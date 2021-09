Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen (kesk) toivoo, että maskien käytöstä päästään eroon. Myös kansanedustajien matkatoimintaa aiotaan avata.

Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen sanoi pitävänsä tärkeänä, että eduskunnassa pystytään palaamaan mahdollisimman pian normaaliin. Tiistaina eduskunnassa on käsittelyssä tartuntatautilain muutos, jonka tarkoituksena on poistaa kahden metrin turvavälivaatimus.

Eduskunta valmistautuu purkamaan koronarajoituksiaan ennen lokakuun puoliväliä, puhemies Anu Vehvilänen (kesk) kertoi syysistuntokauden avausinfossaan.

– Epävirallisesti on linjattu, että vielä syyskuu mennään samoilla rajoituksilla kuin kevätkaudella, mutta tavoitteena on, että 4. lokakuuta alkavan viikon jälkeen rajoituksia pystyttäisiin reilusti purkamaan, Vehviläinen sanoi.

Ensimmäisenä aiotaan purkaa täysistuntosalin toimintaa koskevia rajoituksia. Voimassaolevan käytännön mukaan täysistuntosaliin on otettu vain 74 kansanedustajaa kerralla.

Vehviläinen sanoi toivovansa, että myös maskien käytöstä päästään eroon. Lisäksi matkatoimintaa on tarkoitus avata.

– Kesän aikana on annettu yksittäisille edustajille mahdollisuuksia käydä ulkomailla virkatehtävissä, mutta minä ajattelen, että meidän pitää pystyä avaamaan myös tätä puolta, on todella tärkeätä, että edustajat osallistuvat kansainväliseen toimintaan. Tasavallan presidenttikin on aloittanut ulkomaanmatkat korona-ajan jälkeen, Vehviläinen mainitsi viitaten Sauli Niinistöön, joka on parhaillaan virkamatkalla Ranskassa.

Korona tulee jättämään jälkensä eduskunnan käytäntöihin: tiistaina käsittelyssä on eduskunnan työjärjestyksen muutos, jonka myötä kansanedustajat pystyisivät kuulemaan asiantuntijoita etänä.

Vehviläinen toi tiedotustilaisuudessa esiin huolensa juridiikan ja politiikan sekoittumisesta.

Vehviläisen mukaan kansanedustajien ei tulisi ottaa eduskunnan täysistunnossa kantaa kansanedustajan tai ministerin oikeudelliseen asemaan.

Näin on tapahtunut viime aikoina kahdesti, ensin Juha Mäenpään (ps) kohdalla ja sen jälkeen ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) ministerivastuuasian yhteydessä.

Eduskunta käsitteli kesäkuussa 2020 Mäenpään syytesuojan poistamista: eduskunta ei antanut lupaa syyttää Mäenpäätä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan, koska viiden kuudesosan enemmistöä syytesuojan purkamiselle ei löytynyt.

Haaviston toiminnan lainmukaisuutta käsiteltiin suuressa salissa eduskunnan perustuslakivaliokunnan annettua Haavistolle viime joulukuussa moitteet al-Holin kotiutuksiin liittyvässä asiassa ja todettua Haaviston toimineen hallintolain ja ulkoasianhallintolain vastaisesti.

Vehviläinen kertoi kutsuvansa valtiosääntöasiantuntijoita, oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin (r) sekä eduskuntaryhmien edustajia arvioimaan täysistunnon roolia ja perustuslain mahdollista muutostarvetta ministereiden ja kansanedustajien oikeudelliseen vastuuseen liittyen.

Eduskunnan käsittelyssä on syyskaudella yhteensä 178 hallituksen esitystä.

Ensi viikolla lähetekeskustelussa on valtioneuvoston selonteot kehityspolitiikasta, kotoutumisen edistämisestä sekä puolustuksesta.

Tällä viikolla salikäsittelyssä on kaksi kansalaisaloitetta, joista toinen koskee vesihuollon yksityistämisen estämistä ja toinen dieselautojen käyttövoimaveron poistamista.

Vireillä on myös suurempi ajankohtaiskeskustelu Afganistanin tilanteesta.

Lisäksi eduskunta valitsee syysistuntokaudella uuden pääjohtajan Valtiontalouden tarkastusvirastolle.

Eduskunta irtisanoi Tytti Yli-Viikarin pääjohtajan virasta kesäkuun lopulla. Esityksen uudesta pääjohtajasta tekee eduskunnan tarkastusvaliokunta, ja valinnan tekee eduskunnan täysistunto.

Uusi pääjohtaja voi aloittaa Vehviläisen mukaan tehtävässään viransijaisena jo ennen vuodenvaihdetta. Yli-Viikarin irtisanomisaika päättyy vuodenvaihteessa, jolloin hänen pääjohtajakautensa olisi joka tapauksessa päättynyt.