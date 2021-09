Entinen kansanedustaja ja ulkoministeri Timo Soini (sin.) kirjoitti tiistai-iltana "plokissaan", ettei ole käytettävissä Rauman kaupunginjohtajan tehtävään.

Timo Soinin mukaan hän sai Raumalta hyvät ja monipuoliset taustatiedot ja selvityksen siitä, minkälaista kaupunginjohtajaa sinne ollaan toivomassa ja hakemassa.

– Kerroin myös raumalaisille omat toiveeni, vahvuuteni ja puutteeni. Lentokorkeutta olisi tullut rutkasti lisää ja sen myötä uutta. Tästä kokonaisuudesta tein päätökseni, kirjoitti Soini.

Elokuun lopulla Soini kertoi STT:n haastattelussa käyvänsä keskusteluja Rauman kaupunginjohtajan paikasta.

– Jos he hakevat Raumalle ihmistä, joka uskaltaa visioida ja saa sinne ehkä jokusen mielenkiintoisen tyypin käymään, I am your man, Soini totesi silloin.

Soini on syntynyt Raumalla.