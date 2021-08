Suomen Kabulin-lähetystön paikalliset turvamiehet puuttuvat kuitenkin evakuoitavien listalta, sillä lähetystölle alihankkijoiden kautta työskennelleitä ei voida sisällyttää evakuoitavien joukkoon.

Useampi kansanedustaja nosti puheenvuorossaan esille Suomen Kabulin-lähetystön turvamiesten kohtalon, kun eduskunta kokoontui tänään perjantaina päivän ensimmäiseen täysistuntoon käsittelemään puolustusvoimien joukon lähettämistä Afganistaniin turvaamaan evakuointioperaatiota.

Suomi on evakuoimassa Afganista noin 170 henkilöä, jotka ovat paikallisia suurlähetystön nykyisiä ja entisiä työntekijöitä, EU-edustuston ja puolustusliitto Naton työntekijöitä sekä heidän perheenjäseniään.

Suomen Kabulin-lähetystön paikalliset turvamiehet puuttuvat kuitenkin evakuoitavien listalta, sillä lähetystölle alihankkijoiden kautta työskennelleitä ei voida sisällyttää evakuoitavien joukkoon. Asiasta kertoi tiistaina MTV.

Poliisikansanedustaja Tom Packalén (ps) vetosi hallitukseen, jotta turvamiesten turvallisuus taattaisiin samalla tavalla kuin muidenkin Suomen valtiolle työskennelleiden turvallisuus.

– Me olemme jättämässä sinne oman onnensa nojaan suuren joukon ihmisiä, jotka ovat riskeeranneet oman henkensä Suomen turvallisuuden puolesta.

Packalénin mielestä turvamiesten puuttuminen autettavien listalta on vaarallinen esimerkki tulevaisuuden kannalta.

– Jos mietitään kriisipesäkkeessä olevaa lähetystöä, missä ihmiset huolehtivat suomalaisten turvallisuudesta. Jos kriisi pahenee, niin jäävätkö he sinne, jos me jätämme heidät oman onnensa nojaan.

– Tämä on esimerkki, että me saatamme joutua maksamaan siitä kalliin hinnan jonakin päivänä. Toivon, että tälle saadaan jotain tehtyä, Packalén totesi.

Kansanedustaja Hussein al-Taee (sd) muistutti, että ympäri maailmaa seurataan tarkkaan sitä, miten Suomi turvamiesten osalta toimii.

– Tunnen joitain ihmisiä, jotka suojelevat suomalaisia lähetystöjä eri kolkissa maailmaa tällä hetkellä. He ja heidän omaisensa kyllä katsovat sitä vastinetta, mitä Suomi tekee nyt pelastaakseen heitä, jotka Suomea ja suomalaisten intressejä suojelivat Afganistanissa.

– Olisi todella olennaista tässä vaiheessa katsoa, miten voitaisiin auttaa kaikkia niitä, jotka auttavat suomalaisia tuolla maailmalla.

Myös kansanedustaja Satu Hassi (vihr) näki myös tärkeänä, että turvamiesten turvallisuus taataan.

– Mielestäni on tärkeää, että me ojennamme auttavan kätemme niille, paitsi suomalaisille, myös niille, jotka ovat auttaneet meitä. Tuntuu keinotekoiselta, jos kriteeri on se, onko ollut Suomen palkkalistoilla tai alihankkijan palkkalistoilla.

– Erityisesti, kun on kyse ihmisistä, jotka ovat turvanneet suomalaisten turvallisuutta. Toivoisin, että katsotaan pykälien tarkoitusta, eikä välttämättä pykälien kirjaimista etsittäisi rajauksia, Hassi sanoi.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) toisti jo aiemmin kertomansa, että Suomelle on vuosien varrella työskennellyt paikan päällä lähemmäs tuhat paikallista.

– Kun katsomme logistista haastetta tässä ensimmäisessä operaatiossa, niin ehkä ymmärrätte, ettemme voi sitä aivan heti kaksinkertaistaa.

Eduskunta käsittelee selonteon kolmessa täysistunnossa.

Kello 12 alkaneessa täysistunnossa käytiin selontekoa koskeva lähetekeskustelu, jonka jälkeen ulkoasiainvaliokunta käsittelee asian. Mietinnön valmistumisen jälkeen on päivän toinen istunto, jossa tapahtuu mietinnön pöydällepano. Vielä tämän päivän aikana järjestettävässä kolmannessa täysistunnossa käydään palautekeskustelu käsittely valiokunnan mietinnön pohjalta.

Eduskunnan kuulemisen jälkeen tasavallan presidentti tekee päätöksen joukkojen lähettämisestä.