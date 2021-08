Keskustan puheenjohtajan, valtiovarainministeri Annika Saarikon mukaan asiasta on syytä avata keskustelu.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja, keskustan varapuheenjohtaja Markus Lohi vaatii suunnanmuutosta koronan hoitamisessa.

Lohi sanoi keskustan eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Seinäjoella, että taudin jäljittämisestä pitäisi luopua, koska siitä ei ole enää hyötyä.

– Meillä on kaupunkeja, joissa sairaat ihmiset eivät pääse kolmeen kuukauteen perusterveydenhuoltoon sen takia, että resursseja on pantu koronan jäljittämiseen. Hoitovelka kasaantuu valtavan suureksi ongelmaksi, jos kiinnitämme huomiota vain yhteen virukseen.

Lohi kuvailee tilannetta tartunnan jäljityksessä ”absurdiksi”.

– Jäljitys on niin myöhässä, että kun ihmiset saadaan kiinni, niille joudutaan sanomaan, että sinulla on ollut karanteeni mutta se on mennyt jo ohi.

Keskustan puheenjohtajan, valtiovarainministeri Annika Saarikon mukaan Lohi ”pohdiskelee ihan oikeaa asiaa”.

– Jäljittäminen syö paljon voimavaroja terveydenhuollosta, ja on tärkeää arvioida myös muiden maiden esimerkkejä. Meidän mielestä on aika avata keskustelu siitä, miten pitkään sitä on mielekästä jatkaa, Saarikko sanoi kesäkokouksen tiedotustilaisuudessa.

Lohen mukaan nyt tulisi vähintään päättää, mikä on riittävä rokotekattavuuden taso ennen kuin yhteiskunta voidaan avata.

– Ei voi olla, että odotetaan 90 prosentin kattavuutta, koska voi olla, ettei sitä koskaan saavuteta. Meidän rokotekattavuus on nyt jo niin hyvä, että vakavia tautitapauksia ei ole kovin paljon oikein missään päin Suomea.

Pääministeri Sanna Marin (sd) on sanonut, että Suomi tavoittelee 80–90 prosentin rokotekattavuutta yli 12-vuotiaiden keskuudessa.

Saarikko sanoi keskustan olevan sitoutunut 80–90 prosentin rokotekattavuustavoitteeseen.

– Vauhti on onneksi nyt ripeää, ja toivotaan että asenneilmapiiri rokottamista kohtaan säilyy myönteisenä, koska se on ainoa tie yhteiskunnan avautumiseen.