Saarikon mukaan omaa sanomaa ei saa tehostaa kielellä, joka viiltää ihmisarvoa.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Juha Pylväs pahoitteli torstaina puheitaan ”sosiaaliturvalla loisivista elintasosurffareista”.

– Asioista pitää voida puhua niiden oikeilla nimillä. Olisin kuitenkin nyt voinut valita sanani osin paremmin. Sitä pahoittelen, Pylväs kirjoitti Facebookissa.

Kohu sai alkunsa, kun Pylväs sanoi keskiviikkona keskustan kesäkokouksen avauspuheenvuorossaan Seinäjoella, että Suomeen kaivataan ulkomailta omalla työllään toimeentulevia osaajia, mutta ”sosiaaliturvalla loisivia elintasosurffareita” maahan ei tarvita.

Keskustan hallituskumppanit ovat paheksuneet voimakkaasti Pylvään puheita. Esimerkiksi vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Emma Kari näki Pylvään puheissa ”tunkkaista rasismia” ja rasistisen oikeiston puheenpartta.

IS kysyi keskustan eduskuntaryhmän kesäkokouksen tiedotustilaisuudessa keskustan puheenjohtajalta Annika Saarikolta, miten hän ajattelee hallituskumppaneiden näkemyksistä.

– Ryhmäpuheenjohtaja Juha vastaa sanavalinnoistaan, mutta ilahduin siitä, että Juha halusi tätä pahoitella. En halua, että me keskustassa tehostamme omaa sanomaamme kielellä, joka viiltää ihmisarvoa, Saarikko aloitti.

Saarikko lisäsi, että itse maahanmuuton sisällöstä on tärkeää puhua. Saarikon mukaan on tosiseikka, että vuonna 2015 Suomen turvapaikkajärjestelmää väärinkäytettiin.

– Turvaa väittivät etsivänsä hekin, jotka eivät sitä aidosti tarvinneet. Tämä pitää myöntää ja tunnistaa. Kotoutumisen ytimessä on kieli, koulu ja työ. Jos maahan jäämiseen luvan saanut henkilö jää vain kotiin, oleilee eikä osallistu, silloin myös me yhteiskuntana olemme tehneet virheen. Se on väärin maahan tulijaa, mutta myös tätä yhteiskuntaa kohtaan.

Saarikko viittasi myös käynnissä olevaan Afganistanin kriisiin ja sanoi, että käynnissä on syvä tragedia, jolta yksikään maa ei saa sulkea silmiään.

– Nyt on autettu heitä, joilla on suora kytkös Suomeen, mutta miljoonien kohtalo siinä maassa on epäselvä. Kestävin tapa auttaa on auttaa ihmisiä lähellä. Sitten tulee pakolaiskiintiön korottamisen vaihtoehto, siihenkin on valmius mutta en lähde julkiseen huutokauppaan siitä, milloin ja miten paljon.

Pylväs toisti kesäkokouksen tiedotustilaisuudessa, että keskustalla on turvapaikkapolitiikasta kolmikohtainen näkemys.

– Autetaan pakolaisia ja hädänalaisia. Sitten haluamme Suomeen niitä, jotka tulevat omalla työllään toimeen. Meidän sosiaaliturvaa väärinkäyttäviä, niitä emme täällä tarvitse.

Keskustalaiset kertoivat kokouspaikalla, että Pylvään puheista oli tullut Etelä-Pohjanmaan toritapahtumissa myönteistä palautetta.

Yksi keskustalainen kertoi Pylvään sanoneen ääneen sen, mitä ryhmässä asiasta ajateltiin. Toinen kertoi olevansa asiasta suunnilleen samaa mieltä, mutta piti Pylvään sanavalintoja epäonnistuneina.

Osa keskustalaisista toi esiin kriittisyytensä Pylvään puheita kohtaan myös sosiaalisessa mediassa.

– Olen liittynyt keskustaan muun muassa siksi, että arvoihimme kuuluvat ihmisyys, tasa-arvo ja edistys. Ketään ihmistä ei katsota koskaan alaspäin ja jokaisen arvo tunnustetaan sanoin ja teoin, kansanedustaja Hanna Kosonen kirjoitti Twitterissä.