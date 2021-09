Ensi vuoden budjetti on 6,9 miljardia euroa alijäämäinen. Saarikko puolustaa reipasta velanottoa. Kokoomusnuorten keskustakuramatto vetää Saarikon hiljaiseksi.

Keskusta halusi tehdä budjettiriihestä talous- ja työllisyysriihen, mutta toisin kävi.

Hallitus kiisteli päiväkausia ilmastopaketistaan, ja päätökset julkista taloutta 110 miljoonalla eurolla vahvistavista työllisyystoimista lykättiin eteenpäin.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) korosti heinäkuussa, että ”työllisyydessä pitää saada kone liikkeelle” ja puhui muun muassa paikallisesta sopimisesta ja työttömyysturvan porrastamisesta. Myös suhdanneperusteinen työttömyysturva saattaisi kelvata keskustalle.

Vielä elokuun alussakin Saarikko sanoi työllisyystoimiin viitaten, että ”pää pitää saada näissä toimissa auki”.

Annika Saarikko, miksi konetta ei saatu liikkeelle?

– Koska hallitus halusi ratkoa nämä 110 miljoonan toimet yhtenä kokonaisuutena. Osasta ehkä olisi ollut valmistelua riittävän pitkällä, mutta kokonaisuus vaatii syntyäkseen monia eri työllisyystoimia ja siksi on perusteltua, että ne valmistellaan kokonaisuutena.

Työllisyyspäätöksiin sitoutuminen oli keskustan keskeinen ehto sille, että hallitus ylipäätään on olemassa. Onko keskusta muuttanut ehtojaan?

– Ei millään tavalla. Keväällä sovittiin, että tämän hallituskauden aikana tehdään päätökset näistä toimista, minulla on täysi luotto siihen, että helmikuussa ne päätökset tehdään. Työllisyyden ministerityöryhmä valmistelee tätä kokonaisuutta ja työministeri Haatainen siitä vastaa. Toimenpiteitä on tärkeätä tehdä yhteistyössä valtiovarainministeriön kanssa, jonka laskentaan ja arvioihin pitää perustua se, että julkisen talouden vaikutus työllisyystoimilla syntyy.

Huolenasi on ollut, että ”Suomi jää poreammeeseen lillumaan, kun kasvu on lähtenyt liikkeelle”. Lilluuko Suomi poreammeessa samalla, kun asiat altaan pohjalla ovat hoitamatta?

– Ei, juuri siksi tehtiin nopeavaikutteisia, osaavan työvoiman saatavuuteen liittyviä toimia, jotta se kasvu, joka maailmalla on liikkeellä, juurtuisi meillekin pysyvämmäksi asiaksi. Rakenteelliset toimet, ne 110 miljoonan toimet, tehdään siksi, että työvoimaa on saatavilla pitkällä aikajänteellä. Nyt tehtiin toimia, jotka auttavat juuri käsillä olevaan tilanteeseen, kun työvoimapulaa yrityksillä on tässä ja nyt. Suomi ei saa olla lyhytnäköinen, parin vuoden pyrähdys ei auta meitä säilyttämään hyvinvointimallia pitkällä aikavälillä.

Hallituspuolueet tulivat budjettiriiheen täysin erilaisista lähtökohdista.

Esimerkiksi vasemmistoliitossa haluttiin pyyhkäistä 110 miljoonan euron työllisyyspaketti kokonaan asialistalta pois.

Vasemmistoliitossa iloittiin riihen jälkeen arvonnousuveropäätöksestä, jonka myötä varakkaat eivät voi välttää Suomen verotusta muuttamalla ulkomaille.

Vihreät taas laativat pitkän listan ilmastotoimia. Vasemmistoliitosta on painotettu, että he olivat samassa rintamassa vihreiden kanssa. Keskustalaisten mukaan vihreiden listoilla oli muun muassa lämmityspolttoaineiden veronkiristys, maatalouden energiaveron palautuksen poisto, liikenteen päästökauppa, turvepeltojen raivausmaksu, maankäyttömaksu, lihavero ja ainespuuvero.

Kun vaatimukset kaatuivat neuvotteluissa, mieliala keskustassa oli suorastaan riemukas.

Vihreät pitivät voittonaan perälautakirjausta, jonka mukaan päästövähennystoimista tehdään tieteellinen arvio, minkä nojalla hallitus saattaa tehdä uusia ilmastotoimia jo ensi keväänä, jos päästöt eivät vähene toivottua tahtia.

Vihreiden mukaan tämä voi tarkoittaa esimerkiksi kiristyksiä fossiilisten polttoaineiden verotukseen.

Onko mahdollista, että veronkiristykset ovat jälleen pöydällä keväällä?

– Kantani on syksyllä ja keväällä sama, ei ole oikeudenmukaista maksattaa ilmastonmuutoksen hintaa pienituloisilla ihmisillä, joille vaikka liikkumisen vuoksi auto on välttämättömyys. Ratkaisut pitää tehdä ennemmin kannustamalla ja kirittämällä kuin kurittamalla. Tämä peruslinja on hyvä säilyttää ilmastotoimissa silloinkin, jos jatkotoimia vielä tarvitaan. On hyvä huomioida, että mittakaava on nyt 15 vuotta ja liikenteen ja maatalouden osalta seuraavat kymmenen vuotta EU-tavoitteen mukaisesti. Aikayksikkö on siinä määrin pitkä, että tarvitaan seurantaa vuosien ajan, ei vain ensi kevääseen, Saarikko vastaa.

Valtion velkaantuminen jatkuu voimakkaana ensi vuonnakin.

Talousarvio ensi vuodelle on 6,9 miljardia euroa alijäämäinen. Alijäämä katetaan ottamalla lisää velkaa. Valtionvelka nousee ensi vuonna arviolta 146 miljardiin euroon.

Valtiovarainministeriössä on kannettu huolta menojen kroonisesta kasvusta ja korkotason nousun vaikutuksista.

Saarikon mukaan alijäämäluku on perusteltavissa. Saarikko katsoo, että ”tiukempi ratkaisu” olisi tarkoittanut leikkauksia perusturvaan ja koulutukseen.

– Se olisi ollut hallaa sille luottamukselle, joka on ennätystasolla kotitalouksissa sekä oman että Suomen talouden osalta. Tässä on vasta viriämässä uusi aika, yhteiskunnan ilmapiiri on hyvin herkkä korona-ajan jälkeen, Saarikko perustelee alijäämätasoa.

Oppositiopuolueet ovat arvostelleet rajua velanottoa. Kokoomuksen nuorisojärjestö on jopa teetättänyt keskustan logolla varustettuja kynnysmattoja ja syyttänyt keskustaa hallituksen kynnysmattona toimimisesta.

Saarikko miettii pitkään, kun häneltä kysyy kommenttia kokoomusnuorten keskustakuramatosta.

– Keskustalla on sellainen kynnysmatto, jossa lukee hyvät käytöstavat ja toinen toistemme kunnioittaminen, Saarikko vastaa lopulta.