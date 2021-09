Ilmastonmuutos nostatti tunteita puoluejohtajissa A-talkissa – Saarikko sivalsi Purralle tiukasti

Sanna Marin ja Annika Saarikko sanoivat seisovansa historian oikealla puolella, mitä ilmastonmuutokseen tulee. Riikka Purran mukaan ilmastopäätökset ovat muualta pois.

Pääministeri Sanna Marin kertoo A-talkissa, miksi hän poistui budjettiriihestä keskiviikkoiltana ja jätti vihreät ja keskustan neuvottelemaan keskenään Säätytalolle neuvottelujen kiristyttyä umpisolmuun.

– En sanoisi riitapukarit, sanoisin että hallituskumppanit, joilla oli erilaisia näkemyksiä siitä, että millä keinoin yhteisiin tavoitteisiin päästään, Marin vastasi toimittaja Sakari Sirkkaselle.

Keskiviikkoiltana käsiteltiin ilmastopakettia, jonka toteutuksesta vihreät ja keskusta olivat eri linjoilla.

– Tuo ero ei mielestäni ollut kovin suuri, ja uskon että se, että keskusta ja vihreät keskustelivat aidosti yhdessä myös edesauttoi sitä, että sopu oli tänään löydettävissä ja nähtiin, että pöydällä oli aito kompromissiratkaisu, jonka taakse kaikki saattoivat tulla, Marin jatkoi.

Hallitus kertoi torstaina päivällä löytäneensä yhteisymmärryksen vuoden 2022 budjettiehdotuksesta ja samalla ilmastotoimista, joilla leikataan hiilidioksidipäästöjä 14–15 miljoonalla tonnilla.

Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko kertoi A-talkissa olevansa hyvillä mielin puhumassa saavutetusta budjettisovusta eilisillan ”hämmennyksen” jälkeen.

Hallitusviisikko kertoi torstaina iltapäivällä selvittäneensä budjetin umpisolmun.

Opposition edustajat, puheenjohtajat Riikka Purra (ps) ja Sari Essayah (kd) eivät vakuuttuneet pitkittyneistä neuvotteluista ja niiden tuloksista.

Sari Essayah kutsui A-talkissa hallitusta vihreiden panttivangiksi. Hänen mielestään Säätytalolla nähtiin vihreiden manöövereillä pyörittämää teatteria pienten yksityiskohtien vuoksi. Hänen mukaansa hallitus ei ole saavuttanut työllisyystavoitteitaan ilmastotoimien vuoksi.

Sari Essayah.

– On hälyttävää, että hallitus ja sen kaikkein tärkein tavoite nostaa työllisyysastetta on jäänyt jumiin yhden puolueen ilmastotavoitteille. Siinä mielessä tuntuu, että hallitukselta iso kuva on hävinnyt. Jokainen pyrkii viemään omalle äänestäjäkunnalle detaljeja eteenpäin, Essayah sanoi.

– Jos katsoo näitä ilmastotoimia, esimerkiksi sähköautojen verotusta ollaan huojentamassa samoin kuin työsuhdeautojen verotusta. No kellä on varaa näihin autoihin? Kyllä ne on ne hyvätuloiset kaupunkilaiset. Aika erikoista, että vasemmistopainotteinen hallitus, jossa keskustan pitäisi olla maakuntia puolustamassa, tekee tämäntyyppisiä ilmastoveroratkaisuja, hän jatkoi.

Budjettiluonnoksessa esitetään, että sähköautoista ei tarvitsisi maksaa autoveroa.

Pääministeri Marin myöhemmin torppasi Essayahin puheet siltä osin, että hallitus olisi lykännyt suunniteltuja työllisyystavoitteitaan. Hänen mukaansa puheenaiheena olleita 110 miljoonan työllisyystoimia oli aiemminkin tarkoitus täsmentää kuluvan hallituskauden aikana, ja niistä tullaan päättämään helmikuussa.

Marinin mukaan kasvun suurimmat haasteet ovat tuottavuuden parantaminen ja osaavan työvoiman saatavuus. Tämän vuoksi hallitus edistää työperäistä maahanmuuttoa.

Riikka Purra valittiin elokuussa perussuomalaisten puheenjohtajaksi.

Perussuomalaisten Purran mukaan Säätytalolla olisi pitänyt keskustella taloudesta ja työllisyydestä enemmän kuin hiilidioksidipäästöistä. Purra oli huolissaan ilmastoasiantuntijoiden laskelmista ja ilmastopolitiikan kuluista, jotka hänen mielestään ovat muualta pois ja laskevat Suomen kilpailukykyä.

– Perussuomalaiset ei ole sitoutunut tällaiseen hiilineutraalisuustavoitteeseen, joka on kunnianhimoisempi kuin oleellisilla meidän kilpailijamaillamme tai edes EU:lla keskimäärin. Tämä on hyvin haitallista politiikkaa, Purra sanoi.

Hallituspuolueiden Saarikko vastasi hänelle tiukasti.

– On tietysti poikkeuksellista, että Suomessa on puolue, joka ikään kuin vähättelee ilmastonmuutoksen merkitystä. Minä vain totean, että olen vahvasti seisomassa historian sillä puolella, jossa me nuorille lupaamme tehdä päätöksiä, jotka takaavat heillekin ilmaston, jonka kanssa pystytään elämään, Suomessa tuottamaan ruokaa ja että meidän hyvinvointiyhteiskunta kyetään turvata, Saarikko vastasi Purralle.

Marin sanoi, että uusia työpaikkoja syntyy tulevaisuudessa vihreän siirtymän yrityksiin ja että yhteiskunnan on ratkottava uusia haasteita, joita ilmastonmuutos tuo.

– Kyllä meidän kannattaa olla todella historian oikealla puolella tässä, ei vain sen vuoksi, että se on oikein, koska meillä on yhteinen ihmiskunnan iso haaste, vaan myös sen vuoksi, että Suomi tulee hyötymään siitä taloudellisesti.