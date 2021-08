Uutissuomalainen: Purra hämmentyi perussuomalaisten ”nollalinjan” saamasta huomiosta – ”Tämän ’klikkiotsikon’ on keksinyt tanskalainen sosiaali­demokraatti”

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra kertoo Uutissuomalaiselle, että puolueen ”nollalinja” eli tavoitteet nollasta turvapaikanhakijasta ja humanitaarisen maahanmuuton lopettamisesta eivät ole ehtoja hallitukseen menolle.

Uutissuomalaisen haastatteleman Purran mukaan maahanmuuttopolitiikan merkittävä tiukentaminen on kuitenkin sinänsä kynnyskysymys perussuomalaisille. Puolueen mielestä esimerkiksi rajapolitiikkaa, kansalaisuuden saamisen ehtoja ja perheenyhdistämistä on tiukennettava ja laittomasti maassa olevien ihmisten palautuksia on tehostettava.

Purra sanoo, että nollan turvapaikanhakijan tavoitteesta huolimatta perussuomalaiset ei aja turvapaikan hakemisen kieltämistä.

– Se olisi mahdotonta ihan jo kansainvälisten sopimustenkin takia, Purra toteaa Uutissuomalaiselle.

Purra sanoo olevansa hämmentynyt siitä, miten puolueen humanitaarisen maahanmuuton lopettamiseen tähtäävät linjaukset ovat nousseet laajaan julkiseen keskusteluun juuri nyt, vaikka linja on ollut kirjattuna puolueen maahanmuuttopoliittiseen ohjelmaan jo vuosia.

– Tämän ”klikkiotsikon” on keksinyt tanskalainen sosiaalidemokraatti, Purra sanoo viitaten Tanskan pääministeriin Mette Fredrikseniin, joka on ilmoittanut Tanskan tavoitteeksi nolla turvapaikanhakijaa.