– Tämän hallituksen ongelma on, että se tarttuu ongelmiin vasta, kun maito on jo puoliksi maassa, puoluejohtaja tilitti.

Seinäjoki

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo esitti puoluejohdon kesäkokouksen avauspuheessaan, että koronatestausta tehtäisiin jatkossa myös apteekeissa. Orpon mukaan tämä paitsi lisäisi testauspaikkoja myös laskisi testaushintoja tarjonnan kasvamisen myötä.

– Hallitukselta olisi viisautta katsoa testaustoiminta osaksi apteekin normaalia palvelutoimintaa. Näin apteekeilta ei vaadittaisi erillistä osakeyhtiötä ja yksityisen terveydenhuollon lupaa. Apteekit ovat tähän valmiita ja farmaseutit päteviä testien tekemiseen, Orpo totesi.

Kokoomus pitää puoluejohdon kesäkokousta Seinäjoella keskiviikosta torstaihin.

Koronatoimenpiteistä Orpo painotti jälleen myös koronapassia, jota kokoomus esitti jo keväällä. Hallitus selvittää passin mahdollisuuksia parhaillaan usean ministeriön voimin.

– Valitettavasti valmistelu on auttamattoman myöhäistä. Sen sijaan, että nyt tilanteen pahentuessa on jouduttu perumaan lukuisia tapahtumia, olisi ne voitu mahdollistaa koronapassilla edes osalle.

– Hallituksen koronatoimia vaivaa reaktiivisuus ja yleisen ilmapiirin haistelu. Tätä maata ei johdeta ennakoiden ja erilaisia vaihtoehtoja selvittäen. Tämän hallituksen ongelma on, että se tarttuu ongelmiin vasta, kun maito on jo puoliksi maassa, Orpo tilitti.

Puheessaan puoluejohtaja käänsi katsetta kohti syksyn budjettiriihtä. Orpo moitti valtiovarainministeri Annika Saarikon (kesk) esittämää 6,7 miljardin velanottoa. Hän myös kyseenalaisti Saarikon esittämän kuvauksen talouden ”poutasäästä”.

– Emme saa sokaistua hetkellisesti kasvavasta taloudesta. Suomen talouden kasvuvauhti on Euroopan hitaimpien joukossa ja arvioiden mukaan talouden kasvu tyssää jo lähivuosina, ellei uudistuksia tehdä. Valtiovarainministeriö kutsuu tiedotteessaan nousua kasvupyrähdykseksi.

Orpon mukaan hallituksen suunnitelma tehdä 110 miljoonalla eurolla julkista taloutta vahvistavia työllisyystoimia on riittämätön. Osansa kritiikistä saivat myös esitetyt leikkaukset tieteeseen ja poliisien määrään. Kokoomus haluaisi nostaa tiede-, teknologia- ja innovaatioinvestoinnit neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta.

Orpon mukaan talouden kasvaessa huomioon on otettava myös työvoimapula. Kohtaanto-ongelma, eli tilanne, jossa työtön työntekijä ja tarjolla oleva työ eivät kohtaa, osoittaa, että jotain on pielessä, sanoi Orpo.

– Me tarvitsemme merkittäviä muutoksia sosiaaliturvaan, jotta työn tekeminen on kaikissa tilanteissa kannattavampaa kuin joutenolo. Tarvitsemme panostuksia koulutukseen, jotta osaaminen vastaa työpaikkojen tarpeita. Meidän pitää purkaa esteitä liikkuvuudelta, jotta työn perässä kannattaa muuttaa tai liikkua pidemmältäkin matkalta, Orpo ennakoi, ja lisäsi, että puolue esittelee muita keinoja tarkemmin kokouksen kakkospäivänä.

Budjettiriihestä on ainakin vihreiden ja vasemmistoliiton suunnilta toivottu ilmastoriihtä. Puheenjohtaja painotti, että ilmastonmuutos on ihmisten toiminnan seurausta. Orpon mukaan oikeistolaisessa ja vasemmistolaisessa ilmastonmuutoksen torjunnassa on vissejä eroja.

– Vasemmistolaisessa ilmastonmuutoksen torjunnassa tärkeimmät keinot ovat kiellot, rajoitukset, veronkorotukset ja se, että valtio ja virkamiehet ratkovat ilmasto-ongelmat. Me oikeistolaisesti ajattelevat taas lähdemme siitä, että avainasemassa on päästöjen hinnoittelu, markkinamekanismi sekä ihmisten ja yritysten keksinnöt.

Hän nosti esiin yritysten merkitystä ilmastonmuutoksen torjumistyössä. Orpo näkee, että suomalaisten yritysten ilmastoinnovaatioilla saataisiin Suomeen töitä ja hyvinvointia.

Puheensa loppupuolella Orpo otti vielä kantaa Afganistanin tilanteeseen. Hän osoitti tukensa tasavallan presidentille, hallitukselle sekä ulkoministeriölle suomalaisten ja Suomea auttaneiden afgaanien turvaan saattamiseksi.

Orpo uskoo, että Afganistanista tullaan pakenemaan sankoin joukoin.

– EU:n pitää olla tähän valmis. Pelkään ettei ole. Yhteistä turvapaikkapolitiikkaa ei ole pystytty uudistamaan kunnolla 2015 maahanmuuttokriisin jälkeen, jolloin nykyinen järjestelmä osoitti toimimattomuutensa. EU tarvitsee yhteisen turvapaikkamenettelyn ja pitävät ulkorajat.

Hän vahvistaisi kiintiöpakolaisjärjestelmää ja auttamista mahdollisimman lähellä lähtömaita, jotta turvapaikanhakua rajoilla voitaisiin vähentää.