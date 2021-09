Kokoomusnuoret tekivät kynnysmattoja Keskustan logolla – puoluesihteeri närkästyi: ”En tykkää ollenkaan”

Kokoomusnuoret lähetti hallituspuolueiden puoluetoimistoihin keskustan logolla vastustetut kynnysmatot.

Kokoomusnuoret keksi mielestään hauskan kampanjan.

Kokoomusnuoret lähetti viiden hallituspuolueen puoluetoimistoihin kynnysmatot. Kynnysmattoon oli laitettu keskustan logo ja tekstiksi – Keskusta. Se kynnysmatto.

Puolueen slogan on: Keskusta. Se kotimainen.

Keskustan puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen ei ollut kokoomusnuorten kampanjasta lainkaan ilahtunut. Kynnysmattoja ei keskustan puoluetoimistolle Apollonkadulle ollut vielä tullut.

– En erityisen innolla lähetystä odota. Tykkään itse kyllä laajalla skaalalla huumorista ja sitä sovellettuna poliittiseen keskusteluun.

– Kun mennään hyvän maun rajan yli, en tykkää ollenkaan.

Pirkkalaisen mielestä kokoomusnuoret rikkoi politiikan herrasmiessopimusta.

– Toisten logot ovat koskemattomia. Niitä ei muunnella mihinkään tarkoituksiin. Tämä loukkaa räikeästi sitä, ja mennään hyvän maun yli.

– Näitä keskusteluja on minun puoluesihteeriaikana tarvinnut tähän asti käydä vain perussuomalaisten kanssa siitä, kuinka toisten logoihin suhtaudutaan. Nyt olen käynyt myös valitettavasti kokoomuslaisen nuorisojärjestön kanssa, Pirkkalainen kertoi.

Keskustan puoluesihteeri paheksui kokoomusnuoria keskustan logon käytöstä epäasiallisiin tarkoituksiin.

Politiikassa logot ovat puolueille pyhä asia.

– Se, minkä toiset puolueet ovat logoksi valinneet, sitä ei käytetä missään epäasiallisissa yhteyksissä. Eikä sitä muokata muiden kampanjallisiin tarkoituksiin. Tämä on hyvin puolueiden kesken pitänyt.

– Toivottavasti kokoomusnuoria kokeneemmat poliittiset toimijat kokoomuksessa ymmärtävät, että eivät tätä kampanjaa mitenkään edesauttaisi. Jos tämä laajemmaksi muuttuisi, kyllä haastaisin kokoomuksen sitoutumisen sivistyksen arvoihin. Toivon, että tämä jäisi pieneen rooliin,

Pirkkalainen toivoi, että poliittiset toimijat miettisivät kampanjoitaan.

– Siitäkin laitoin viestiin, että kannamme yhdessä vastuun siitä, minkälainen mielikuva politiikasta annetaan ulospäin. Jos kuva on toista halveksivaa, annamme politiikasta luontaan työntävää kuvan, jossa ei kunnioiteta sivistyneitä käytöstapoja.

– Kävin myös kokoomuksen puoluesihteerin kanssa hyvähenkisen keskustelun. Ei minulla kokoomusta kohtaan mitään ole. Toivon, että asiat olisivat kaikissa puoluekonserneissa itsestäänselvyyksiä, miten toimitaan hyvän maun rajoissa. Nyt ei askel oikein osunut lankulle, Pirkkalainen tiivisti.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ei ollut mielissään nuorisojärjestön kynnysmatto-kampanjasta

– Ei nyt ehkä parasta harkintaa. Aina kannattaisi hetki harkita, Orpo tyytyi sanomaan.

Kokoomusjohtaja Petteri Orpo ei pitänyt kokoomusnuorten kampanjaa onnistuneena.

Kokoomusnuoret siis teetti keskustan logolla varustetut kynnysmatot, koska oppositio on pitänyt keskustaa vasemmistopuolueiden apupuolueena hallituksessa.

– Keskustan rooli on ollut koko hallituskauden ajan toimia vasemmistopuolueiden kynnysmattona. Se on mahdollistanut yhden Suomen historian vasemmistolaisimman hallituksen pystyssä pysymisen. Vastineeksi tästä puoluetta on pidetty pilkkanaan, kynnysmattona, kaikissa hallituksen neuvotteluissa ja päätöksissä. Muistutuksena hallituksen dynamiikasta Kokoomusnuoret lähettää kaikille hallituspuolueille Keskusta-kynnysmatot, kokoomusnuoret totesi kampanjansa saatesanoissa.