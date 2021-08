Vasemmistoliitto liittyi vihreiden rintamaan – ei aio niellä tiedeleikkauksia

Puolueen puheenjohtaja Li Andersson arvosteli puheenvuorossaan kouluilla häiriköineitä rokotevastaisia ihmisiä ja vetosi koulurauhaan.

Vasemmistoliitto ei tule hyväksymään budjettiriihessä leikkauksia tieteeseen, viestitti vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson puheessaan puolueen ministeriryhmän kesäkokouksessa Helsingissä keskiviikkona. Andersson vaati, että tieteeseen kohdistuvat leikkaukset puretaan ja että tutkimukselle taataan riittävä ja vakaa rahoitus.

– Vasemmistoliiton vaatimus on, että hallitus sopii budjettiriihessä tieteen rahoitustasosta vuoden 2024 osalta niin, että Suomen Akatemia ei joudu ensi vuonna tekemään kymmenien miljoonien leikkausta tieteen rahoituksen 4 myöntövaltuuksiin, Andersson totesi.

Taustalla on etenkin vihreiden ja keskustan välille syntynyt suukopu asiasta. Vihreiden ex-puheenjohtaja, meppi Ville Niinistö äityi arvostelemaan keskustalaista tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvista siitä, ettei tämä aio puuttua keväällä sovittuihin tiedeleikkauksiin.

Leikkauksia on perusteltu Veikkaus-tuottojen alenemisella. Tuottojen väheneminen on päätetty kompensoida vuosina 2022 ja 2023. Vuodesta 2024 alkaen näkymät ovat vielä epäselvät, sillä hallituksen aloittama valmistelu Veikkaus-kysymyksen ratkaisemiseksi on vielä kesken. Pitkäaikaisen rahoituksen turvaamista pohtimaan asetetaan parlamentaarinen ryhmä ja valtiosihteerityöryhmä.

Vasemmistoliitto on linjannut, että syyskuun budjettiriihi on ilmastoriihi. Hallituksen on budjettiriihessä on kurottava Suomen päästövelka umpeen, viestitti Andersson puheessaan. Anderssonin mukaan hallitus on sopinut tekevänsä puuttuvat toimet syksyllä.

Vasemmistoliiton ratkaisuja ovat esimerkiksi maatalouden energiaveropalautuksen asteittainen poisto, uusien turvepeltojen raivausmaksun tai laajemman maankäytön muutosmaksun käyttöönotto, kestävästi tuotetun kevyen polttoöljyn jakeluvelvoitteen kasvattaminen, maa- ja metsäomistajille hiilensidontaan kannustava verotuki sekä ainespuuvero.

Andersson myös kehui hallituksen tekemää talouspolitiikkaa perustelluksi ja onnistuneeksi viitaten tämän hetken myönteisiin talous- ja työllisyyslukuihin. Hän kuitenkin totesi, että Suomen työmarkkinoilla on kaksi tuttua ongelmaa, osaajien puute ja korkea pitkäaikaistyöttömyys. Näihin haasteisiin voitaisiin vastata koulutuksella.

– Ihmettelen suuresti, miten tähänkin ongelmaan ollaan tarjoamassa ratkaisuksi työttömyysturvan leikkauksia. Sellaista ongelmaa ei yhteiskunnasta löydykään, johon tietyt puolueet eivät tarjoaisi ratkaisuiksi työttömyysturvan leikkauksia, hän totesi.

Andersson toimii hallituksessa opetusministerinä ja otti kantaa myös kouluista raportoituihin tapauksiin, joissa rokotevastaiset ovat häirinneet opetusta ja kouluun kulkevia lapsia eri puolilla Suomea. Hän painotti, että jokaisella tulee olla oikeus koulurauhaan.

– Ei ole millään tavalla hyväksyttävää, että jo valmiiksi kuormittuneita oppilaita, opiskelijoita tai koulujen ammattilaisia häiritään heidän työssään pandemian selättämiseksi.

Koulurauha lukuvuodelle julistettiin keskiviikkona Sodankylässä.

Hallitus edistää koulukiusaamista ehkäiseviä toimia ja eduskuntakäsittelyyn on syksyllä tulossa kiusaamisen ehkäisyyn liittyvät lakimuutokset, oppilas- ja opiskelijahuollon mitoitukset ja varhaiskasvatuksen erityisen tuen malli, Andersson kertoi.

Puolueen toinen ministeri, sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen, nosti puheenvuorossaan esille lääkelain, perhevapaiden ja sosiaaliturvan uudistukset. Sosiaaliturvan uudistuksia valmistelee parlamentaarinen komitea, jonka työ jatkuu kahden vaalikauden ajan, mutta Sarkkisen mukaan osa uudistuksia pitää viedä läpi jo kuluvan vaalikauden aikana.

Lisäksi Sarkkinen esitti, että työsopimuksen käsitettä on hallitusohjelman mukaisesti täsmennettävä, jotta työsopimussuhdetta ei voisi naamioida muuksi ja työntekijöitä ”pakottaa yrittäjiksi”.

– Alustatalous on ongelman keskiössä, mutta ei suinkaan ainoa sektori, jota ilmiö koskettaa. Niin sanottu pakkoyrittäjyys on ollut pitkään erityisesti luovien alojen ongelma ja se nopeasti levinnyt jopa lehdenjakelun kaltaisiin tehtäviin, Sarkkinen avasi.

Vasemmistoliiton ministeriryhmä kokoontui keskiviikkona kesäkokoukseen Helsinkiin.