”Loisivia elintasosurffareita” paheksunut Juha Pylväs ei pakita sanoistaan: ”Tämmöisiä me ei haluta tänne”

Keskustan uusi eduskuntaryhmän puheenjohtaja Juha Pylväs sanoo, ettei Suomella ole varaa ottaa vastaan ihmisiä, jotka tulevat maahan vain hakemaan parempaa elintasoa.

Keskustan eduskuntaryhmän tuore puheenjohtaja Juha Pylväs otti voimakkaasti kantaa maahanmuuttoon puolueen kesäkokouksessa Seinäjoella.

– Kyllä me tarvitsemme Suomeen myös omalla työllään toimeentulevia osaajia ulkomailta. Sosiaaliturvalla loisivia elintasosurffareita sen sijaan emme tarvitse, Pylväs linjasi kokouksen käynnistäneessä puheessaan.

Pylvään kannanotto herätti heti sosiaalisessa mediassa kehuja ja haukkuja. Pylvään käyttämä kova retoriikka oli jotakin muuta, mihin keskustalaisten poliitikkojen kohdalla on totuttu. Keskustan nähtiin hypänneen perussuomalaisten linjoille.

Pylväs ei pakittanut sanoistaan kommentoidessaan lausuntoaan IS:lle kesäkokouksen lounastauolla.

– Joskus pitää käyttää räväkämpää retoriikkaa, Pylväs vastasi IS:n kysyttyä, käyttikö hän hallituspuolueen ryhmänjohtajalle sopivaa kieltä.

Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko kertoi ryhmänjohtajan vastaavan omista sanoistaan.

Pylvään mukaan ”surffari” on ihminen, joka tulee maahan hakemaan parempaa elintasoa ilman, että tekee yhteiskunnassa mitään.

– 2015 niitä tuli useampia tuhansia, Pylväs viittaa Suomeen saapuneisiin turvapaikanhakijoihin.

– Aika moni tänne tulleista ei saanut turvapaikkaa. Tämmöisiä me ei haluta tänne. Yhteiskuntana meillä ei ole siihen enää varaa. Jos on hädänalainen, pitää tulla meidän järjestelmän kautta.

Pylväs on ottanut kärkkäästi kantaa maahanmuuttopolitiikkaan aiemminkin.

Lokakuussa 2016 Pylväs ehdotti keskustan kansanedustajan Mikko Kärnän kanssa, että ranskalainen muukalaislegioona toteuttaisi iskuja ihmissalakuljettajien veneisiin Libyan rannikolla.

Pylväs ja Kärnä pitivät operaation onnistumisen kannalta tärkeänä puuttumista vapaaehtoisjärjestöjen toimintaan Välimerellä, sillä heidän mielestään järjestöt ovat omalla toiminnallaan kiihdyttämässä ihmissalakuljettajien bisnestä.

– Tämä liittyi hyvin pitkälti siihen, että olimme hallintovaliokunnan matkalla Sisiliassa tutustumassa turvapaikkaongelmaan, ja siellä saimme tietää, että tämä on puhtaasti salakuljettajien bisnestä. He ottavat onnettomilta ihmisiltä rahat pois, pukkaavat Välimereen ja katsovat, miten käy. Ei sillä ole enää mitään tekemistä pakolaisuuden kanssa.

Pylväs pitää mahdollisena, että Afganistanin kaoottinen tilanne laukaisee uuden pakolaiskriisin.

– Luotan siihen, että Eurooppa on oppinut vuodesta 2015, että ihmisiä voidaan ottaa maahan enemmän pakolaiskiintiöjärjestelmien kautta.

Pakolaisten auttaminen pitää tapahtua Pylvään mukaan kansainvälisessä yhteistyössä Afganistanin lähialueilla niin pitkälle kuin mahdollista.

Pylväs painotti kesäkokouspuheessaan, että päättäjät ovat ensisijaisesti vastuussa Suomen asioista.

Pylväksen mukaan jotakin on pahasti vialla, kun yli 300 000 suomalaista on vailla töitä, ja samaan aikaan maassa on yli 145 000 täyttämätöntä työpaikkaa.

Pylväs kertoo kantavansa huolta siitä, että toissijaiset asiat saavat liikaa huomiota.

– Vaikka ilmastoasiasta puhutaan hirveän paljon, mutta unohdetaan, että meillä on paljon ihmisiä, joilla on jo tosi vaikea elää jo tässä hetkessä. Kun ilmastoasioissa ruvetaan menemään hirveän paljon eteenpäin, joku verotus tai elintarvikehinta tai muu vastaava nousee, jolloin heikompiosaisella on entistä vaikeampi elää ja asua.

Pitäisikö ilmastotoimia jättää tekemättä?

– Ei välttämättä, pitää hakea toimenpiteitä, joista heikompiosaisetkaan eivät kärsi.

Ylivieskasta kotoisin oleva Pylväs on suurelle yleisölle vielä tuntematon poliitikko.

– Soitan rumpuja, mutta en turhaan suutani. Sanon silloin, kun on asiaa, Pylväs esitteli itsensä puheessaan.

Juha Pylväs vaati kesäkokouspuheessaan loppua ”viljelijöiden syyllistämiselle, autoilijoiden vainoamiselle ja ihmisten ruokalautasen vahtaamiselle”.

Pylväs kertoo tykkäävänsä soittaa rumpalina ”heviä komppia”.

– Metallican (rumpalia) Lars Ulrichia tykkään seurata, samoin Deep Purplelta löytyy hyviä riffejä.

1990-luvulla Pylväs oli voittamassa joukkuematkalla maastojuoksun Suomen mestaruutta. Nykyisinkin hän juoksee 25 kilometrin lenkkejä.

Maaliskuussa 50 vuotta täyttänyt Pylväs viittaa itseensä myös avioeroisänä. Pylväs jätti erohakemuksen käräjäoikeudelle kesällä 2019.

Pylväs kertoo pysyvänsä yhdistämään kansanedustajan ja ryhmänjohtajan tehtävät perheenisän rooliin. Pylväällä on kaksi lasta.

– Ei se vaikeaa ole, meillä on onneksi sellainen yhteiskunta tänä päivänä, että toisenlaisetkin perhemallit toimivat, etäjärjestelmillä pystytään hoitamaan asioita.