Ministeri Kurvinen kiirehti kommentoimaan avin rajoitus­päätöstä – esittää laki­muutoksia: ”Vitkastelun aika on ohi”

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvisen mielestä tapahtumarajoituksia on kohtuullistettava, ja hallituksen tehtävä sen eteen tarvittavat lakimuutokset.

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk) aikoo esittää hallitukselle, että se valmistelisi tartuntatautilakiin lakimuutokset, joilla turvallisimpia tapahtumia voitaisiin ryhtyä avaamaan.

– Tulen esittämään ensi viikolla hallitukselle, että hallitus valmistelee välittömästi tarvittavat lakimuutokset tartuntatautilakiin, joilla kaikkien turvallisempien tapahtumien avaaminen mahdollistuu. Toivon esitykselleni tukea hallituskumppaneilta, Kurvinen kirjoittaa Facebook-sivuillaan.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) viime viikolla julkaisemassa ohjauskirjeessä kehotettiin aveja lieventämään kokoontumisrajoituksia pienen riskin yleisötapahtumissa epidemian kiihtymis- ja leviämisalueilla.

STM esitti, että pienen riskin yleisötapahtumissa ei edellytetä enää kahden metrin turvaväliä eikä yleisöä tarvitse lohkoa osiin.

Etelä-Suomen avi ilmoitti kuitenkin tänään, että Etelä-Suomessa vaaditaan edelleen sisätiloissa kahden metrin turvaväliä.

Kurvinen painottaa, että AVI on itsenäinen viranomainen, eikä hän halua ministerinä arvostella sen päätöksiä.

– Kulttuurialan kannalta tilanne on kuitenkin kohtuuton ja epäreilu. Edes kaikkein turvallisempien tapahtumien järjestäminen ei ole käytännössä nyt mahdollista asukasluvultaan merkittävässä osassa Suomea, Kurvinen kirjoittaa.

– Ministerinä olen toimialani puolella ja vaadin tapahtumille oikeudenmukaisia rajoituksia. Alan toimijoille jokainen päivä maksaa ja lasku on liian kova. Vitkastelun aika on ohi. Rokotekattavuuden parantuessa Suomea on voitava avata.

