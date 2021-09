Ilmastotoimista puuttuu 11 miljoonaa hiili­tonnia – tätä se tarkoittaa: ”Hallituksella on vielä suuri työ tekemättä”

Ilmastotoimet uhkaavat ensi viikolla alkavan budjettiriihen sopua, mutta päätöksiä on synnyttävä, jos hallitus aikoo pysyä tavoitepolullaan hiilineutraalin Suomen saavuttamiseksi vuoteen 2035 mennessä.

Paine on tällä hetkellä kova, jotta ensi viikon budjettiriihtä voitaisiin jälkikäteen kutsua ilmastoriiheksi.

Hallituksen hiilineutraaliustavoite on kunnianhimoinen, sillä esimerkiksi EU:n vastaava hiilineutraaliuden tavoitevuosi on vasta 2050.

Hallitusviisikko aloittaa ilmastokokonaisuuden käsittelyn huomenna lauantaina ja vasemmistoliitto ja vihreät ovat jo etukäteen vaatineet, että hallituksen tulee riihessä päättää lopuista päästövähennystoimista, jotta tavoite hiilineutraalista Suomesta vuonna 2035 toteutuisi.

Se tarkoittaisi päätöksiä päästöjen vähentämisestä yhteensä 11 miljoonalla hiilidioksiditonnilla vuositasolla.

Yhteensä 6-7 miljoonaa hiilitonnia jäljellä olevista päästöleikkauksista olisi määrä vähentää päästökauppasektorilta, johon lukeutuvat sähkö- ja lämmöntuotanto sekä teollisuus.

Toiseen kokonaisuuteen kuuluvat päästökaupan ulkopuolelle sijoittuvat liikenne, maatalous ja sen metaanipäästöt, pienempi teollisuus sekä muun muassa rakennusten lämmitys, jätteiden käsittely ja työkoneet. Tällä puolella leikkaustarve on noin 5,3 miljoonaa hiilitonnia.

Ympäristöministeriön ympäristöneuvos Jarmo Muurman kuvailee päästökaupan ulkopuolelle jäävää taakanjaon kokonaisuutta tiukimmaksi ja vaikeimmaksi osuudeksi päästöjen vähentämisessä.

Päästökaupan ulkopuolisiin päästövähennyksiin liittyy nimittäin myös EU-lainsäädäntöä. Suomelle on esitetty taakanjakosektorin päästöjen puolittamista vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 päästöihin verrattuna.

Taakanjakosektorin päästövähennyksistä joudutaan myös raportoimaan EU:lle.

Muurmanin mukaan riihen lähestyessä on hyvä tunnistaa isommat ja vaikuttavammat keinot, joilla päästöjä pystyttäisiin helposti laskemaan.

Niitä ovat hänen mukaansa etenkin fossiilittoman liikenteen tiekartan toimet, kuten erilaiset tuet esimerkiksi sähköautoille sekä niiden latausverkoston rakentamiselle.

Virkamiehet ovat myös valmistelleet hallituksen päätöksenteon tueksi KAISU-suunnitelman, jossa on yksilöity keinoja, joilla tarvittavat päästövähennykset saadaan aikaiseksi.

Liikenteen puolelle kaavaillaan KAISU:ssa päästöjen leikkauksia jopa miljoonan hiilitonnin edestä, jotta liikenteen päästöt puolittuisivat 2030 mennessä vuoden 2005 tasoon verrattuna hallitusohjelman kirjausten mukaisesti.

Tämän lisäksi Muurman mainitsee jakeluvelvoitteen eli biopohjaisen osuuden kasvattamisen liikenne- lämmitys- ja esimerkiksi maatalouden työkoneiden polttoaineissa.

– Tämäntyyppisten päätösten päästövähenemää on helpompi määrittää ja ne ovat vaikuttavampia toimia, Muurman sanoo.

Päästöjen vähentämiskeinojen kirjo on kuitenkin laaja ja moninainen. Kaikkien keinojen vaikuttavuutta päästöihin ei myöskään ole mahdollista suoraan laskea.

– Tämän vuoksi vaikuttaa, että toimien kokoelma on silppumainen. Mutta haluamme kaikesta huolimatta pitää pienetkin toimet mukana.

Muurman myös muistuttaa, että päätöksiä tehtäessä tulee muistaa rahoituksen varmistaminen eri toimille.

Olennainen kysymys onkin se, löytyykö kaikkiin hallituksen kaavailemiin toimiin rahaa budjetista.

IS:lle kuvaillaan kuitenkin hallituslähteistä, että yksi kokonaisuus, joista sovun uskotaan löytyvän helpommin, koskee juuri sitä, mihin ilmastotoimiin EU:n elpymispaketista saatavaa RRF-rahaa tullaan kohdentamaan.

Etukäteen on jo väläytelty, että varoja suunnattaisiin ainakin sähköautojen latausverkoston rakentamiseen.

MuurmAn myöntää, että kaikkiaan hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi on vielä paljon matkaa.

– Suuri työ on hallituksella vielä tekemättä.

Vuonna 2019 Suomen kokonaispäästöt olivat 53 miljoonaa hiilitonnia, vuonna 2020 vastaava luku oli noin 48 miljoonaa.

– Tässä on joka vuosi tultu hieman alaspäin. Trendi on laskeva. Mutta päästöjä on vaikea saada laskemaan nopeasti.

Viime hallitusten sekä Sanna Marinin hallituksen tähän mennessä tekemillä toimilla saavutetaan päästövähennyksiä vuoteen 2035 mennessä yhteensä 19 miljoonan hiilitonnin edestä. Päälle tulee vielä vuoden alusta voimaa astunut energiaverouudistus, jonka päästövähennysvaikutukseksi on laskettu kaksi miljoonaa hiilitonnia.

– Luku sisältää myös edellisten hallitusten toimia, jotka heijastuvat tälle ajanjaksolle, Muurman sanoo.

Esimerkkinä hän antaa Juha Sipilän (kesk) hallituksen päätöksen kieltää kivihiilen käyttö sähkön- ja lämmöntuotannossa vuoteen 2029 mennessä.

Sitä on Muurmanin mukaan vaikea arvioida, kuinka monta hiilidioksiditonnia nykyhallitus on onnistunut päästöjä vähentämään omilla päätöksillään.

– Hallitus on ollut toiminnassa vasta hieman runsaat kaksi vuotta, ja sen päätökset ovat tulleet voimaan aikaisintaan tämän vuoden alussa tai viime vuoden aikana.

Nykylaskelmien mukaan vuonna 2035 Suomen päästöjen tulisi olla korkeintaan 21 miljoonaa hiilitonnia, jotta hiilineutraaliustavoite saavutettaisiin. Luku vastaa Suomen nettonielua, eli hiilidioksidimäärää, jota enemmän metsämme sitovat hiilidioksidia siihen verrattuna, kuinka paljon sitä vapautuu niistä ilmakehään.

– Päästöjä pitää sitten vähentää siihen tasoon, jotta nettovaikutus olisi nolla, eli hiilineutraalius. Silloin kotimaiset nielumme pystyisivät päästöt sitomaan, Muurman selventää.