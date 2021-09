Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan (sd) mukaan biokaasu on avainasemassa puuttuvien päästövähennysten aikaansaamisessa. Vihreät ja vasemmistoliitto epäilevät arvioita biokaasun päästövähennyspotentiaalista.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd) ilmoitti torstai-iltana Twitterissä, että ilmasto- ja energiaministerit ovat löytäneet 11 miljoonan hiilidioksiditonnin päästövähennykset, joilla saavutetaan hallituksen sitoumus hiilineutraaliudesta vuonna 2035.

– Avainasemassa on biokaasu. Jos halua on, ilmastopaketti voidaan jo sopia, Harakka kirjoitti.

Harakka kommentoi IS:lle, että erimielisyyttä on enää noin 0,5 miljoonasta hiilidioksiditonnista. Harakan mukaan edellytykset on saada sopu aikaan jo ennen ensi viikon tiistaina alkavaa budjettiriihtä.

– Näin pieneksi erimielisyys on jäänyt, ja on vahva luottamus siitä, että yksittäinen asia saadaan selvitettyä, kun meillä on tarkat luvut biokaasun tuotannon lisäämisen edellytyksistä. Biokaasu on riittävien päästövähennysten takaaja, Harakka sanoo.

Vihreiden ja vasemmistoliiton keskuudessa suhtaudutaan Harakan biokaasupuheisiin epäillen.

– Mitään ilmastovaikutusarvioita ei Harakan esityksestä ole tehty, eikä ole avattu, mitä tämä oikeasti olisi. Homma on kaukana valmiista, yksi hallituslähde kommentoi.

– Ei ole sopua, toinen hallituslähde totesi.

Harakan mukaan ajatuksena on moninkertaistaa biokaasun tuotanto nykyisestä.

Biokaasun lisääminen tarkoittaisi Harakan mukaan merkittäviä päästövähennyksiä maatalouden puolella ”ennen kaikkea lannan käsittelyssä sekä loppupäässä, jossa biokaasu olisi hyvä vaihtoehto raskaalle liikenteelle ja laivaliikenteelle”.

Biokaasussa keskeiseen rooliin nousee Harakan mukaan nykyisten jätteiden ja yhdyskuntajätteiden lisäksi lanta.

– Tutkimme sitä mahdollisuutta, että lanta kerättäisiin maatiloilta niin, että se ei päätyisi pelloille tuottamaan metaania. Lanta vietäisiin biokaasulaitokseen, jonka mädättämöstä kierrätetyt ravinteet palautuisivat pelloille. Siinä olisi se hyvä puoli, että kuormitus Itämereen ja vesistöihin vähenisi merkittävästi.

Yhden hallituslähteen mukaan epäselvää on, miten asia käytännössä järjestettäisiin.

– Tarvittaisiinko velvoite tai kielto, että lantaa ei saa levittää pellolle vaan se täytyy toimittaa biokaasulaitokseen. En tiedä, mikä nykyinen tuki ohjattaisiin siihen, koska uutta rahaa ei ole.

– Tuntuu uskomattomalta, että biokaasun perusteella pystyttäisiin jyvittämään 0,4 miljoonaa hiilidioksiditonnia lisää päästövähennyksiä, toinen hallituslähde kommentoi.

Vihreiden mukaan budjettiriihi on ennen kaikkea ilmastoriihi. Keskusta on taas painottanut, että budjettiriihi on budjettiriihi. Kuvassa vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Emma Kari, vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo ja ulkoministeri Pekka Haavisto.

Vaihtoehtoisia keinoja olisivat virka-arvion mukaan lämmityspolttoaineiden verotuksen kiristäminen sekä maatalouden energiaveron palautuksen poistaminen.

Nämä keinot eivät ole käyneet keskustalle, mikä on aiheuttanut tuskastumista vihreiden ja vasemmistoliiton keskuudessa.

Hallituksen sisällä taas on syytetty vihreitä ja vasemmistoliittoa neuvottelujen ”jarruttamisesta”.

Puolet päästövähennyspäätöksistä koskee niin sanottua taakanjakosektoria, kuten esimerkiksi liikennettä ja maataloutta.

Etenkin vihreissä kaivataan lisää konkretiaa päästövähennyskeinoihin.

Valtiovarainministeri Annika Saarikon johtama keskusta torjuu bensaveron kiristämisen. Polttoaineen hinta saattaa nousta toista reittiä, kun biopolttoaineiden jakeluvelvoitetta ollaan kasvattamassa.

Keskustassa vastustetaan ”kieltoja ja veronkorotuksia”. Keskusta torjuu esimerkiksi liikenteen päästökaupan, joka nostaisi hyvin todennäköisesti pumppuhintoja. Vihreät taas haluaa kirjauksen päästökaupasta.

– Meillä on lähellä yhteinen ymmärrys, mistä päästövähennykset tulisi tehdä jyvityksen tasolla, mutta en sanoisi, että meillä on keinoja kaikkien toimien toteuttamiseen, kaikki ei voi jäädä ilmaan, vihreistä painotetaan.

– Keskustan ja Sdp:n välillä on tarvittavista toimista hyvin samanlainen käsitys. Osa haluaa veronkorotuksia ja muut etsivät mieluummin käytännön keinoja, kuten biokaasun edistämistä, keskustalähde kommentoi.