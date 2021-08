Suomi jätti allekirjoittamatta Kiinan painostuksen tuomitsevan julkilausuman – Ulkoasiainvaliokunnan Niikko HS:lle: Ei ole ollut tapana

Liettuan ja Kiinan välit ovat kiristyneet kesän aikana. Viimeisin diplomaattinen kiista liittyy Taiwaniin.

Yhteensä 12 maan ja EU:n parlamentin ulkoasiainvaliokuntien puheenjohtajat tuomitsevat yhteisessä julkilausumassaan Kiinan painostavat toimet Liettuassa. Julkilausumassa todetaan, että EU- ja Nato-maiden sisäisiin asioihin puuttuminen ei ole tervetullutta tai sopivaa.

Julkilausuman ovat allekirjoittaneet europarlamentin lisäksi Tsekin, Viron, Ranskan, Saksan, Irlannin, Latvian, Liettuan, Alankomaiden, Ruotsin, Ukrainan, Iso-Britannian ja Yhdysvaltojen parlamenttien ulkoasiainvaliokuntien puheenjohtajat.

Suomen ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan Mika Niikon (ps) puuttumista listalta ihmetteli Twitterissä Viron ex-presidentti Toomas Henrdik Ilves.

Helsingin Sanomien tavoittama Niikko kertoi lehdelle, että tämänkaltainen toiminta ei ole ollut Suomessa tavallista.

– Liettuan julistus on asiasisällöltään asianmukainen. Suomessa ei kuitenkaan ole ollut tapana hoitaa ulkopolitiikkaa parlamentista käsin julistuksilla, hän kirjoittaa.

Hän ei halunnut allekirjoittaa lausumaa myöskään henkilökohtaisesti, sillä kokee, että edustaisi silloinkin valiokuntaa.

Kiinan ja Liettuan välien viileneminen sai vauhtia alkukesällä, kun Liettua ilmoitti jättävänsä Kiinan ja Itä-Euroopan 17+1-kokoonpanon. Helmikuussa Liettua muutaman muun maan ohella nöyryytti Kiinaa lähettämällä kokoonpanon huippukokoukseen ministerin presidentin sijasta.

Heinäkuussa Liettua ilmoitti tiivistävänsä suhteitaan Taiwaniin, mikä ärsytti Kiinan poliittista johtoa niin, että se veti suurlähettiläänsä Liettuan pääkaupungista Vilnasta ja karkotti Liettuan lähettilään Pekingistä.

Kiina on ottanut käyttöön myös joitain taloudellisia painostuskeinoja. Esimerkiksi The Guardian kertoo, että Kiina on pysäyttänyt junarahdin Liettuaan. Myös liettualaisten yritysten toimintaa Kiinassa on vaikeutettu.

Reaktio tuli sen jälkeen, kun Liettua ja Taiwan ilmoittivat perustavansa edustajistot molempiin maihin. Liettuassa edustuston nimeksi tulisi Taiwain yhteystoimisto Kiinan suosiman Taipein yhteystoimiston sijasta.

Kiinalle Taiwanin kysymys on arka, sillä se näkee Taiwanin olevan osa Kiinaa. Kiina reagoi herkästi, kun kolmannet valtiot tiivistävät suhteitaan Taiwaniin.