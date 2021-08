Suomalainen perhe pääsee Sipilän mukaan lähelle hiilineutraaliutta istuttamalla tuhat puuta.

Ympäristövaliokunnan puheenjohtajuutta voi pitää Juha Sipilän paluuna politiikan keskeisille paikoille. Sipilän mukaan uusi pesti ei muuta sitä päätöstä, että hänen vaalinsa on käyty.

Ympäristövaliokunnan puheenjohtajaksi kesäkuussa valittu ex-pääministeri Juha Sipilä (kesk) kritisoi vihreiden ilmastopolitiikkaa.

– Vihreät ovat esittäneet monta keinoa, jotka ovat vääriä ja turhia, kurjistetaan ihmisten arkea, käytetään pakkoa ja veronkiristyksiä, Sipilä kommentoi IS:lle keskustan eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Seinäjoella.

Hallitus neuvottelee syyskuun alkupuolella päästöjen vähentämisestä budjettiriihessä.

Vihreiden puheenjohtajan, sisäministeri Maria Ohisalon mukaan päästövähennyksiä tulee tehdä muun muassa liikenteestä ja maataloudesta. Vihreiden listalla on esimerkiksi liikenteen päästökauppa, jonka on arvioitu korottavan pumppuhintoja tuntuvasti. Ohisalo on väläyttänyt myös bensaveron sitomista indeksiin.

Sipilän mukaan polttoaineverotuksen kiristäminen olisi vääränlainen toimi. Keskusta on tosin ollut hallituksessa siunaamassa polttoaineiden verotuksen kiristämistä 250 miljoonalla eurolla.

– Pitkien etäisyyksien Suomessa auton käyttäminen pakolliseen liikkumiseen on usein ainoa vaihtoehto. Veron korottaminen polttoaineelle ei usein vähennä liikkumista, vaan pienentää perheen käytettävissä olevia tuloja. Sähköautot ovat vielä liian kalliita.

Sipilä sanoo, ettei jo nyt huonosti kannattavan maatalouden syyllistäminen hyödytä.

Suomalainen maatila on Sipilän mukaan keskimäärin hiilineutraali, jos otetaan huomioon hiilinielu, joka tilalla on esimerkiksi metsän muodossa.

– Traktoreihin biokaasua ja pellot sitomaan hiiltä. Näistä tulisi kustannusten alenemaa ja hiilipörssin kautta lisätuloja. Nämä myös ohjaavat pakkoa paremmin.

Hiilipörssistä puhui keskustan eduskuntaryhmän kesäkokouksessa myös valtiovarainministeri, keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko. Ajatuksena olisi hyvittää päästöjä tukemalla hiilensidontaa.

– Se voisi olla aluksi pilottina, yritykset haluavat viherpesua tai aidosti kompensoida aiheuttamansa hiilijalanjäljen.

Sipilä näkee hiilinielujen kasvattamisessa valtavia mahdollisuuksia.

– Jos ottaisimme suomalaisten biopohjaisten lämpölaitosten tuhkan käyttöön ja levittäisimme sitä suomalaisiin metsiin, kiihdytämme sillä suomalaisten metsien kasvua useamman kuution per hehtaari. Se sitoo hiiltä sillä tavalla, että puhutaan miljoonista tonneista. Keinot kyllä löytyvät uudesta teknologiasta ilman, että täytyy mennä niin ihmisten iholle.

Sipilän edeltäjä Hannu Hoskonen tunnettiin turpeen puolestapuhujana. Sipiläkin katsoo, että turve ajettiin liian nopeasti alas.

– Mutta päätös on tehty, ja soille pitäisi löytää uutta käyttöä, Sipilä sanoo ja visioi, että nopeasti kasvavista energiakasveista voisi syntyä raaka-ainetta biopolttoaineisiin.

Sipilällä on kytkentä turvetuotantoon, sillä hän toimii hallintoneuvoston puheenjohtajana Neova Oy:ssä (entinen Vapo Oy), joka tuottaa energiaa muun muassa turpeesta.

Sipilä teki pääministeriaikanaan henkilökohtaisen ilmastolupauksen perheensä hiilineutraaliudesta. Sipilän perhe esimerkiksi vähensi lentomatkustamista osana päästöjen vähentämistä.

Sipilän mukaan hiilineutraaliustavoite täyttyi, mutta ei ilman puiden istuttamista.

– Siinä tuli mietittyä, mitä hiilineutraalius tarkoittaa. Meillä on maalämpö, sitten pitää miettiä autolla ajamista, vähän kulutustottumuksia, mutta kyllä jokainen suomalainen perhe tarvitsee toistaiseksi hiilinielua. Tuhat puuta kun istuttaa, niin aika lähellä normaali suomalainen perhe on sitä, että perheen elämä on hiilineutraalia.