IS-haastattelu: Presidentti Sauli Niinistö arvioi Suomen historiallista operaatiota Afganistaniin

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö sanoo Ilta-Sanomille, ettei usko suomalaisen sotilasosaston joutuvan suoranaiseen vaaraan Kabulissa. Paikalla on jo vastaavia osastoja Norjasta, Tanskasta ja Saksasta, eivätkä ne ole joutuneet vaaratilanteisiin. Ongelmia tuo tilanteen sekavuus.

Se, että Suomi lähettää sotilaallisen suojaosaston turvamaan suomalaisten evakuointia Kabuliin, on ainutkertainen tapahtuma koko Suomen historiassa.

Presidentti Sauli Niinistö kommentoi Ilta-Sanomille illalla Suomen Afganistan-operaatiota.

– Tässä sovelletaan kansainvälisen sotilaallisen avun pykälää, joka on ollut voimassa vuodesta 2017. Suomalaisen sotaväen yksikön osalta tätä ei ole ennen sovellettu, Niinistö sanoo.

Afganistanin operaatiota käsiteltiin tänään presidentin johtamassa tp-utvassa eli hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisessa ministerivaliokunnassa.

Huomenna eduskunta kokoontuu kesken lomiensa käsittelemään hallituksen selontekoa asiasta.

Kyseessä on myös eduskunnan osalta historiallinen istunto, jollaista ei ole ennen ollut.

Lopullinen sinetti lyödään huomenna iltapäivällä presidentin esittelyssä.

– Tämä on presidentin päätösvallassa oleva asia, koska siihen saattaa liittyä ulkopoliittisia ulottuvuuksia, Niinistö sanoo.

– Mutta ensin odotetaan, että eduskunta käsittelee selonteon. Mutta tämä on suojeluoperaatio, ei siis mikään sotaisiin toimiin liittyvä asia.

Kyse on nimenomaan suojelusta, Niinistö painottaa.

– Koska kyse on suojelusta, kyse on tietysti siitä, että halutaan kaikin mahdollisin tavoin edesauttaa Suomen kansalaisten ja Suomelle palveluksia tehneiden ihmisten pääseminen turvaan.

Näettekö vaaroja operaation suhteen? Joutuvatko suomalaissotilaat mahdollisesti vaaralle alttiiksi?

– Kyseessä on suojeluosasto, jollaisia siellä toimii muista maista jo, esimerkiksi Norjasta ja Saksasta.

– Ne eivät näytä joutuneen vaaratilanteisiin, enkä usko suomalaistenkaan joutuvan.

Suomalaisen suojeluosaston koko on muutama kymmenen ammattisotilasta. Aseistukseen Niinistö ei ota kantaa.

Operaation aikataulun hahmottamista vaikeuttaa tilanteen yleinen sekavuus.

– Kun tilanne on epäselvä, myös aikataulu on epäselvä. Koska se on epäselvä, siitä kuuluu erilaisia tietoja, mistä on tehtävä se johtopäätös, että mitä nopeammin (operaatio on ohi), sitä parempi, Niinistö toivoo.

Niinistö ei kerro kauanko operaatiota on valmisteltu.

– En tuohon vastaa.

Uskotteko, että talibanihallintoon saadaan jonkinlainen keskusteluyhteys?

– Heillähän on suhteellisen hiljattain ollut esimerkiksi Kiinaan keskusteluyhteys. Venäjäkin pitää ainakin toistaiseksi diplomaattinsa siellä, kuten Kiinakin.

– Olen sanonut, että jollakin tasolla sitä keskusteluyhteyttä on harjoitettava.

– Minusta tämä on nyt mitä tyypillisin EU:n asia, siinä on moni EU-maa nyt kiinni.

Oletteko ollut yhteydessä Venäjän tai Kiinan johtoon?

– En.

Uskotteko, että tällainen operaatio jää Suomen osalta ainutkertaiseksi?

-Toivon sydämestäni niin.