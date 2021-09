Atte Kaleva, Jari Kinnunen ja Suldaan Said Ahmed aloittavat kansanedustajan uransa tällä viikolla.

Uudet kansanedustajat Atte Kaleva (vasemmalla), Suldaan Said Ahmed ja Jari Kinnunen.

Eduskunnan syyskausi alkaa tiistaina, ja viikolla eduskuntaan tulee kolme uutta kansanedustajaa: Atte Kaleva (kok), Jari Kinnunen (kok) ja Suldaan Said Ahmed (vas).

Tilaa tulokkaille tekevät pormestariksi Helsinkiin valittu Juhana Vartiainen (kok), Tampereen pormestariksi palannut Anna-Kaisa Ikonen (kok) ja Helsingin apulaispormestarina aloittanut Paavo Arhinmäki (vas).

Eduskuntaan nousevista uusista kansanedustajista yksi on rikosylikomisarion virastaan lainassa Brysselissä, toinen on puurtanut Diakonissalaitoksella paperittomien siirtolaisten kanssa ja kolmas on yrittäjä ja jihadismin tutkija.

Nokialainen Jari Kinnunen, 61, on toiminut poliisina pian 40 vuotta.

Kinnunen voi olla nimenä tuttu rikosuutisista, hän on Tampereella Sisä-Suomen poliisissa vakavien rikosten tutkinnan rikosylikomisario.

Rikosylikomisario Jari Kinnunen työssään vuoden 2019 lopulla Tampereella.

Tulevalla viikolla Kinnusen elämä muuttuu kahdella tavalla.

– Palaan Brysselistä Suomeen. Toinen muutos on, että pääsen mahdollisesti vaikuttamaan asioihin, joihin olen halunnut vaikuttaa omalla äänellä ja mielipiteellä. Mieluummin vaikuttaa sisäkehältä kuin ulkokehältä, Kinnunen totesi.

Kinnunen on virkavapaalla rikosylikomisarion virastaan ja on lainassa Euroopan ulkosuhdehallinnossa Brysselissä.

Kinnunen toimii esikuntatehtävissä ulkosuhdehallinnon siviilisuunnittelu ja kehitysvoimavarassa, ja Kinnusen kontolla ovat EU:n kriisinhallintaorganisaatioista Länsirannan ja Gazan kaistaleen operaatiot.

Ulkomaankeikka ei ole Kinnuselle ensimmäinen. Hän on aiemmin ollut eri kriisinhallintatehtävissä kahdeksan vuotta.

Tärkeimmäksi asiaksi omalla asialistallaan Kinnunen nostaa kokonaisturvallisuuden.

– En puhu nyt kovasta turvallisuudesta, vaan nuorten ja nuorten perheiden ja lasten tilanteesta, joka on aika heikko. Korona-aika ei ole sitä yhtään helpottanut. Ennaltaehkäisyyn pitäisi panostaa, Kinnunen sanoi.

Poliisit, ensihoitohenkilöstö ja sosiaalipäivystyksen väki näkevät tämän työssään.

– Kas kumma, kun siitä mennään eteenpäin, viesti hukkuu. Ei ymmärretä – Arkadianmäellä vielä vähemmän – mikä se tilanne todellisuudessa on.

– Poliisin etulinja, virkapukuiset, keikkaa-ajavat näkevät laajan kuvan syrjäytyneiden määrästä, perheiden hädästä. He tekevät kotikeikat. Meille tulee se jäävuoren huippu, ja siinäkin vain se kärki, joka tutkii henkirikokset ja vakavat rikokset. Massa siellä takana on valtava, Kinnunen kertoi.

Kinnunen on huolissaan, totta kai, myös poliisin resursseista.

– Jos lähtökohta on se, että poliisin budjetti on joka jumalan vuosi 30–40 miljoonaa euroa alle sen mitä tarvitaan? Silloin on joko taitamattomia virkamiehiä tai ministereitä tai molempia.

– Menoja on kyllä pystytty lisäämään tällä hallituskaudella 1,4 miljardia euroa, mutta 40 miljoonaa poliisille tuntuu olevan aatteellinen kysymys, jolla halutaan ajaa poliisia alas eikä pitää edes nykyisellä tasolla, Kinnunen totesi.

Poliisit ovat eduskunnassa hyvin edustettuina. Esimerkiksi kokoomuksen ryhmässä on kolme siviiliammatiltaan poliisia: Kari Tolvanen, Kalle Jokinen ja Marko Kilpi.

Helsinkiläinen Suldaan Said Ahmed, 28, siirtyy eduskuntaan Diakonissalaitokselta.

Said Ahmed on aiemmin tehnyt töitä turvallisuusvalvojana. Sittemmin hän on ollut yhteisötyöntekijänä työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten parissa, ja parhaillaan hän työskentelee Diakonissalaitoksella paperittomien siirtolaisten kanssa.

Suldaan Said Ahmed on ensimmäinen somalitaustainen suomalainen eduskunnassa.

– Onhan tämä aika iso muutos, varsinkin kun tulen nyt kesken vaalikauden. Ja tästedes vaikuttaminen ja politiikan tekeminen on täysipäiväistä, Said Ahmed luonnehti tulevaa elämänmuutostaan kansanedustajana.

Mikä on tärkein tai pari tärkeintä asiaa, joita haluat eduskunnassa ajaa ja nostaa esille?

– Ilmastonmuutoksen ja eriarvoisuuden torjunnassa onnistuminen sekä erityisesti nuorten kasvavien mielenterveysongelmien ratkaiseminen ovat kansakunnan kohtalon kysymyksiä, Said Ahmed vastasi.

Suldaan Said Ahmed on syntynyt Somaliassa ja hän on muuttanut Suomeen perheenyhdistämisen kautta teini-ikäisenä.

Saat ehkä usein vastata kysymykseen, että olet ensimmäinen somalitaustainen suomalainen eduskunnassa. Miltä se tuntuu?

– On äärimmäisen tärkeää, että politiikkaa tekevät myös eri taustoista ja lähtökohdista tulevat ihmiset. Pidän tosi tärkeänä myös, että meidän eduskuntalaitoksemme monimuotoistuu ja koko kansan kirjo on edustettuna.

Mihin maahanmuuttokeskustelussa tulisi keskittyä?

– Ihmisoikeudet tulisi palauttaa politiikan ja maahanmuuttokeskustelun keskiöön. Meillä pitää olla avoin ja mukaan ottava ilmapiiri niin että tänne tulevien on helpompi asettua ja löytää oma paikkansa yhteiskunnassa. Vain avoin, monikulttuurinen ja erilaisuutta arvostava Suomi pärjää ja kukoistaa, Said Ahmed vastasi.

Said Ahmed saa kiittää eduskuntapaikastaan Arhinmäen lisäksi euroedustaja Silvia Modigia (vas).

Varaedustajaksi eduskunnasta jäänyt Modig sai meppipaikan Brysselistä ja hän halusi jatkaa siellä, joten Said Ahmed nousee toiselta varasijalta eduskuntaan.

Kolmas uusi kansanedustaja on helsinkiläinen Atte Kaleva, 42.

Muutaman päivän yrityksestä huolimatta IS ei tavoittanut Kalevaa.

Atte Kaleva on kokoomuksen konservatiivisiipeä.

Kaleva ja hänen vaimonsa tulivat tunnetuksi koko kansalle 2012–2013, kun terroristijärjestö al-Qaida sieppasi Kalevat Jemenissä ja he olivat panttivankeina viitisen kuukautta.

Atte Kaleva on kapteeni evp, ja hän työskentelee yrittäjänä ja jihadismin tutkijana.

Kaleva edustaa kokoomuksen oikeaa laitaa toisen helsinkiläiskansanedustajan Wille Rydmanin kanssa.

Atte Kalevan twiitti – Helsinki ilman kommunisteja – nousi esiin kokoomuksen pormestarikuohunnassa.

Pormestariehdokkaaksi valittu Kirsi Piha (kok) luopui helmikuun lopulla ehdokkuudestaan ja vetäytyi kokonaan kuntavaaleista.

Kokoomuksen liberaalisiipeen kuuluva Piha pettyi nahinointiin puolueen konservatiivien kanssa eikä voinut allekirjoittaa näiden arvoja muun muassa maahanmuuttokysymyksessä.

Kun Arhinmäki, Ikonen ja Vartiainen saavat vapautuksen edustajantoimistaan, eduskunnassa on tällä vaalikaudella vaihtunut kaikkiaan seitsemän kansanedustajaa.

Heti huhtikuun eduskuntavaalien 2019 jälkeen Laura Huhtasaari (ps) ja Teuvo Hakkarainen (ps) osallistuivat eurovaaleihin, tulivat valituiksi ja vaihtoivat Helsingin Brysseliin.

Huhtasaaren tilalle nousi Petri Huru (ps) ja Hakkaraisen paikan otti Toimi Kankaanniemi (ps).

Vuoden 2019 lopulla uuteen EU-komissioon Suomen komissaariksi puolestaan valittiin Jutta Urpilainen (sd), ja paikan eduskunnasta sai Matias Mäkynen (sd).

Pitkäaikainen kansanedustaja Antti Rantakangas (kesk) kuoli tapaturmaisesti Helsingin-asunnollaan marraskuussa 2019, ja varapaikalta eduskuntaan nousi Tuomas Kettunen (kesk).