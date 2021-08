Timo Soini löytää IS-haastattelussa aihetta itsekritiikkiin vain kerran PS:n peräsimessä: ”Saatana, se vinkuminen loppuu, minä johdan”

Muistelmansa julkaissut Timo Soini tunnustaa olleensa tyly ja ankara johtaja PS:n kulisseissa. Kun puolue myöhemmin jakaantui, jäljellä oli vain kaksi vaihtoehtoa: ”Lähteä tai täysi sisällissota persujen sisällä”.

Ex-puheenjohtaja ja ex-ulkoministeri Timo Soini (ps/sin) on kirjoittanut elämäkertansa Yhden miehen enemmistö (Otava) värikkäästä ja vaiherikkaasta urastaan. IS tapasi Soinin tämän mökkipaikkakunnalla Sastamalassa Heinon leipomossa ja kysyi lisätietoja elämäkerrasta kerrotuista asioista.

IS:n haastattelun jälkeen Soini kävi uimassa mökkijärvellään Sastamalassa. Kaatosade ei uimaria haitannut.

Elämäkerrassa Soini muistelee asioita pääosin lämmöllä. Kritiikkiä niin itseä kuin perussuomalaisia kohtaan saa melkein etsiä. Soini on armollinen itselleen ja muille.

– Elämä opettaa, Soini tiivisti.

Oikeastaan vain kolme henkilöä saa elämäkerrassa negatiivisia mutta lempeän maltillisia luonnehdintoja: Jussi Halla-aho, Sebastian Tynkkynen ja Matti Putkonen.

IS:n haastattelussa Soini sentään suostuu yhteen jälkiviisaaseen itsekritiikkiin. Jos toisin olisi voinut toimia, se paikka olisi ollut ennen eduskuntavaaleja 2015.

– Kun vaaleihin tultiin, omien narina otti päähän. Gallup putosi 13,3 prosenttiin. Jokainen pulisi jotain. Löin nyrkin pöytään puoluehallituksessa, eduskuntaryhmässä, joka puolella: ”Saatana, se vinkuminen loppuu, minä johdan.” Käytin kieltä, että ”paukapäät, näin tämä pitää tehdä, ettekö te tajua”.

– En ollut kohteliaimmillani. Siitä jäi monelle varmaan pullistumaa. Vaalithan voitimme, tuli hyvä tulos, jytky kakkonen. Tässä voi olla siemeniä vuoteen 2017. Olin aika tyly.

Soinilla oli kahdet eri kasvot poliitikkona. Julkisuudessa hän oli hekotteleva ja sutkautuksia viljelevä hyväntuulinen hahmo, puoluetovereilleen hän oli monesti julma ja äkkiväärä. Elämäkerrassaan Soini myöntää olleensa management by perkele, esikuvansa Veikko Vennamon tapaan ankara johtaja.

Soinin Isä Aurinkoinen ja mikromanageeraus tulivat tutuksi perussuomalaisille 20 vuoden aikana. Kun porukka ei ymmärtänyt, osannut tai viitsinyt, Soini teki homman usein itse.

– Olihan siinä sitä tietysti. Se parani EU-parlamentissa, ja tauti parani, kun pääsin ministeriksi.

– Minua turhautti se, että tiesin miten asiat on. Minä tein ne sitten itse, kun minun olisi pitänyt opettaa ja rohkaista muita ihmisiä tekemään ja oppimaan.

Soini tunnustaa, että ulkoministeriaika maistui, koska ensimmäistä kertaa töissä ei tarvinnut tapella ja valtava lauma päteviä alaisia uurasti nurkumatta.

– Ministerinä oli vallankumouksellinen muutos. Koko ikäni olin joutunut tappelemaan ja taistelemaan muita vastaan, omien kanssa, median kanssa. Sitten sinulla on yhtäkkiä tuhat ihmistä töissä, jotka tekevät kaiken eteen.

– Koko ajan tuli oven täydeltä ihmisiä, jotka osasivat hommansa, tekivät hommansa, olivat lojaaleja, vaikka olivat ehkä joistain asioista eri mieltä.

Ulkoministerin tehtävät maistuivat Soinille, kun ministeriössä oli tuhat pätevää alaista tekemässä töitä ministerin eteen. Kuvassa Soinin kanssa ovat ulkominsterit Sergei Lavrov, Margot Wallström ja Mike Pompeo.

Puoluejohtaja Soinin kohtaloksi koituvat maahanmuuttokriitikot, jotka Soini otti puolueeseen. Käenpojasta kasvoi vähitellen iso, ja puoluekokouksessa Soinin elämäntyö haihtui yhdessä hujauksessa.

Maahanmuuttokriitikot syrjäyttivät vennamolais-soinilaisen puolueen linjan.

Tony Halme kelpasi puolueen äänitykiksi 2003, ja vielä suuren yleisön kuulumattomissa oleva maahanmuuttokriittinen kellokas Jussi Halla-aho noukittiin puolueen kuntavaaliehdokkaaksi 2008.

Soini ei niele kritiikkiä, että hän olisi ottanut nuivat puolueeseen vain ääniä keräämään.

– Se on yksi näkemys. Koin asian niin, että heillä on aika paljon relevantteja kysymyksiä, ei välttämättä keinoja. Se on parempi, että hekin ovat demokraattisen prosessin piirissä kuin että eivät olisi.

– Halmeelle kävi kuin kävi, hänellä oli merkitystä kun puolue pääsi vähän pintaan. Halla-aho tuli kuntavaaliehdokkaaksi 2008, ei häntä silloin kukaan tuntenut. En halua sanoa pahasti, ei Jussia missään erottanut. Hän seisoi jossain yksin, puheesta ei kuullut mitään. Rekisteröin, että tuollainen kaveri on olemassa.

Politiikkaan kuntavaaleissa 2008 mukaan tullut Jussi Halla-aho perussuomalaisten vaalivalvojaisissa Zetorissa.

Halla-aho ja Soini ovat aina olleet etäisiä toisilleen. Eivät he erimielisyyksistään huolimatta ole riidelleet. Herrat olivat perussuomalaisissa hyvin vähän tekemisissä keskenään 2008-2017.

– Emme ole Halla-ahon kanssa oikeastaan koskaan keskustelleet. En tiedä, onko hänellä jäänyt hampaankoloon.

– Luulen, että suhtautuminen on aika lailla sama kuin minulla. Ei meitä toistemme elämät hirveästi kiinnosta. Häntä eivät kiinnosta minun jutut, hän pitää minua populistina ja yksinkertaisena. Minä pidän häntä monomaanikkona.

Entisten puheenjohtajien suhde ei ole täysin sydämetön.

Elämäkerrassaan Soini mainitsee lyhyesti, että Halla-aho reagoi Soinin Martti-isän kuolemaan viime vuonna. Soinin isä pysyi loppuun asti perussuomalaisten jäsenenä, ja Halla-aho lähetti suruadressin.

Soini herkistyy haastattelussa muistellessaan tätä.

– Kun isä kuoli, tuli adressi perussuomalaisilta, ja oli Halla-ahon omakätinen nimikirjoitus siinä. Adressi luettiin hautajaistilaisuudessa tässä salissa Heinon leipomossa. Lähetin Jussille sähköpostiin kiitokset. Se on ehdottoman selkärankainen teko Jussilta. Hatunnosto. En unohda ikinä. Se oli erittäin hienosti tehty.

Perussuomalaisten perustajajäsen, puolueesta potkut saanut Soini myöntää tuntevansa lukkarinrakkautta puoluetta kohtaan.

– Ei siitä mihinkään pääse, on sitä lukkarinrakkautta, en pyri siitä eroon. Olen puolueen perustanut kolmen muun kaverin kanssa ja tehnyt sen eteen duunia 20 vuotta joka päivä. Ei se ole merkityksetön minulle.

– Ehkä meitä yhdistää se, että halla-aholaisten mielestä emme tehneet mitään oikein ennen vuotta 2017, ja minun mielestä mitään ei ole tehty oikein sen jälkeen.

Perussuomalaisten kantaisän ja suuruuden luojan 22 vuoden työ perussuomalaisissa päättyi epäonnisesti Jyväskylän puoluekokouksen jälkeen 2017.

Kiitos 20 vuoden puheenjohtajakaudesta. Soini väistyi Jyväskylän puoluekokouksessa kesäkuussa 2017, kolme päivää myöhemmin hän erosi perussuomalaisten eduskuntaryhmästä, hänet erotettiin puolueesta ja Soinista tuli petturi Halla-ahon perussuomalaisille.

Puolue siirtyi Soinin jälkeen halla-aholaisten käsiin, perussuomalaiset hajosi, Soini erotettiin puolueesta ja Soinin elämäntyöllä pyyhittiin puolueessa pöytää.

Puoluetta 20 vuotta johtanut Soini on nyt perussuomalaisissa, ainakin halla-aholaisten mielissä petturi ja hylkiö.

Esimerkiksi toissa viikonlopun puoluekokouksessa Seinäjoella Soinia pilkattiin avoimesti. Myös somessa Soini saa jatkuvasti kuulla kunniansa.

– Ei sitä tarvitse ihmetellä. En kadu mitään. En pyydä anteeksi mitä tein. Johdin puoluetta hyvin tuloksin. Yksikään ei uskalla nenän alle tulla.

– Porukka, joka arvostelee, on ollut hallituskaudella 2015-2017 hyväksymässä kaikkea hallituslinjauksia. Mitä ne nyt vinkuvat? Vesa-Matti Saarakkala oli ainoa, joka sanoi, että Sipilän hallitukseen ei pidä mennä. Sitten kun tuli löylyä, niin otettiin hatkat.

Kantaisä Soinin mukaan puolue hajosi kesäkuussa 2017, koska se hylkäsi linjansa.

– Se alkoi siitä, kun Laura Huhtasaari voitti Jussi Niinistön ensimmäisen varapuheenjohtajan vaalissa. Se oli sokki. Huhtasaaren jälkeen valittiin toiseksi puheenjohtajaksi Teuvo Hakkarainen, ja siihen ei voi sanoa mitään järkevää.

– Meillä olisi ollut hallituspuolue, jonka puheenjohtaja olisi ollut Brysselissä ja maajohtajana häärännyt Huhtasaari. Halla-aholla ei ollut mitään vaatimuksia Juha Sipilälle (kesk) eikä Petteri Orpolle (kok) hallituksen linjaan, kaikki kävi.

– Ainoa Halla-ahon vaatimus oli, että minut pitää pistää pois ulkoministerin paikalta. Halla-aho tarjosi sitä paikkaa Sampo Terholle.

Tuore puheenjohtaja Jussi Halla-aho kävi valintansa jälkeen Kesärannassa tapaamassa Juha Sipilää ja Petteri Orpoa. Halla-aholla ei ollut mitään vaatimuksia hallituksen linjausten muuttamiseen. Muutamaa tuntia myöhemmin Sipilä ja Orpo näyttivät Halla-ahon perussuomalaisille ovea hallituksesta. Halla-aho olisi halunnut vaihtaa Timo Soinin pois ulkoministerin paikalta ja tarjosi tätä pestiä Sampo Terholle.

Perussuomalaisten hajoamiseen ja sinisten ryhmän perustamiseen ei liittynyt mitään ennakkosuunnittelua.

Agenttitarinoita, Soini vakuuttaa muiden muistelmia kirjoittaneiden sinisten tapaan.

– Ei mitään näyttöä. Ei yhtään tekstiviestiä, sähköpostia, valokuvaa, tilaisuutta. Ei yhtään ihmistä ole kertonut, että olisin ennen puoluekokousta ollut tekemisissä minkään puoluehankkeen kanssa.

Jyväskylän puoluekokouksessa lauantai-iltana henkilövalintoihin pettyneiden ei-halla-aholaisten joukko alkoi vasta miettiä omaa tulevaisuuttaan.

Päähenkilöt olivat ministerit Sampo Terho, Jussi Niinistö, valtiosihteeri Samuli Virtanen ja Niinistön erityisavustaja Petteri Leino.

Vanha samurai kävi Terhon huoneessa lauantai-iltana, lähti sunnuntaina Kultaranta-keskusteluihin Naantalin, oli puhelinyhteydessä hankkeen puuhamiehiin, ja osallistui maanantaina ja tiistaina ryhmän tapaamisiin.

Soini sanoo, että ei häneltä mihinkään lupia kyselty.

– Kyllä se ihmisten kartoitus alkoi äänestysten jälkeen. Ei siinä minun lupia tarvittu. Ei minulla enää mitään asemaa ollut.

– Lauantai-iltana kävin Sampon huoneessa 308. En lähtenyt kapakkaan. Lähdin sunnuntaiaamulla Kultarantaan, reissulle kyllä soiteltiin. Tilanne oli auki.

– Maanantaina se sitten ratkesi. Olin viimeinen. Totesin, etten voi jäädä. En ollut puuhamies. Puolue hylkäsi linjansa. Siihen se hajosi.

Vanhan isännän mukaan tapahtumat Jyväskylän jälkeen olisivat olleet toisenlaiset, jos hän olisi yhä ryhtynyt heiluttamaan tahtipuikkoa ja johtamaan orkesteria.

– Jos olisin johtanut toimintaa, ei se noin olisi mennyt. Olen kova ja tyly johtaja. Kun tulee tällainen kriisi, että ruvetaan tappamaan. Olisinko ollut lempeä siinä tilanteessa? En helvetissä.

– Meillä oli kaksi vaihtoehtoa: lähteä tai täysi sisällissota persujen sisällä. Jos olisimme jääneet, olisi tullut sisällissota, en halunnut myöskään sitä.

– Jos emme olisi lähteneet isommalla porukalla, sieltä olisivat kajturuset, veeraruohot, tiinaelovaarat ja muut lähteneet yksitellen, 10-15 kansanedustajaa yksitellen, kontrolloimattomasti.

– Ei se kaunis tapaus ollut. Niin se meni, ja sillä siisti.

Lauantaina neljä maahanmuuttokriitikkoa perussuomalaisten puheenjohtajistoon, tiistaina 20 perussuomalaista erosi puolueen eduskuntaryhmästä, perusti oman ryhmänsä ja siniset jatkoi hallituksessa entisillä persuministereillä.

Kova rasti Soinille oli myös jalkapuuhun joutuminen ulkoministerinä aborttipuheidensa vuoksi.

Soini on harras katolinen, hän ei halua tinkiä kirkon opista. Ei, vaikka kirkon oppi on päinvastainen kuin Suomen virallinen ja yleisesti hyväksytty aborttilinja. Ei, vaikka Soinin johtama ulkoministeriö kehitysyhteistyössään rummuttaa tyttöjen ja naisten seksuaalista itsemääräämisoikeutta.

– Itse keitin soppani. Meni tunteisiin, myönnän.

Soini joutui aborttipuheidensa takia oikeuskanslerin tutkittavaksi ja ulkoministerin luottamuksesta jouduttiin myös äänestämään eduskunnassa.

Soinin mukaan prosessi oli hänen poliittisen uransa piinallisin.

– Kyllä! Ei ollut mukavaa. Ilmankin olisin tullut toimeen. Oli inhottavaa itselle, mutta vielä paljon inhottavampaa läheisille. Mutta taistelu piti käydä.

– En ole ikinä kohdannut sellaista vihaa kuin sen prosessin aikana. Ulkoministeriöön tuli henkareita, kortteja, sähköposteja paljon. Huutakaa vaan. En minä muuta kantaa.

– Abortti ei ole Suomessa iso kysymys, koska kukaan ei kysy. Jukolauta, jos joku kysyy, kuten minä. Kävi pommikonelaivueet kimppuun, mutta voitin - kaksi kertaa.

Epäluottamuslause ulkoministeri Timo Soinille syyskuussa 2018. Äänestys oli vaikea hallituskumppani kokoomuksen monille naisille. Soini vältti potkut ministerin paikalta äänin 100-60.

– Jos joku uskaltaa puhua abortista, saa koko imperiumin niskaansa: YK:n, EU:n, median, Väestöliiton ja kaikki mahdolliset. Minulla on yksi kysymys - jos olen oikeassa? Ei siitä sen enempää. Eiköhän sitä silloin tullut ihan tarpeeksi.

Tunteella aborttikysymykseen suhtautuva Soini antaa tunnustusta kabinettipäällikölleen Raili Lahnalahdelle ja erityisavustajalleen Riikka Taivassalolle. Lähellä olleet naiset osasivat sopivissa paikoissa yrittää rauhoitella kierroksilla käynyttä Soinia.

– Raili hillitsi minua. Olin tosi jyrkkänä silloin. Raili sanoi, että olet tehnyt hyvää jälkeä ulkoministerinä ja älä anna perintösi määrittyä tämän yhden kysymyksen takia. Kyllä kaikki tietää, että olet tätä mieltä ja älä mene tuolla linjalla niin pitkälle. En siinä vaiheessa hirveästi järkipuhetta kuunnellut.

– Samoin Riikka eli varmasti vaijerilla. Riikka näki, milloin kannattaa sanoa ja milloin ei. Kun voitin eduskunnassa äänestyksen ja menin toimittajien eteen Valtiosalissa, Riikan ilme kirkui, että rauhallisesti Timo, sinä voitit, rauhallisesti. Minun teki mieli sanoa, mites nyt. En sanonut, koska tiesin että se olisi ollut typerää.

Kuten elämäkerrassaan, ei myöskään IS:n haastattelussa Soini halua katua mitään tai pyydellä anteeksi.

– Minun elämäni ei ole menneisyydessä. Olen nähnyt katkeria entisiä poliitikkoja. Historiassa ei muutu mikään. Jos tässä on 10-15 hyvää vuotta, ne kannattaisi hoitaa ensin.

– Minun varmaan pitäisi olla naama riipuksessa ja kärsivän näköinen. Voin fyysisesti paremmin, henkisesti melkein yhtä hyvin kuin ennen.

– Minun pitäisi olla varmaan katkera, pyttyyntynyt ja pyydellä anteeksi. En kadu muualla kuin rippikopissa. En tee julkista ripittäytymistä. Julkiset tunnustukset ovat selityksiä. Minä en selitä.

Soinin mukaan hänellä on ollut tapana pyytää ihmisistä anteeksi kasvotusten, jos hän on heitä loukannut.

– Ripittäydyn yksityisesti.

Elämäkerrassaan Soini tunnustaa nauttineensa joka hetkestä politiikassa 40 vuoden ajan. Koko sen ajan, kun hän lukiolaispoikana liittyi Smp:hen 1979 ja vetäytyi politiikasta ulkoministeripestinsä jälkeen kesäkuussa 2019.

– Tunnen kansanedustajat, jotka olivat kanssani samaan aikaan eduskunnassa. Ei siellä minulla vihamiehiä tai -naisia ole. Voin olla väärässäkin. Yleisesti kai pidetään, että ihmisenä olet suht ok ja mielipiteet voivat olla mitä ovat.

– Asenne on se, että ei pidä olla valittamassa ja vinkumassa, vaan elää täysillä tämä suurenmoinen lahja, elämä. Olen koettanut tehdä niin Smp:ssä ja perussuomalaisissa, vaikka välillä oli aivan helvetin kovaa.

Puhujakeikoilla itsensä elättävä Soini on laihtunut politiikan jätettyään. Kuvassa taustalla Sastamalan Pyhän Marian kirkko.

Soini, 59, on ollut nyt runsaat pari vuotta pois valtakunnan politiikasta. Hän on elättänyt itsensä tekemällä puhujakeikkoja Soinin Pisnes -firmansa kautta, ja saanut nyt valmiiksi omat muistelmansa.

Paluu kotimaan politiikkaan ei Soinia kiinnosta, mutta ajatus eurovaaleista ja europarlamentista 2024 kutkuttaa vanhan samurain mieltä.