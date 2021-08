Kabuliin saapuneiden suomalaisten virkamiesten tehtävä on ohjeistaa evakuoitavia siitä, milloin Kabulin lentokentälle on turvallista saapua.

Lähes 70 evakuointiapua tarvitsevaa Suomen kansalaista on ilmoittautunut Kabulissa, kertoo ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr). Haavisto kommentoi asiaa poistuttuaan ulkoasiainvaliokunnan kokouksesta.

– Meillä on yhteensä lähes 70 Suomen kansalaista tämän päivän laskujen mukaan, jotka ovat pyytäneet evakuointiapua Afganistanista. Totta kai, nämä kansalaiset ovat meille prioriteetti.

Ministerin mukaan lisäksi noin 170 paikallisen lähetystön työntekijää pyritään evakuoimaan Suomeen.

Eilisen vuorokauden aikana Kabulista evakuoitiin 22 ihmistä, kun myöhään illalla vielä neljä Suomen kansalaista saatiin turvaan.

Kabuliin on eilen illalla saapunut kaksi suomalaista virkamiestä, jotka ovat yhteydessä evakuointitoiveen esittäneisiin suomalaisiin. Virkamiesten tehtävä on ohjeistaa Suomeen evakuoitavia siitä, milloin Kabulin lentokentälle on turvallista saapua.

– Pyritään järjestämään niin, että ihmisten pääsy lentokentälle helpottuisi, ministeri kertoo.

Haaviston tietojen mukaan Kabulin lentokentän turvallisuustilanne on säilynyt vaikeana.

– Myös Taleban on pystyttänyt omia tiensulkuja ja tarkastuspisteitä, eli henkilöt joutuvat kulkemaan useamman Talebanin tarkastuspisteen kautta, ja viimein lentokentällä, amerikkalaisten valvoman tarkastuspisteen kautta.

Kahden Kabulissa olevan Suomen virkamiehen tehtävä on luoda lista niistä ihmisistä, jotka Suomi hyväksyy koneeseen.

– Virkamiehet pitävät koko ajan yhteyttä suomalaisiin ja antavat tarkkoja ohjeita, mihin kellon aikaan ja minne heitä odotetaan.