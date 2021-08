Tiedeleikkauksista noussut äläkkä jatkuu – Kurvinen: ”Ohisalo puhuu muunneltua totuutta tai ei ole ymmärtänyt, mistä on päättänyt”

Kurvisen mukaan vihreiden pitää kysyä puheenjohtajaltaan, miksi kehysriihessä päätettiin leikata tieteestä.

Hallituksen nokkapokka tiedeleikkauksista jatkuu.

Kulttuuri- ja tiedeministeri Antti Kurvinen (kesk) sanoo, että vihreiden pitäisi syyttää puheenjohtajaansa, sisäministeri Maria Ohisaloa tieteeseen kohdistuvien leikkausten hyväksymisestä.

– Hän on ollut sopimassa näistä kehyksistä. Joko hän (Ohisalo) puhuu muunneltua totuutta tai ei ole ymmärtänyt, mistä hän on päättänyt, Kurvinen kommentoi keskustan eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Seinäjoella.

Hallitus sopi keväällä kehysriihessä 35 miljoonan euron tutkimussäästöistä, joiden on määrä astua voimaan vuonna 2023. Leikkaus kohdistuu strategiseen tutkimusrahoitukseen sekä Suomen Akatemian tutkimushankkeisiin.

Suomen Akatemian kautta kanavoitava tutkimusrahoitus on pienenemässä kuitenkin jo ensi vuonna 40 miljoonalla eurolla 310 miljoonaan euroon. Ohisalon mukaan suurin ongelma koskee ensi vuotta, mutta Ohisalo on kyseenalaistanut myös kehysriihen säästölinjauksen. Vihreät ovat moukaroineet julkisesti Kurvista, joka on kertonut ottavansa kehyspäätöksen vastaan ”pohjalaisella, stoalaisella tyyneydellä”.

– Minä olen ottanut tyyneydellä vastaan Maria Ohisalon minulle antaman kehyksen. Siksi tuntuu todella oudolta, että hän hyökkää minun kimppuuni. Jos minä en olisi kestänyt kehystä, joka minulle oli annettu, minun olisi pitänyt kieltäytyä tästä ministerin tehtävästä, mutta en ole ollut yleensä sellainen ihminen, joka pakenee vastuuta. Vastuunpakoilijat ovat jossain muissa porukoissa, Kurvinen piikitteli.

Kurvinen painottaa, että syy, miksi tilanteeseen on ajauduttu, on Veikkausten tuloista johtuva epävarmuus. Lisäksi tilanteeseen vaikuttaa hallituksen oma kehyspäätös.

– Olen ihmetellyt, miksi puoliväliriihessä valittiin tällainen pistemäinen säästö, miksi esimerkiksi kuntien valtionosuuksista tai asumistukimenoista ei säästetty. Vihreiden ja Ville Niinistön pitää kysyä tästä Ohisalolta.