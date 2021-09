Pääministeri sai vastata myös kysymyksiin mahdollisista turvapaikanhakijoista Afganistanista.

Pääministeri Sanna Marin (sd) pitää mahdollisena, että Suomi lisää kiintiöpakolaisten määrää Afganistanin tilanteen vuoksi.

– Meidän pitää varautua tähänkin. Tiedämme, että Afganistanin tilanne on vakava ja vaikea.

– On mahdollista, että meidän pitää pakolaiskiintiötä nostaa. Siihen pitää ainakin varautua, Marin sanoi pääministerin haastattelutunnilla Yle Radio Suomessa.

Sisäministeri, puheenjohtaja Maria Ohisalo (vihr) esitti parisen viikkoa sitten, että Suomi liki kaksinkertaistaisi kiintiöpakolaisten määrän.

Nyt Suomi ottaa vuosittain 1 050 kiintiöpakolaista, ja Ohisalo halusi nostaa kiintiöpakolaisten määrän 2 000:een. Hallituspuolueista ainakin Rkp ja vasemmistoliitto kannattavat pakolaismäärän nostoa.

Pääministeri Marinilta tivattiin kantaa myös siihen, miten Suomi on varautunut mahdollisiin turvapaikanhakijoihin Afganistanista.

Turvapaikanhakijat ovat kuuma poliittinen kysymys.

Esimerkiksi puheenjohtaja Riikka Purra (ps) twiittasi eilen, että Afganistanista ei pitäisi ottaa ihmisiä enää Suomeen.

Marinin mukaan Afganistanista saattaa Suomeen turvapaikanhakijoita tulla.

– Poliittisilla puolueilla ja puheenjohtajilla on mahdollisuus ottaa omia kantojaan kuhunkin tilanteeseen liittyen. Itse näen, että meidän on syytä katsoa tilannetta realistisesti. Pidän realistisena sitä, että me joudumme kantamaan kansainvälistä vastuuta tuosta tilanteesta.

– Meidän pitää varmistaa se, että esimerkiksi naisten ja tyttöjen asema ei tuolla alueella heikkene ja että tytöillä on mahdollisuus tulevaisuudessakin kouluttautua. Suomi osana kansainvälistä yhteisöä kantaa globaalia vastuuta ihmisoikeuksien toteutumisesta, Marin totesi Radio Suomessa.

Marin sanoi, että afganistanilaisten turvallisuus omassa maassaan pitäisi varmistaa.

– On mahdollista, että tuolta alueelta Eurooppaan ja Suomeen tulee turvapaikanhakijoita. Tilanne on vakava ja erittäin huolestuttava. Meidän pitää varmistaa, että ihmiset eivät isossa määrin joutuisi lähtemään pakoon kotimaastaan.

– Sen takia olemme kehitysyhteistyömäärärahoja joutuneet pistämään tauolle niin, että voimme käyttää tätä yhtenä elementtinä, kun pyrimme varmistamaan tuolla alueella mahdollisimman hyvän kehityksen, Marin totesi Ylellä.

Marin ei pääministerin haastattelutunnilla halunnut spekuloida tilanteella, että turvapaikanhakijoita alkaisi tulla suurin joukoin EU:n rajoille ja Suomen itärajalle.