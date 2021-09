Kommentti: Juha ”Jedi” Sipilän paluu parrasvaloihin ihmetyttää – mihin kepu hukkasi ministerinsä?

Ex-pääministeri Juha Sipilä (kesk) pantiin ratkomaan keskustan puolesta budjettiriihen ilmastopaketista syntynyttä umpisolmua ympäristöministeri Krista Mikkosen (vihr) kanssa. Mihin kepu pyrkii tällä Jedin paluulla? Missä ovat kepun ministerit – kyseessä on sentään hallituksen budjettiriihi, ihmettelee politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala.

Teatteriesityksissä on usein monta näytöstä, joita ihmetellä.

Niin tässä budjettiriihinäytelmässäkin.

Nyt on menossa näytös, jossa vihreät kohtaa kepun.

Jos hallitus kaatuisi johonkin 0,2 megatonnin päästöriitaan, hallitus kaatuisi todellakin silkkaan teatteriin.

Tuskinpa kaatuu.

Hallituksessakin ihmetellään, vaikka sitä toki osattiin odottaa, vihreiden virittämää teatteria.

Vihreät eivät tunnu oikein itsekään osaavan fokusoida sitä, mitä he vaativat.

Viikonlopun puoluekokouksen alla pitää edes yrittää profiloitumista, vaikka tavoitteet eivät hahmottuisi edes teatterin tekijöille. Ainakaan vihreiden puheenjohtajalta, sisäministeri Maria Ohisalolta tavoitteiden kiteyttäminen ei tämän esiintymisten perusteella näytä onnistuvan.

Mutta ihmetyksen aiheita riittää muitakin.

Yksi ihmetyksen aihe on, miksi keskusta pani juuri ex-pääministeri Juha Sipilän neuvottelemaan syntyneestä umpisolmusta ympäristöministeri Krista Mikkosen (vihr) kanssa.

Sipilä on eduskunnan ympäristövaliokunnan puheenjohtaja, ei siinä mitään, pätevyydestä ei ole kyse.

Yleensä sitä setvivät ministerit, eivät valiokuntien puheenjohtajat. Menettely on poikkeuksellinen ja kertoo jotakin Sipilän asemasta Annika Saarikon johtamassa keskustassa.

Kaiken lisäksi Sipilä ei ole mikä tahansa poliitikko, vaan edellisen vaalikauden pääministeri, jonka toimintaa seurataan yhä tarkasti juuri tuota taustaa vasten.

Voisi olettaa, että Krista Mikkosen vastapuoli olisi joku kepun ministeri. Tässä tapauksessa maatalousministeri Jari Leppä (kesk) tai elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk).

Nyt on kaiken lisäksi korostamalla korostettu Sipilän roolia.

Kepussakin ihmetellään, että mistä Sipilä pomppasi yhtäkkiä keskelle budjettiriihen kuuminta taistelua. Onko kyseessä epäluottamus kepun omia ministereitä kohtaan?

Keskustasta sanotaan, ettei kyseessä ole merkki mahdollisesta ministerikierrätyksestä. Leppää ja Lintilää on nimittäin pantu vaihtoon jo monta kertaa erilaisissa kepuporukoiden taustatuumauksissa.

Sipilän nimi on mainittu näissä yhteyksissä.

Mutta ironiaakin riittää:

– Eikös se ole hyvä, että hallituksen neuvotteluissa on edes yksi pääministeri, vaikka entinenkin?

Tällainen huomautus kuultiin hallituspiireistä.

Se oli piikki pääministeri Sanna Marinille (sd), joka jätti kepun ja vihreät tappelemaan keskenään, vaikka juuri budjettiriihen alla hän korosti, että pääministerin rooli on koota erimieliset näkemykset yhteen.

Tämän hallituksen osalta on totuttu outoihin budjettirituaaleihin.

Kevään kehysriihi on monella muistissa.

Siinäkin Juha Sipilällä oli vahva taustarooli. Silloin hän tosin oli kaatamassa hallitusta eikä pitämässä sitä kasassa.

Ja mitä teattereihin tulee, vihreiden kannattaa kysyä niistä nimenomaan kepulta.

Kepu yritti nostaa profiiliaan viime kevään kehysriihessä.

Uhoa riitti talouspolitiikassa monen päivän ajaksi, kunnes kepu kellahti Sdp:n edessä selälleen ja nieli muun muassa budjettikehysten hylkäämisen loppuvaalikaudeksi ilman kummempia kastikkeita.

Mutta jos hallitus alkaisi yllättäen olla kiikun kaakun -tilanteessa, Marininkin kannalta on hyvä, että kepun Sipilä on huutoetäisyyden päässä.

Sipilä on nimittäin Suomen para kokemusasiantuntija, mitä hallituksen eroon tulee:

Syksyllä 2015 hän jo mietti menemistä presidentin puheille. Kesällä 2017 hän ehti jo Naantaliin Kultarannan porteille saakka, josta Sauli Niinistö ohjasi hänet kohteliaasti takaisin Kesärantaan.

Kolmas kerta sitten toden sanoi. Maaliskuussa 2019 Sipilä sai hallituksensa vihdoin erotettua kuukautta ennen kuin se olisi vaalien takia eronnut muutenkin.

Eli tässäkin mielessä on hyvä, että Sipilä on ilmeisesti hakenut takaisin tunkkinsa, jota hän on useaan kertaan kehottanut muita pitämään.