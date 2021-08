Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo palasi elokuussa työn ääreen sydäninfarktista toipumisen jälkeen.

Seinäjoki

– Voin todella hyvin. En tiedä näyttääkö siltä, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo tokaisi voinnistaan Ilta-Sanomille puoluejohdon kesäkokouksessa Seinäjoella.

Orpo sai kesäkuussa kuntavaalien jälkeen sydäninfarktin. Hän vetäytyi Puolangalle heinäkuuksi toipumaan. Tauko antoi mahdollisuuden ajatella suurta kuvaa Twitter-kohujen perässä juoksemisen sijasta.

Lue lisää: Petteri Orpo kertoo nyt dramaattisesta sairastumisestaan: luuli närästykseksi – olikin sydänkohtaus

– Jälkeenpäin olen tajunnut, että asia vaivasi oikeastaan jo keväällä. Nyt on oikeasti paljon parempi olla. Tukos on avattu, minut on tutkittu, on tullut levättyä ja kuntouduttua – on hyvä fiilis.

Jatkossa puoluejohtaja aikoo delegoida tehtäviä paremmin myös muulle puoluejohdolle. Delegointi lähtee liikkeelle ihan kalenterin tasolta. Keski-ikäisenä miehenä on hyväksyttävä tosiasiat ja muistaa myös levätä, Orpo sanoi.

Puheenjohtaja ei halunnut kommentoida medialle tarkemmin mahdollisia tulevia hallituskokoonpanoja. Kokoomus on tämän hetken gallupjohtaja ja voitti kuntavaalit, minkä takia julkisuudessa on jo uumoiltu tulevien vaalien asetelmia.

Orpo totesi Ilta-Sanomille jo heinäkuun lopulla, että pitää hallitusyhteistyötä perussuomalaisten kanssa mahdollisena, mutta ei helppona.

Lue lisää: Petteri Orpo väläyttää hallitusyhteistyötä perussuomalaisten kanssa: ”Minusta se on mahdollista”

Lue lisää: Näin Halla-aho vastaa Orpon väläytykseen hallitus­yhteis­työstä

Orpo sanoi Seinäjoella, että esimerkiksi perussuomalaisten osalta nähdään vasta tulevien viikkojen ja kuukausien aikana, millaiseksi puolue muotoutuu Riikka Purran johtamana. Purra valittiin puolueen johtoon menneenä viikonloppuna Seinäjoella.

– Seurataan tiiviisti, millaiseksi uuden puoluejohdon aikana perussuomalaisten linja muotoutuu. Se muotoutuu tietenkin ohjelmien kautta, mutta sitä muokataan myös ihan joka päivä.

– Yleensä jokaisella puheenjohtajalla on jossain määrin oma tyylinsä. Kun tilanteet tulevat nopeasti, jokaisen puheenjohtajan oma persoonallinen tapa tulee muovaamaan tyyliä. Varmasti Purrallakin on oma tyylinsä, mutta en tunne sitä vielä, Orpo kuvaili IS:lle.

Purra toisti viikonlopun puoluekokouksessa linjapuheessaan jo aikaisemmin toteamansa vaatimuksen, että perussuomalaiset ei astu hallitukseen sellaisten puolueiden kanssa, jotka eivät ole valmiita tiukentamaan Suomen maahanmuuttopolitiikkaa.

Lue lisää: ”Tavoitteemme on nolla turva­paikan­hakijaa” – Riikka Purra ottaa tiukan maahan­muutto­linjan puolueensa hallitus­yhteis­työ­indikaattoriksi

Orpo halusi Seinäjoella osaltaan selventää kokoomuksen maahanmuuttonäkemyksiä.

– Kokoomuksen mielestä Suomi ei pärjää päivääkään ilman kansainvälisyyttä ja avoimuutta, hän tiivisti tiedotusvälineille avajaispuheensa jälkeen.

Orpon mukaan Suomeen tarvitaan kymmeniätuhansia maahanmuuttajia paikkaamaan akuuttia työvoimapulaa. Perussuomalaiset ei ole nähnyt työperäistä maahanmuuttoa ensisijaisena työvoimapulan pelastajana. Hallitus sen sijaan puhuu vahvasti työperäisen maahanmuuton puolesta.

Lisäksi Orpo totesi, että Suomi on, velkaantumisesta huolimatta, edelleen varsin vauras maa, jonka tulee kantaa humanitäärinen vastuunsa maailmalla ja kriiseissä. Turvapaikkajärjestelmän sijasta puolue haluaa painottaa pakolaisjärjestelmää.

Maahanmuutosta pitää voida puhua, puoluejohtaja sanoi. Jos joku toteaa työllisyysasteen olevan humanitääristen syiden takia Suomeen tulleiden joukossa keskivertoa alempi, se pitää tulkita keskustelunavauksena, jonka jälkeen voidaan alkaa keskustella siitä, miten tilannetta voitaisiin parantaa ja ihmiset auttaa töihin ja kotoutumaan, Orpo sanoi.

– Jos kuuntelee tarkkaan tämän kaiken, mitä kerroin, on se aika kaukana siitä, mitä jotkut muut puolueet Suomessa edustaa. On hyvin pragmaattinen linja, hän paalutti.

Kokoomus kohahdutti heinäkuun lopulla tuomalla julkisuuteen kotouttamisohjelman, jossa pyrittiin esittämään vaihtoehtoja maahanmuuttajien työllisyysaseman parantamiseksi. Kohun aiheutti kohta, jossa ehdotettiin maahanmuuttajien ja kantasuomalaisten sosiaaliturvan eriyttämistä.

Kantasuomalainen-käsite korjattiin muutaman päivän kuluessa ”Suomessa pysyvästi asuvaksi Suomen kansalaiseksi”. Ohjelma nähtiin muutenkin jossain määrin lähentymisenä perussuomalaisten linjan kanssa.

Orpo oli sisäministerinä vuonna 2015, kun Suomeen tuli yli 30 000 turvapaikanhakijaa etenkin Irakista ja Afganistanista. Hän totesi, että vuodesta 2015 pitäisi nyt osata ottaa opiksi, ja tilannetta ennakoida parhaan mukaan.

Orpo ei halunnut arvioida, tulisiko kiintiöpakolaisten määrää kasvattaa tälle vuodelle Afganistanin kriisin takia. Hän pitää hallituksen asettamaa tasoa hyvänä pohjana. Hallitusohjelmassa on linjattu kiintiöpakolaisten määräksi 850–1 050.

Orpo ei myöskään halunnut arvioida sitä, paljonko Suomeen voitaisiin ottaa turvapaikanhakijoita kriisin seurauksena.

– Ihmisiä pitää auttaa, mutta järjestelmien pitää olla kunnossa, Orpo totesi.

Hän uskoo, että Eurooppaan voi kohdistua tuntuvaakin painetta. YK:n ja Euroopan unionin on toimittava tässä yhteisessä rintamassa ja käyttää tarvittaessa diplomaattisia, kansainvälisiä painostuskeinoja, kuten kauppasaartoja, hän sanoi.

Jatkossakin länsimailla tulee olla valmius myös sotilaalliseen väliintuloon, jos tilanne sellaista vaatii, Orpo totesi. Tämä siitä huolimatta, että Afganistan oli lännelle valtaisa epäonnistuminen, hän lisäsi.

Seinäjoella käynnistyi myös kokoomuksen aluevaalityö. Kokoomus vastusti sote-uudistusta ja aluehallinnon muodostamista, mutta eduskunta hyväksyi sen, joten nyt siihen täytyy sopeutua, Orpo sanoo. Kokoomus lähtee vaaleihin kolmella kärjellä: potilaat, palvelut ja ei maakuntaverolle.

Orpo näkee, että on luontevaa, että kansanedustajat lähtevät ehdolle myös aluevaaleissa. Vaalit käydään 23. tammikuuta 2022. Samanaikaisesti hän näkee järjestelmässä ongelmia. Kansanedustajana, kaupunginvaltuutettuna ja aluevaltuutettuna toimiminen ei ole ideaalia, vaikka se mahdollista onkin.