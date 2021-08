Häkämies: Tarja Halonen esti Sauli Niinistön ylentämisen majuriksi – ”Sano sille kaverillesi...”

Jyri Häkämiehen mukaan presidentti sai ”latvaräjähdyksen”, kun hän esitti puolustusministerinä toimiessaan Niinistön ylentämistä majuriksi.

EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies kertoo Väistämättä-muistelmateoksessaan (Otava), että presidentti Tarja Halonen esti silloisen eduskunnan puhemiehen Sauli Niinistön ylentämisen majuriksi.

Häkämies toimi loppuvuonna 2007 puolustusministerinä, kun presidentin esittelyssä käsiteltiin reservin ylennyksiä.

– Puolustusvoimien komentaja Juhani Kaskealan johdolla oli tehty esitys, jossa esitettiin Ilkka Kanervan ylentämistä majuriksi. Kun sain nimitysesitykset muutama tunti ennen esittelyä, ihmettelin, miksi puhemies Sauli Niinistöä ei esitetty majuriksi, olihan hän vanhempi kapteeni, Häkämies kirjoittaa.

Häkämiehen mukaan Kaskeala sälytti esityksen tekemisen Häkämiehelle.

– Ehkä hän ennakoi tulevan latvaräjähdyksen. Presidentti oli hyvällä tuulella ja hykerteli Kanervan ylennykselle. Sitten komentaja sanoi, että ministerillä on lisättävää. Tein ehdotuksen Niinistön ylentämisestä majuriksi, mutta presidentin hyväntuulisuus katosi kertaheitolla. ”Sano sille sun kaverillesi, että näihin hommiin pääsee alemmillakin sotilasarvoilla”, Halonen tiuskaisi Häkämiehen mukaan.

Niinistö jäi kapteeniksi, mutta ei ole majurin arvoa haikaillutkaan, Häkämies jatkaa.

Tapaus on käsitelty aiemmin jo Timo Haapalan ja Pekka Ervastin Kuka mitä häh, tasavallassa kaikki hyvin? -kirjassa, joka julkaistiin 2010.

Tasavallan presidentin Sauli Niinistön kapteenin natsat näkyivät, kun hän tarkasti Parolannummella Panssariprikaatin maaliskuussa 2020.

Häkämies kertoo muistelmateoksessaan myös Halosen reaktiosta, kun presidentti Martti Ahtisaari sai Nobelin rauhanpalkinnon 2008.

– Nobel-palkinnon julkistamispäivänä 10. lokakuuta 2008 hallitus piti EU-ministerivaliokunnan kokousta valtioneuvoston linnassa, kun kokoushuoneen ovi repäistiin auki. Presidentti Tarja Halonen hihkaisi ovelta: ”Me saatiin se!” Muistan vilkaisseeni Jyrki Kataiseen ja miettineeni, että Ahtisaari palkinnon sai, emme ”me”. Totta kai olimme Ahtisaaresta ylpeitä, mutta kunnia sille, jolle kunnia kuuluu. Jotenkin minulle tuli maku, että Halonen halusi hypätä mukaan menestystä jakamaan, Häkämies kirjoittaa.

Kirjan kolmas Halos-anekdootti liittyy Naton huippukokoukseen, joka järjestettiin Lissabonissa marraskuussa 2010.

Suomen delegaation muodostivat Halonen, silloinen ulkoministeri Alexander Stubb (kok) sekä Häkämies. Kokouksen pääteemana oli Afganistanin kriisinhallintaoperaatio.

Barack Obaman charmi puri Tarja Haloseen, Jyri Häkämies arvioi kirjassaan. Kuvassa Halonen kättelee Yhdysvaltojen silloista presidenttiä Washingtonissa järjestetyssä ydinturvallisuuskokouksessa huhtikuussa 2010.

Yhdysvaltojen delegaation vetäjänä toiminut presidentti Barack Obama kiersi kokouksessa kaikki maadelegaatiot läpi ja kiitti osallistumisesta Afganistanin operaatioon.

– Kun Obama lähestyi Suomen delegaatiota, asetuimme riviin odottamaan: Halonen, Stubb ja minä. Kun Obama tuli kohdallemme, hän kaappasi presidentti Halosen kainaloonsa, katsoi Stubbia ja minua ja sanoi: ”This is my favourite lady.” Halonen oli silminnähden riemuissaan Obaman eleestä. Tiedotustilaisuudessa presidentti vakuutti Suomen pysyvän Afganistanissa: ”Yhdessä sinne on menty ja yhdessä poistutaan.”

Kokoomustaustaisen Häkämiehen ja demaritaustaisen Halosen viileät välit ovat olleet yleisesti tiedossa.

Jyri Häkämiehen mukaan presidentti Tarja Halonen osoitti mieltään vuoden 2007 eduskuntavaalituloksesta. Tämä oli Häkämiehen mukaan ”toinen kerta lyhyen ajan sisään, kun Halonen kiehui kansalaisten päättämästä vaalituloksesta”. Häkämies kuvassa vuonna 2007.

Häkämiehen mielestä Halosella oli vaikeuksia hyväksyä vaalitulosta niin vuoden 2006 presidentinvaaleissa kuin vuoden 2007 eduskuntavaaleissa.

Halonen voitti Niinistön vuoden 2006 presidentinvaaleissa, mutta vaalien toisella kierroksella prosentit olivat Halosen hyväksi vain 52–48. Sdp puolestaan joutui vuoden 2007 eduskuntavaalien jälkeen oppositioon ja kokoomus nousi takaisin hallitukseen.

– Ulko- ja turvallisuuspolitiikassa pulman muodosti yhteydenpito presidentti Haloseen. Tiedossa oli, että vaalitulos ja demareiden siirtyminen oppositioon oli Haloselle pettymys ja hän osoitti siitä mieltä eri tavoin, Häkämies kirjoittaa.

Säätytalon ja Mäntyniemen välisen yhteydenpidon sai Häkämiehen mukaan huolekseen keskustan Paula Lehtomäki, joka veti hallitusneuvotteluissa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa käsitellyttä työryhmää.

– Tiedossa oli, että Lehtomäellä oli lämpimät suhteet presidenttiin ja hän varmaan tasapainoili asiassa. Myöhemmin Kultaranta-keskusteluissa vuonna 2017 oikein säpsähdin, kun Lehtomäki Venäjä-seuran puheenjohtajana arvioi Venäjän kehityksen olevan vakaata ja ennustettavaa. Ulkopolitiikassa Paula edustaa vielä keskustan kekkoslaista linjaa. Lopulta hallitusohjelmaan tuli kirjaus ”sotilasliittoihin kuulumaton Suomi” ja päästiin eteenpäin, Häkämies muistelee.