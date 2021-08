Perussuomalaiset auttaisi afganistanilaisia lähialueilla – ”Muussa tapauksessa meillä on edessämme vuoden 2015 kaltainen tilanne”

Perussuomalaiset avasi eduskuntaryhmän kokouksen puhumalla Afganistanista, ilmastopolitiikasta ja taloudesta.

Tornio

Perussuomalaisten tuore puheenjohtaja Riikka Purra nosti puolueen eduskuntaryhmän kesäkokouksen avauspuheenvuorossaan esiin Afganistanin tilannetta, ilmasto- ja talouspolitiikkaa. Purra totesi puheessaan, että Afganistanin tilanne ei vaikuta perussuomalaisten maahanmuuttokantoihin.

– Uuden johdon myötäkään perussuomalaiset ei ole muuttanut puhetapaansa muiden puolueiden yleisjargonin kaltaiseksi emmekä koe tarpeelliseksi pyydellä anteeksi arvomaailmaamme, joka korottaa Suomen ja suomalaiset kaiken muun, myös Afganistanin surullisen tilanteen, edelle, Purra tiivisti.

Purra valittiin puoluejohtoon 14.–15. syyskuuta käydyssä puoluekokouksessa Seinäjoella.

Perussuomalainen eduskuntaryhmä on kokoontunut Tornioon kesäkokoukseen.

Purran mukaan Afganistanin tilanne ei tule ratkeamaan länsimaiden toivomalla tavalla. Hän pitää tärkeänä, että apua pakeneville ihmisille on tarjottava Afganistanin lähialueilla. Samankaltaisia näkemyksiä ovat Purran mukaan esittäneet myös Saksa, Ranska ja Itävalta.

Myös hallitus on tuonut esiin, että avustusjärjestöjä esimerkiksi Iranissa ja Pakistanissa on syytä tukea.

– Muussa tapauksessa meillä on edessämme vuoden 2015 kaltainen tilanne, ja valitettavasti sekä EU että erityisesti Suomi ovat entistä huonommin varautuneita. Maahanmuuttopolitiikassa on toki vihreän sisäministerin johdolla tehty muutoksia, mutta ne eivät ole normaalin yleiskielisen varautumisen tarkoittamia toimia, vaan päinvastoin sen varmistamista, että Suomi on tärkeimpiä vertailumaitaan houkuttelevampi ja haavoittuvampi turvapaikanhakijakriisin realisoituessa, Purra arvosteli sisäministeri Maria Ohisalon (vihr) toimintaa.

Purra kokee, että Afganistanin akuutin tilanteen takia muista aiheista, kuten taloudesta, ei ole ollut soveliasta puhua. Hän näkee, että hallitus koettaa siirtää tärkeitä päätöksiä rakenteellisista uudistuksista, työllisyystoimista ja velkasuhteen vakauttamisesta tulevaisuuteen, eli seuraaville hallituksille.

– (Juha) Sipilän (kesk) hallituksen osin kivuliaatkin sopeuttamistoimet tulevat kalpenemaan sen rinnalla, mitä tulevat hallitukset joutuvat todennäköisesti tekemään. (Sanna) Marinin (sd) hallitus myös tietää tämän eikä sillä siksikään ole minkäänlaista kiinnostusta tehdä hankalia päätöksiä. Joku muu saa korjata ja siivota jäljet.

Perussuomalaiset kohentaisi Suomen taloutta tukemalla yrityksiä. Puolue alentaisi verotusta, etenkin työn verotusta. Yritysten mahdollisuuksia palkata ihmisiä, esimerkiksi määräaikaisesti sivukuluja alentamalla, tulee parantaa, Purra totesi. Hän myös toivoo, että perussuomalaisten esittämä yritysveromalliuudistus etenisi.

Viimeisenä Purra nosti vielä esiin ilmastopolitiikan. Perussuomalaisten kanta on, että Suomen toimilla ei ole globaalilla tasolla merkitystä, eikä Suomen siksi tulisi tavoitella muita kunnianhimoisempaa ilmastopolitiikkaa.

– Toimemme eivät vaikuta globaaliin ilmastoon eikä meidän pidä heikentää kilpailukykyämme tai kurjistaa kansalaisten ja yritysten elämää lisäkustannuksilla, Purra totesi.

Hän näkee, että päästöjä pitäisi vähentää sieltä, missä niiden toteuttaminen on helppoa ja siten edullisempaa ja tehokkaampaa.

Ilmastopolitiikasta puhui myös eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio avauspuheenvuorossaan. Johdon puheiden perusteella puolue tulee väkevästi vastustamaan Euroopan komission Fit for 55 -ilmastopaketin linjauksia, kun paketti syksyllä tulee eduskunnan käsiteltäväksi.

– Suomen kannalta yhtenä huolenaiheena on, että Suomen runsaita metsiä käytetään hiilinieluina kompensoimaan muiden maiden tekemättä jätettyjä ilmastotoimia, jotta EU:n kokonaistilanne saadaan paperilla näyttämään paremmalta. Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi metsien hakkuiden rajoituksia.

– Perussuomalainen linja on, että metsäpolitiikka täytyy pitää kansallisissa käsissä. Myöskään ilmastotoimissa unionin ei pidä sanella, mitä Suomen pitää tehdä tai mitä Suomi saa tehdä.

Tavio arvosteli puheenvuorossaan EU-päätöksentekoa. Hän toi esiin, että perussuomalaiset vastusti EU:n elvytyspakettia toukokuussa ja piti siitä maratonistunnossa yhteensä noin 750 puheenvuoroa.

– Jos emme itse halua päättää Suomessa omasta kohtalostamme, tekevät muut kyllä päätökset puolestamme. Tämä on jo EU:ssa nähty. Kun Berliinissä ja Pariisissa tehdään päätöksiä, niin ei siellä Suomen etu hirveästi paina, Tavio totesi.