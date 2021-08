Sanna Marin kertoi kuukauden kesälomastaan Bloombergille – väläyttää jälleen neljän päivän työviikkoa

Pääministeri kertoo haastattelussa, miten parantaisi työntekijöiden hyvinvointia.

Pääministeri Sanna Marin (sd) avaa yhdysvaltalaisen uutissivusto Bloombergin haastattelussa näkemyksiään oikeudenmukaisemmasta työelämästä.

Haastattelussa Marin kertoo neljän viikon pituisesta kesälomastaan. Hän sanoo pitkän loman olleen hyvin toimivan hallituksen ansiota.

– Se, että pystyin pitämään neljä viikkoa lomaa, osoittaa, että meillä on hallitus, joka toimii kollektiivisesti.

– Hallitus ei ollut lomalla. Olemme järjestäneet sijaiset kaikille ministereille, mukaan lukien pääministerille, Marin sanoo Bloombergille.

Lomallaan Marin kertoo viettäneensä aikaa perheensä ja ystäviensä kanssa. Hän sanoo käyneensä kävelyillä sekä huvipuistoissa ja eläintarhassa kolmevuotiaan tyttärensä Emman kanssa.

Haastattelussa Marin kertoo toiveistaan lyhentää työviikkoa neljään päivään. Hän toteaa, ettei se ole nykyisen hallituksen asialistalla, mutta sanoo sen olevan tärkeä kysymys tulevaisuuden kannalta.

– Kun tuottavuus paranee, tavallisten työntekijöiden pitäisi saada osansa eduista. Niiden ei pitäisi mennä vain omistajien taskuihin.

Hän ottaa haastattelussa kantaa myös keikkatyöläisten, kuten Uber-kuljettajien ja ruokalähettien matalaan palkkaan ja puutteelliseen työsuhdeturvaan.

Marinin halusta siirtyä lyhyempään työaikaan on uutisoitu kansainvälisessä mediassa aiemminkin. Esimerkiksi brittiläinen Daily Mail kertoi alkuvuodesta 2020, että ”Suomi ottaa käyttöön nelipäiväisen työviikon ja kuuden tunnin työpäivän”.

Vuosi sitten Marin otti asian esiin linjapuheessaan Sdp:n puoluekokouksessa.

– On myös eri kokeiluissa kertynyttä näyttöä siitä, että itsessään työajan lyhentäminen voi parantaa tuottavuutta. Kun lyhyempää työaikaa on kokeiltu joissakin yrityksissä, on tuottavuus parantunut niin, että esimerkiksi kuuden tunnin työstä on voitu maksaa ongelmitta seitsemän tai kahdeksan tunnin työtä vastaavaa palkkaa, Marin sanoi puheessaan.