Etlan Kangasharju tyrmää Sanna Marinin ehdotuksen neljän päivän työviikosta mahdottomana – näin kommentoivat MaRa ja Teollisuusliitto

Nelipäiväinen työviikko olisi Etlan toimitusjohtajan Aki Kangasharjun mukaan ”koko kansantalouden tulevaisuuden kannalta mahdoton ajatus”.

Pääministeri Sanna Marin (sd) väläytti yhdysvaltalaisen Bloombergin haastattelussa työajan lyhentämistä.

Hän totesi haastattelussa, ettei työviikon lyhentäminen ole nykyisen hallituksen asialistalla. Marinin mukaan kysymys on kuitenkin tulevaisuuden kannalta tärkeä.

Pääministeri Sanna Marin (sd).

– Kun tuottavuus paranee, tavallisten työntekijöiden pitäisi saada osansa eduista. Niiden ei pitäisi mennä vain omistajien taskuihin, Marin sanoi.

Marin on ottanut aiheeseen kantaa myös aiemmin. Vuosi sitten hän huomautti linjapuheessaan Sdp:n puoluekokouksessa, että työajan lyhentäminen voi parantaa työn tuottavuutta.

– On myös eri kokeiluissa kertynyttä näyttöä siitä, että itsessään työajan lyhentäminen voi parantaa tuottavuutta. Kun lyhyempää työaikaa on kokeiltu joissakin yrityksissä, on tuottavuus parantunut niin, että esimerkiksi kuuden tunnin työstä on voitu maksaa ongelmitta seitsemän tai kahdeksan tunnin työtä vastaavaa palkkaa, Marin sanoi puheessaan.

Ilta-Sanomat kysyi Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan toimitusjohtajalta Aki Kangasharjulta, matkailu- ja ravintolapalvelujen etujärjestö MaRan toimitusjohtajalta Timo Lapilta ja Teollisuusliiton puheenjohtajalta Riku Aallolta, kuinka realistisena he näkevät Marinin ehdotuksen.

Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju ei näe työajan lyhentämistä realistisena mahdollisuutena kahdesta syystä.

Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju.

Ensimmäinen syy on väestön ikääntyminen ja huoltosuhteen heikkeneminen. Eläkeikäisten määrä kasvaa jatkuvasti, mikä lisää työvoiman tarvetta entisestään.

Jos jäljellä olevan työikäisen väestön työaikaa vähennettäisiin viidenneksellä, Suomen bruttokansantuote supistuisi ja verotuloja saataisiin vähemmän. Tällöin kestävyysvaje ja valtion velkaantuminen pahenisivat entisestään, Kangasharju selittää.

– Se on sitä kautta koko kansantalouden tulevaisuuden kannalta mahdoton ajatus.

Kangasharju huomauttaa, että ikääntymisen ongelma on pahimmillaan vasta 2030-luvulla.

– Katsotaan sitten, kun pääsemme suurista ikäluokista ja ikääntymisen ongelmasta. 2060-luvulla voidaan miettiä tällaisia asioita.

Toinen kysymys koskee palkkoja. Vaikka työntekijät suostuisivat siihen, että heidän kuukausipalkkansa laskisivat 20 prosentilla, ongelmaksi muodostuisi Kangasharjun mukaan työvoimapula. Jos työntekijät tekisivät vähemmän töitä, jäljelle jäävälle viidennelle päivälle ei löytyisi ihmisiä paikkaamaan työvoiman tarvetta.

Kangasharjun mukaan on ”täysin epärealistista kuvitella”, että työn tuottavuus voisi parantua niin paljon, että viiden päivän työt voitaisiin jatkossa tehdä neljässä päivässä.

– Yleensä, kun ihmiset puhuvat tällaisesta työajan lyhentämisestä, he haluaisivat tehdä vanhalla palkalla vähemmän töitä. Eli kilpailukyky Suomessa romahtaisi 20 prosentilla. Vienti tippuisi ja tulisi lama.

Yleinen puolustus työajan lyhentämisen puolesta on, että näin on tehty ennenkin, Kangasharju sanoo. Hänen mukaansa palkankorotukset ovat kuitenkin olleet historiallisesti pienempiä, ja osa palkankorotuksista on korvattu työajan lyhennyksillä.

– Sitten valittaisiin se, että palkkaa tulee vähemmän ja korotuksia ei tule pitkään aikaan. Tällaisiin realiteetteihin pitää olla valmiina, jos haikaillaan lyhyempää työaikaa.

Matkailu- ja ravintola-alalla työvoimapula pahenisi entisestään, jos työaikaa lyhennettäisiin, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi sanoo. Hänen mukaansa toiminta on heikosti kannattavaa jo nykyisillä työmäärillä, sillä henkilöstökulut ovat alalla suuret.

MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi.

– Ammattiyhdistysliike on todennut, että työntekijöille pitäisi saada enemmän työtunteja. Jos pienemmällä työmäärällä pitäisi saada sama palkka kuin täysillä työtunneilla, niin kyllä se meidän toimialallamme olisi täysin mahdoton toteuttaa.

Työn tuottavuutta olisi matkailu- ja ravintola-alalla Lapin mukaan hyvin vaikea lisätä, sillä palveluita on tarjottava silloin, kun asiakkaita on.

– Palvelua ei voi tehdä varastoon. Asiakkaat palvellaan silloin, kun asiakkaat haluavat palveluita käyttää.

Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto näkee mahdollisena, että tuottavuus lisääntyisi, mikäli työaikaa vähennettäisiin teollisuuden alalla.

– Näitä kokeilujahan on ollut ympäri maailmaa, joissa on koetettu lyhyempää työaikaa joko niin, että työpäiviä on ollut vähemmän tai työtuntien määrää on vähennetty. Vaikutukset ovat yleensä olleet sellaiset, että työn tuottavuus on kasvanut.

Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto

Aallon mukaan työajan vähentäminen voi kohentaa myös työntekijöiden henkistä hyvinvointia.

– Tämä riippuu paljon teollisuuden alasta. Meillähän on erilaisia vuorotöitä olemassa jo nyt. On muun muassa sellaisia töitä, joissa viikkotyöaika on pienempi kuin 40 tuntia.

Keskimääräinen työmäärä teollisuuden alalla on 37,5 tuntia viikossa, mikä ei ole kaukana neljän päivän työviikosta, Aalto sanoo.

– On henkilöitä, jotka tekevät pelkästään esimerkiksi yövuoroa. Heidän viikkotyöaikansa saattaa olla allekin neljän työpäivän mittainen.

– Tietysti tiedetään se, että työnantajan tavoite on päinvastainen, eli se, että vuosityöaikaa pitäisi pidentää. Tässä on varmasti tämä ristiriita näiden näkemysten osalta, Aalto toteaa.