Keskustan uudelta ryhmänjohtajalta kovaa retoriikkaa – paheksui ”sosiaaliturvalla loisivia elintasosurffareita”

Juha Pylväs vaati kesäkokouksen avauspuheessaan loppua ”viljelijöiden syyllistämiselle, autoilijoiden vainoamiselle ja ihmisten ruokalautasen vahtaamiselle”.

Keskustan uusi eduskuntaryhmän puheenjohtaja Juha Pylväs paheksui puolueen eduskuntaryhmän kesäkokouksen avauspuheessaan ”sosiaaliturvalla loisivia elintasosurffareita”.

– Kyllä me tarvitsemme Suomeen myös omalla työllään toimeentulevia osaajia ulkomailta. Sosiaaliturvalla loisivia elintasosurffareita sen sijaan emme tarvitse, Pylväs sanoi.

Uuden ryhmänjohtajan puheessa oli vahva kansallinen painotus. Pylväs painotti, että ”me päättäjät olemme ensisijaisesti vastuussa Suomen asioista”.

– Nyt pitää keskittyä oikeisiin ongelmiin täällä kotimaassa ja hakea niihin ratkaisuja. Kaikki muu on toissijaista, Pylväs linjasi.

Pylväs sanoi keskustan luottavan ”tavallisiin suomalaisiin” ja vaati loppua ”viljelijöiden syyllistämiselle, autoilijoiden vainoamiselle ja ihmisten ruokalautasen vahtaamiselle”.

Nykyisessä asenneilmapiirissä Pylväs näkee ylimielisyyttä ja yksipuolista ehdottomuutta.

– Ei tarvitse avata kuin sanomalehti aamulla nähdäkseen, että ymmärtämättömyys jyllää. Joka sivulla, joka suusta raikaa sama viesti: ”Minä tiedän, miten sinun pitäisi elää.” Itseriittoisesti. Kaikkitietävästi, Pylväs kuvaili.

Tulevan budjettiriihen pääasioina Pylväs pitää työllisyyttä ja velkaa.

– Suurtyöttömyys, jättivelka ja jatkuva alijäämä eivät kerta kaikkiaan voi olla hyväksyttävä asioiden tila.

Pylväksen mukaan jotakin on pahasti vialla, kun yli 300 000 suomalaista on vailla töitä, ja samaan aikaan maassa on yli 145 000 täyttämätöntä työpaikkaa.

– Nopeana ratkaisuna pitää lisätä muunto- ja täydennyskoulutusta. Hallituksen tulee jatkaa samanlaisia norminpurkutalkoita kuin Sipilä toteutti viime vaalikaudella. Työntekijöiden ja työnantajan pitää saada sopia asioista työpaikoilla, Pylväs sanoi.

Keskustan eduskuntaryhmä kokoustaa Seinäjoella keskiviikkona ja torstaina.