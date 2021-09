IS:n näkemän muistion mukaan Itä- ja Pohjois-Suomen EU-rahoitusta oltaisiin leikkaamassa 127 miljoonaa euroa edelliseen rahoituskauteen verrattuna. Lintilän mukaan asian valmistelu on kesken.

EU:n rakennerahoista on noussut repivä kiista keskustan sisällä.

Itä- ja Pohjois-Suomen rahoituskaudella 2021–2027 saamiin tukiin kohdistuisi IS:n näkemän muistion mukaan mittavia leikkauksia kauteen 2014–2020 verrattuna.

Isoimmat menetykset kohdistuisivat Pohjois-Savoon (–35,6 miljoonaa), Lappiin (–30,7 milj.), Pohjois-Karjalaan (–25 milj.) ja Pohjois-Pohjanmaahan (–19,2 milj.). Myös Etelä-Savo ja Keski-Pohjanmaa olisivat saamassa aiempaa vähemmän tukirahaa.

Muistion mukaan voittajia olisivat esimerkiksi Uusimaa (+90,1 milj.), Etelä-Pohjanmaa (+80,9 milj.), Kymenlaakso (+31,9 milj.), Varsinais-Suomi (+30,1 milj.), Keski-Suomi (+27,2 milj.) ja Pohjanmaa (+21,3 milj.).

Keskustan eduskuntaryhmän sisällä kritiikki kohdistuu keskustalaiseen elinkeinoministeriin Mika Lintilään, joka on tekemässä asiasta esityksen valtioneuvostolle.

– Se, että leikattaisiin heikosti voivilta alueilta hyvien alueiden hyväksi, olisi niin törkeä homma, että keskustalaisena kansanedustajana en voi ikinä tällaista hyväksyä. Lintilän pitää noudattaa Euroopan unionin liittymissopimusta ja niitä perusteita, joita siinä sopimuksessa on määritelty, Savo-Karjalan vaalipiiriä edustava keskustan kansanedustaja Hannu Hoskonen kommentoi IS:lle.

Lapin vaalipiiriä edustava keskustan kansanedustaja Katri Kulmuni viestittää, ettei hän pidä alustavissa laskelmissa olleita merkittäviä leikkauksia Itä- ja Pohjois-Suomeen mitenkään perusteltuina.

– Suomen on huolehdittava, että EU-aluekehitysrahojen jaossa noudatetaan EU-liittymissopimusta, jossa rakennerahat on perusteltu nimenomaan itäisen ja pohjoisen Suomen kehityksellä. Näin jokainen Suomen hallitus on toiminut koko Suomen EU-jäsenyyden ajan. Olisi ennenkuulumatonta, jos tästä periaatteesta luovuttaisiin.

Keskustan kansanedustaja Katri Kulmuni kertoo kantavansa monien muiden tavoin huolta itäisen ja pohjoisen Suomen kehityksestä. Kuva keskustan kesäkokouksesta Seinäjoelta.

Lintilä ei halunnut kommentoida asiaa IS:lle. Lintilän erityisavustaja Jenny Hasu viestitti, että asian valmistelu on kesken.

Kyse on isoista rahoista: vuosina 2014–2020 Itä- ja Pohjois-Suomeen ohjattiin EU-rakennerahoja 772,7 miljoonaa euroa. Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan potti oli 188,5 miljoonaa, Pohjois-Savon 149 miljoonaa, Lapin 135 miljoonaa ja Pohjois-Karjalan 94,6 miljoonaa euroa. Rahoilla tuetaan esimerkiksi innovaatiotoimintaa, palvelualojen hankkeita ja ympäristöteknologioiden kehittämistä.

Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntajohtajat ovat vedonneet Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen artiklaan, joka on heidän mukaansa sisäisten alueiden välisten kehityserojen vähentämispyrkimysten kannalta keskeinen ja velvoittava.

IS:n näkemässä muistiossa kiinnitettiin huomiota siihen, ettei rahoituksen jakokriteereissä nostettu esiin harvaa asutusta, jonka perusteella EU on myöntänyt Suomelle rahoitusta. Jakosuunnitelmassa ei ole huomioitu muistion mukaan valtion vastinrahoitusta, mikä antaa puutteellisen kuvan aluekehitysvarojen muutoksista maakunnissa.

– Tosiasiallisesti Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien rahoitusta leikataan esityksessä 127 miljoonaa ja Etelä- ja Länsi-Suomen rahoitus puolestaan kasvaa 352 miljoonaa, muistiossa arvioidaan.

Pohjois-Savon liitto kritisoi tiedotteessaan sitä, ettei työ- ja elinkeinoministeriö ole avannut julkisuuteen aluekehitysrahoja koskevan esityksensä taustaa ja perusteluja.

– Kyse on tuhansien yritysten toimintaedellytyksistä, koulutuksesta, elinvoimasta, Pohjois-Savon maakuntahallituksen puheenjohtajan, pitkäaikaisen keskustavaikuttajan Seppo Kääriäisen allekirjoittamassa tiedotteessa vedottiin.

Hoskosen mukaan on tosiasia, että itäinen ja pohjoinen Suomi ovat yhä kehityksessä eteläistä ja läntistä Suomea selvästi jäljessä.

– Esimerkiksi työttömyystilanne on Pohjois-Karjalassa tällä hetkellä Suomen pahin. Olemme itse munaamassa aluejaon. Nyt pitää löytyä meidän puheenjohtajalta ja ministeriryhmältä terästä, suoraa selkää ja vahvoja hartioita, on lopetettava maaseudun ihmisten kiusaaminen, Hoskonen puhisee.

Elinkeinoministeri Mika Lintilään (kesk) kohdistetaan painetta keskustan eduskuntaryhmän sisältä.

Aluetukien leikkauksia on tarkoitus kompensoida oikeudenmukaisen siirtymän rahastolla (JTF).

Hoskosen mielestä JTF-rahat ovat niin vaikeiden ehtojen takana, ettei ”niitä käytännössä saa”.

– Jos joku turveurakoitsija jotakin sieltä saa, niin se on ihme.

Myös Kulmuni katsoo, ettei kertaluontoisella JTF-rahoituksella voi kompensoida ”rakenteellisia leikkauksia”.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Juha Pylväs edustaa Pohjois-Pohjanmaata, joka on menettämässä tukia. Pylväs myöntää asian olevan vaikea.

– En minä riemunkiljahduksia päästele siitä, että perussopimuksen mukaisia aluekehitysrahoja ollaan vähentämässä. Keskustelua on käyty ryhmässä, mitään ei ole linjattu.

Etelä-PohjanmaA olisi saamassa ennakkoarvion mukaan 80 miljoonaa lisää tukia.

Keskustan Etelä-Pohjanmaan piirin puheenjohtaja, kansanedustaja Mikko Savola pitää tukitason nostamista perusteltuna.

– Etelä-Pohjanmaa on ollut tähän saakka aluetuissa häviäjän roolissa. Tässä on tasausta tullut, ja kyllä meille on tosi lujasti vaikuttanut turvekysymys, siltikin osin on oikeutettua, että varoja ohjautuu myös tänne.

Etelä- ja Länsi-Suomessa on katsottu, että maakuntia on kohdeltava yhdenvertaisesti.

Tampereen pormestari Lauri Lyly ja Pirkanmaan maakuntajohtaja Esa Halme kirjoittivat Helsingin Sanomissa kesäkuussa, että EU-varoja suunnattaessa tulee ottaa huomioon, että Etelä- ja Länsi-Suomessa on paljon suurempi potentiaali tuottaa vaikuttavuutta ja tuloksia, koska näillä alueilla on suurin osa maan yrityksistä, korkeakouluista ja innovaatioekosysteemeistä.