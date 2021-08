Vasemmistoliitto nostaisi Afganistanista evakuoitavien määrää: ”Suomen vastuu on suurempi kuin 170 henkeä”

Vasemmistoliitto pitää selvänä, että tulevassa budjettiriihessä on tehtävä ilmastolinjauksia. Puolueen eduskuntaryhmä on parhaillaan kokoontunut Vaasaan kesäkokoukseen.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson toivoo, että hallitus voisi vielä keskustella Afganistanista evakuoitavien määrästä. Vasemmistoliitto ei pidä valtioneuvoston sunnuntaina päättämää 170 henkilön evakuoimista riittävänä.

– Sillä ei pitäisi olla väliä, onko ollut suoraan vai välillisellä työsopimuksella, vaikkapa alihankintasopimuksen kautta. Määrän pitäisi olla vielä keskusteltavissa, Andersson sanoi vasemmistoliiton eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Vaasassa.

Väistyvä eduskuntaryhmän puheenjohtaja Paavo Arhinmäki selitti tilannetta ravintolavertauksella: asiakkaalla ei ole tietoa siitä, onko ravintolassa työskentelevä vuokrasopimuksella vai välitysfirman kautta.

– Suomen vastuu on suurempi kuin 170 henkeä, Arhinmäki totesi avauspuheenvuorossaan.

Valtioneuvosto päätti 13. elokuuta evakuoida 130 Suomelle työskennellyttä Afganistanista. Sunnuntaina 15. elokuuta se täydensi päätöstään vielä 40 nykyisen ja entisen työntekijän ja heidän perheensä lisäämisellä kokonaismäärään.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) totesi torstaina Ylelle, että sisäministeriö aikoo esittää pakolaiskiintiön kasvattamista 2000 henkeen. Tällä hetkellä kiintiö on hallitusohjelman mukaan 1 050 ihmistä. Ohisalo perusteli nostoa Afganistanin tilanteella.

Vasemmistoliitto tukee sisäministeriön esitystä, vahvisti Andersson kesäkokouksessa.

– Kansainvälisen yhteisön on asetettava painetta rajojen ja lentokentän auki pysymiselle, jotta apua tarvitsevat ihmiset pääsevät jatkossakin pakoon. Pitää tukea niitä maita, joihin suurin osa pakenevista suuntautuu, Andersson totesi avauspuheenvuorossaan torstaina.

Myös Rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson on ilmaissut vaativansa pakolaiskiintiön kasvattamista Afganistanin tilanteen takia.

Li Andersson ja Paavo Arhinmäki.

Vasemmistoliitto vaatii vahvasti, että hallituksen syyskuun budjettiriihessä tehdään ilmastopäätöksiä. Puheenjohtaja Andersson kutsui tulevaa riihtä ilmastoriiheksi ja totesi, että ilmastolinjausten tekemisestä riihessä on sovittu jo aikaisemmin hallituksen kesken.

– On selvää, että kyseessä on ilmastoriihi. Ilmastotoimille on hallitusohjelmassa vahvin mahdollinen sitoumus. Hiilineutraalius on yhtä sitova tavoite kuin työllisyystoimet, Andersson paalutti.

Hallitus on kautensa puolivälissä ja tehnyt puolet ilmastotoimista. Andersson muistutti, että työllisyyspäätöksiä on jo tehty ja työllisyystavoitetta nostettu kahdesti, mutta puuttuvat ilmastopäätökset ovat vielä tekemättä. Hänen mukaansa Suomella on vielä 11 miljoonaa tonnia päästövelkaa kurottavana umpeen.

– Budjettiriihessä on sovittava, että kaikki julkinen rahankäyttö, mukaan lukien yritysten ja maatalouden tuet, vahvistavat vihreän siirtymän tavoitteita.

Konkreettisia ilmastotekoja, joita puolue on esittänyt ovat esimerkiksi turvepeltojen raivausmaksut ja ennallistamistuet, liikenteen päästöjen vähentäminen, ainespuuvero ja ilmastolle haitallisten verotukien syynäys.

Ilmastotointen ohella hallitus on sopinut tekevänsä veropäätöksiä, jotka vahvistavat julkista taloutta 100-150 miljoonalla eurolla. Arhinmäen mukaan veroratkaisuja voisivat olla esimerkiksi osinkoverosta vapautettujen yhteisöjen lähdevero, korkovähennysten tiukentaminen, kiinteistörahastojen, sijoitusrahastojen, erilaisten vakuutuskuorien ja osakesäästötilien verottaminen ja arvonnousuvero.

Valtiovarainministeri Annika Saarikon (kesk) esittämään kotitalousvähennyksen kasvattamiseen vasemmistoliitto suhtautuu varauksella.

– Jos vaatii sopeuttamista, on ristiriitaista samanaikaisesti vaatia valtiontalouden heikentämistä yli 400 miljoonan euron verotuella suurituloisille, Arhinmäki kuvasi kotitalousvähennystä.

Andersson sanoi tiedotusvälineille toivovansa, että kevään puoliväliriihen kaltaisia dramaattisia käänteitä ei tulevassa riihessä nähdä. Hallitus keikkui hajoamisen reunalla pitkäksi venähtäneissä neuvotteluissa.

– Toivon itse, että dramaattiset kohtaukset olisi nyt näytelty valmiiksi ja voitaisiin keskittyä siihen, mitä hallituksella on edessä. En näe, että on minkään hallituspuolueen etujen mukaista, että on jatkuvaa kriisitilannetta päällä.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä kokoontuu Vaasassa kaksipäiväiseen kokoukseen. Perjantaina valitaan eduskuntaryhmälle uusi johto eduskuntaryhmän puheenjohtajan paikalta Helsingin apulaispormestariksi siirtyneen Arhinmäen tilalle.