikki keskustelu pyörisi vain sen yhden keinon ympärillä. On tarpeen katsoa, mikä on asiantuntujoiden arvio ja kuinka paljon mahdollisesti päästöjä täytyy vähentää näiden keinojen jälkeen. Voi myös olla, että ei tarvitse. Me olemme ihan tyytyväisiä siihen.

Hän toteaa, että muun muassa liikenteen kansallista päästökauppaa koskeva valmistelu on edelleen käynnissä liikenne- ja viestintäministeriössä.

– Jos ykkös- ja kakkosvaiheet liikenteen osalta eivät riitä, niin voidaan ottaa käyttöön liikenteen kansallinen päästökauppa tai sitten tiemaksuihin perustuva järjestelmä.