Ulkoministeri Pekka Haaviston mukaan eilen keskiviikkona Kabulissa oli vielä lähes 70 Suomen kansalaista. Ulkoministeriön tietojen mukaan Suomen evakuointilistoilla olevat henkilöt ovat kuitenkin kunnossa.

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) mukaan Suomi ei tahdo antaa ”katteettomia lupauksia” koskien Suomen Kabulin-lähetystön paikallisten turvamiesten evakuointeja.

Suomi on evakuoimassa Afganista noin 170 henkilöä, jotka ovat paikallisia suurlähetystön nykyisiä ja entisiä työntekijöitä, EU-edustuston ja puolustusliitto Naton työntekijöitä sekä heidän perheenjäseniään.

Suomen Kabulin-lähetystön paikalliset turvamiehet puuttuvat kuitenkin evakuoitavien listalta, sillä lähetystölle alihankkijoiden kautta työskennelleitä ei voida sisällyttää evakuoitavien joukkoon. Asiasta kertoi tiistaina MTV.

Tällä hetkellä Suomi keskittyy Haaviston mukaan kuitenkin evakuoimaan omalla evakuointilistallaan olevia ihmisiä.

– Keskitymme niihin, jotka ovat meidän listoillamme. Meillä on nyt kädet täynnä töitä tässä toteutuksessa. Vältämme myös katteettomien lupausten tekemistä, Haavisto kommentoi turvamiesten kohtaloa.

Te vierailitte itsekin Kabulissa viime lokakuussa ja tarvitsitte silloin näiden henkilöiden suojelua. Onko Suomella mielestänne velvollisuus auttaa näitä Suomea palvelleita turvamiehiä?

– Sellaisia ihmisiä, jotka ovat tehneet suomalaisissa projekteissa töitä tai ovat olleet alihankkijoita tai alihankkijoiden alihankkijoita, on aika suuri joukko, Haavisto sanoi. Hänen mukaansa joukko on lähes tuhatpäinen.

– Puhutaan suuresta määrästä ihmisiä, joiden kaikkien turvallisuus on meidän huolenamme tällä hetkellä.

– Olemme tietysti myöskin seuranneet kehitysyhteistyöhankkeissamme olleita naisjournalisteja tai ihmisoikeusaktivisteja. He eivät ehkä juuri nyt ole niin kovaäänisiä. Ja sen ymmärrän, koska monet heistä piilottelevat ja suojaavat perhettään Afganistanissa.

– Mutta totta kai seuraamme kaikkien näiden eri ryhmien turvallisuustilannetta. On jollain tavalla valittava, mitä tehdään ensin ja mikä on mahdollista, Haavisto sanoi.

Haaviston mukaan Suomi on tähän mennessä onnistunut evakuoimaan Kabulista yhteensä 34 henkilöä.

Lentokentälle asti päässeiden joukossa on Suomen kansalaisten ja Suomessa pysyvästi oleskelevien lisäksi myös joitakin afgaaneja.

– Lähtökohtaisesti Suomen passilla on ollut helpompi tulla porteista. Ja on ollut vaikeaa identifioida henkilöitä nimilistoista, jotka ovat afgaanidokumenteilla. Tämä on meidän päähuomiomme nyt, että saamme nämä 170 afgaania turvallisesti kentälle.

Haavisto myöntää, että evakuointien tahti on edelleen hidas.

– Se koko ajan kasvaa pikku hiljaa, mutta iso urakka on vielä edessä.

– Vauhti on vielä aika hidas, ja sen takia teemme kaikkemme, että kansainvälinen koordinaatio ja yhteistyö paranisi.

Haavisto kommentoi Afganistanin evakuointeja ja maan tilannetta tänään torstaina ulkovaliokunnan kokouksen jälkeen.

Evakuoinnit ovat Haaviston mukaan jatkuneet tänään torstaina.

– Sekä tänään että eilen on tavoitettu suomalaisia, joista on saatu kentälle ja osa näihin koneisiin. Koneet vievät evakuoituja eteenpäin ja he saattavat päätyä eri lentoasemille ja sitä kautta pikku hiljaa sitten myös Suomeen.

Lentokentän portilla turvallisuustilanne vaihtelee edelleen ja portin ulkopuolella olevia suomalaisia on välillä vaikea tavoittaa.

– Kauaa katsottuna asia näyttää helpolta, mutta ymmärrän, että siellä paikan päällä järjestettynä siinä kaaoksessa se ei ole niin helppoa. Siihen liittyvät nämä turvallisuusriskit.

– Tämä on hyvin käsityötä, ja meillä on kaksi virkahenkilöä vain Kabulissa. He tekevät todella töitä 24 tuntia vuorokaudessa, koska siellä on myös yöllä lähteviä koneita.

Haavisto kertoi olevansa huolissaan siitä, miten evakuoinnit saadaan toteutettua 31. elokuuta mennessä.

Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin on kertonut pitävänsä kiinni suunnitelmastaan vetää joukkonsa Afganistanista elokuun loppuun mennessä.

– Olemme huolissamme aikaikkunasta. Vaikka sanotaan, että elokuun loppuun on aikaa, niin yritämme tehdä tätä mahdollisimman etupainotteisesti.

Hän kertoi kuitenkin uskovansa edelleen siihen, että kaikki evakuoitavat saadaan elokuun loppuun mennessä turvaan.

– Tässä hetkessä pidän sitä vielä realistisena, ei ole ollut mitään suuria turvallisuusinsidenttejä, jotka olisivat pysäyttäneet uudestaan Kabulin lentokentän toiminnan. Täytyy toivoa, että evakuointia jatkuu suotuisten tähtien alla.

Kabulissa on tähän mennessä ilmoittautunut yhteensä lähes 70 evakuointiapua tarvitsevaa Suomen kansalaista tai Suomessa oleskeluluvalla asuvaa.

Tämän lisäksi Suomi on evakuoimassa noin 170 muuta henkilöä, jotka ovat paikallisia suurlähetystön nykyisiä ja entisiä työntekijöitä, EU-edustuston ja puolustusliitto Naton työntekijöitä sekä heidän perheenjäseniään.

