Ministeri Kiuru HS:lle: Jos tartuntamäärä on syksyllä liian suuri, rokotuskattavuuden tulee olla 90 prosenttia yhteiskunnan avaamiselle

Hallituksen suunnitelmana on ollut, että kun rokotuskattavuus saadaan riittävälle tasolle, laajoista rajoituksista voidaan luopua.

Suomen perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) sanoo Helsingin Sanomien haastattelussa, että rokotuskattavuuden pitää olla suurempi, mitä enemmän maassa on koronavirustartuntoja.

Hänen mukaansa liian suuri koronatartuntamäärä syksyllä tulee johtamaan siihen, että rokotuskattavuuden täytyy olla jopa noin 90 prosenttia, jotta yhteiskuntaa voitaisiin avata vapaasti.

– Avaamisen uhka on se, että jos tätä neljättä aaltoa ei saada hallintaan, tarvitsemme entistä korkeamman rokotuskattavuuden yhteiskunnan pitämiseksi auki. Nyt näyttää siltä, että yli 85 prosentin rokotuskattavuus on hyvin vaikea saavuttaa. Tämä uhka on todellinen, Kiuru sanoo lehdelle.

Hallituksen suunnitelmana on ollut, että kun rokotuskattavuus saadaan riittävälle tasolle, laajoista rajoituksista voidaan luopua ja rajoituksia asetetaan enää paikallisesti tarpeen mukaan. Hallitus on aiemmin kertonut, että sen tavoitteena on vähintään 80–90 prosentin kattavuus 12 vuotta täyttäneiden osalta.

Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut 70 prosenttia koko Suomen väestöstä, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) perjantaina. Luvussa otetaan huomioon koko Suomen väestö, ei vain rokotettava väestö eli yli 12-vuotiaat.