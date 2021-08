Hallitusviisikko vietti saunailtaa Kesärannassa – ”Näin sitä välillä poliitikotkin ovat”

Pääministeri Sanna Marinin mukaan luvassa oli saunomista ja rentoa yhdessäoloa.

Pääministeri Sanna Marin (sd) paljasti Instagram-tilillään hallitusviisikon viettäneen tiistai-iltana saunailtaa pääministerin virka-asunnolla Kesärannassa.

– Luvassa saunomista ja rentoa yhdessäoloa. Kaikilla jo kaksi rokotetta saatuna riittävällä suoja-ajalla, Marin kertoo kuvatekstissä.

Kuvassa muiden hallituspuolueiden puheenjohtajat Annika Saarikko (kesk), Li Andersson (vas), Maria Ohisalo (vihr) ja Anna-Maja Henriksson (r) poseeraavat Marinin ottamassa selfiekuvassa hymyssä suin Kesärannan terassilla.

Marin jakoi lyhyen videon viisikosta myös Instagram-tilinsä stories-osiossa noin kello 19.

– Ihan rennoissa merkeissä, näin sitä välillä poliitikotkin ovat, Marin sanoo videolla.

Marin on viime aikoina muokannut julkisuuskuvaansa rennompaan suuntaan ja avannut sekä haastatteluissa että sosiaalisessa mediassa paljon aikaisempaa enemmän.

Asian pani merkille myös tietokirjailija ja viestinnän asiantuntija Katleena Kortesuo, joka arvioi aiemmin elokuussa IS:lle Marinin imagonmuutoksen olevan tarkkaan harkittu.

– Meillä on kaksi vuotta eduskuntavaaleihin. Veikkaan, että tukitiimissä on laskettu tarkkaan, että ketkä ovat Sanna Marinin kannattajia ja on haluttu tavoittaa kannattajaryhmää. Vaalityö on yksi osa poliitikon työtä, Kortesuo sanoi.

Lue lisää: Mukana tosi-tv:ssä, perhekuvia somessa – asiantuntijat: Tästä syystä Sanna Marin muutti imagonsa täysin

Mediatutkija ja sukupuolitutkimuksen professori Anu Koivunen puolestaan sanoi IS:lle, että pääministerin somejulkaisuihin kiinnitetään aivan erityistä huomiota, sillä hän käyttää korkeinta poliittista valtaa.

– Luen Sanna Marinin somepostauksia niin, että hän symbolisesti viestii omaa poliittista viestiään. Että koetetaan elää mahdollisuuksien rajoissa normaalia elämää.

– Pääministeri on erityisessä asemassa siinä, miten hänen julkisia tekemisiään seurataan. Viime kesänä Marinin somekuvat olisivat olleet monessa mielessä ongelmallisia. Pandemian kanssa oltiin ihan toisessa tilanteessa, pääministeri ei voinut pitää lomaa.