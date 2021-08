Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen toivoo, että aluehallintovirasto tekisi yleisörajoituksia koskevan ohjauskirjeen perusteella päätöksiä mahdollisimman pian.

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvisen (kesk) mukaan sosiaali- ja terveysministeriön torstaina antama ohjauskirje on askel oikeaan suuntaan kulttuuri- ja tapahtuma-alan kannalta.

– Siellä mainitaan esimerkiksi sellaiset tapahtumat, jossa istutaan tai seisotaan omilla paikoilla, eikä puhuta tai liikuta hirveästi. Tällä pyritään vastaamaan niihin ongelmiin, joita esimerkiksi teattereilla ja oopperalla on ollut, Kurvinen sanoi torstaina tiedostustilaisuudessa.

Sosiaali- ja kulttuuriministeriö antoi torstaina uuden ohjauskirjeen, jonka mukaan pienen riskin yleisötapahtumissa ei edellytetä kahden metrin turvaväliä eikä yleisöä tarvitse lohkoa osiin.

Kurvisen mukaan ohjauskirje on tehty yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Kurvinen korostaa, että aluehallintovirasto tekee viimekätiset päätökset rajoituksista.

– Pallo on aluehallintovirastolla, mutta nyt tällä ohjauskirjeellä valtioneuvosto on antanut aluehallintovirastoille muitakin mahdollisuuksia kuin asettaa turvaväli- ja lohkovaatimuksia.

Kurvinen toivoo, että avi tekisi ohjauskirjeen perusteella päätöksiä mahdollisimman pian. Etelä-Suomen aluehallintovirastosta kerrottiin torstaina Helsingin Sanomille, ettei rajoituksiin ole tulossa muutoksia tällä viikolla.

Aluehallintoviraston määräykset yleisölohkoista ja turvaväleistä ovat herättäneet vastustusta kulttuurikentällä ja esimerkiksi Kansallisooppera on sanonut, ettei se aio lohkoa katsomoa perjantaina, kun sen syyskausi alkaa.

Kurvinen ei kommentoinut aluehallintoviraston päätöstä olla lieventämättä rajoituksia vielä tällä viikolla. Hän ei myöskään ottanut kantaa Kansallisoopperan tilanteeseen.

– Yleisesti ottaen puolustan aina lainkuuliaisuutta ja voimassa olevien päätösten ja määräysten noudattamista, mutta toivon todella, että mahdollisimman pian saadaan päätöksiä aikaan, Kurvinen sanoi.

Kurviselta kysyttiin, mikä merkitys ohjauskirjeellä on, kun aluehallintovirasto tekee niiden jälkeen omat päätöksensä.

– Kysymys on siitä, että meillä on tartuntatautilaissa tietyt pykälät, joiden soveltamisesta STM on antanut ohjauskirjeitä ennenkin ja viime kädessä ratkaisun tekee avi. Toivottavasti he huomiovat tämän ohjauskirjeen riittävällä tavalla, Kurvinen vastasi.

Koronapassin valmistelua jatketaan ja Kurvisen mukaan lainsäädäntö voidaan saada valmiiksi aikaisintaan syyskuussa.

Hän nosti esiin myös kysymyksen siitä, milloin rajoituksista voitaisiin luopua kokonaan.

– Mielestäni meidän täytyy Suomessa ruveta pohtimaan, että missä vaiheessa teemme niin kuin Britanniassakin ja poistamme kaikki rajoitukset. Mikä on se vaihe, jolloin rokotekattavuus on tarpeeksi korkea, eikä ole enää riskiä tehohoidon ja muun sairaalahoidon kuormittumisesta?