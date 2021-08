Marin ei halunnut ottaa kantaa ”oppositiopuolueiden avauksiin”. Marin sivuutti myös vihreiden uhkailut hallituksen jättämisestä, mikäli vaadittuja ilmastopäätöksiä ei tehdä.

Pääministeri, Sdp:n puheenjohtaja Sanna Marin suhtautuu torjuvasti ajatukseen Sdp:n ja perussuomalaisten yhteistyöstä.

IS kysyi Marinilta asiasta Sdp:n eduskuntaryhmän kesäkokouksessa perussuomalaisten uuden puheenjohtajan Riikka Purran ilmoitettua, että hän näkee nykyisen Sdp:n perussuomalaisten vastakohtana. Purra asetti yhteistyön ehdoksi maahanmuuttopolitiikan kiristämisen.

– En ota kantaa oppositiopuolueiden avauksiin, ehkäpä on järkevä suhtautua tulevaisuuteen sillä tavalla, että kansanvaltaisessa demokratiassa kansalaiset äänestävät puolueita, joiden ohjelmiin ja tavoitteisiin he uskovat. Me teemme asiapohjaista yhteistyötä, me emme sulje puolueita ulos, mutta meillä ei ole perussuomalaisten kanssa kovin paljon yhteistä, on vaikea nähdä yhteisiä tavoitteita, Marin vastasi.

Mahdollista porvarihallitusta on hahmoteltu julkisuudessa kokoomuksen ja perussuomalaisten pohjalle.

Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman sanoi puheessaan, että ”antaa opposition rakennella kuvitteellisia porvarihallituksiaan, keskitytään me ihmisten asioiden hoitoon”.

Sdp:n puheenjohtaja Sanna Marin, varapuheenjohtaja Matias Mäkynen ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman keskustelivat ennen tiedotustilaisuutta. Sdp:n kesäkokous pidetään eduskunnan Pikkuparlamentissa.

Lindtmanin mukaan syyskuun alussa pidettävä budjettiriihi ”näyttää aiheuttavan ylimääräistä loiskiehuntaa myös hallituksen sisällä”.

Lindtman ei maininnut hallituskumppaneita nimillä, mutta kovia puheita on kuulunut viime aikoina etenkin vihreiden suunnasta. Sisäministeri, vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo on antanut ymmärtää, että vihreät lähtevät hallituksesta, jos vaadittuja ilmastopäätöksiä ei synny riihessä.

– Meillä on hallitusohjelmassa erittäin kunnianhimoiset ilmastotavoitteet, jotka konkretisoituvat päätöksiksi hallituskauden kuluessa. Budjettiriihessä tulee merkittäviä ilmastopäätöksiä, en sinänsä ota kantaa, minkälaisia erilaisia ukaaseja eri puolueet asettavat, Marin kommentoi.

Lindtman näkee hallituskumppaneiden kovat puheet teatterina.

– Ilmastotavoitteet ovat koko hallituksen yhdessä sopimia, ei niitä omista vain jokin yksi puolue. Tärkeintä on, että näitä päätöksiä tehdään. Toivottavasti se on kaikille hallituspuolueille ykköstavoite, eikä päätösten tekeminen mene oman profiilin nostamistavoitteiden ohi. Meillä on esimerkiksi fossiilittoman liikenteen tiekartta, jossa on valmisteltuja päätöksiä, ei muuta kuin yhdessä eteenpäin, Lindtman totesi tiedotustilaisuudessa.

Valtiovarainministeriön budjettiehdotus ensi vuodelle on 6,7 miljardia alijäämäinen.

Sdp:n johto ei käsitellyt puheissaan velkatilannetta lainkaan. IS tiedusteli, eikö velka huoleta Sdp:tä.

– Itse asiassa kun katsomme uusimpia arvioita, esimerkiksi OP-ryhmältä, niin velkasuhde olisi taittumassa jo aiemmin kuin olemme arvioineet. Hallitushan on kehysriihessä linjannut, että vuosikymmenen puoliväliin mennessä tulisi saada velkasuhde taittumaan, nyt näyttää siltä, että se tulee taittumaan jo aiemmin. Työllisyys kasvaa, investoinnit etenevät, talous kasvaa paljon ennakoitua nopeammin. Voimme olla luottavaisia siihen, että velkasuhde saadaan pikaisesti taittumaan, haluamme ilman muuta, että velkasuhde taittuu ja pääsemme lyhentämään velkaa, Marin vastasi.

Tiedotustilaisuudessa nousi näkyvästi esiin myös Afganistanin kaoottinen tilanne Talebanin valtaannousun jälkeen.

Marin kertoi puheessaan järkyttyneensä Talebanin valtaannoususta Afganistanissa ja mainitsi hallituksen tehneen päätöksiä, jotta Suomen, EU:n ja Naton palveluksessa työskennelleitä afgaaneja perheineen voidaan tuoda Suomeen.

– Pyrimme saamaan ihmiset Suomeen, en mene yksityiskohtiin ihan turvallisuusnäkökohtienkin takia, Marin totesi.

Marinin mukaan hallituksen pitää ”ilman muuta katsoa”, millä välineillä äärijärjestöä pakenevia afgaaneja voitaisiin auttaa. Yksi asia voisi liittyä perheen yhdistämisen esteiden poistamiseen.

– Suomi on keskeyttänyt palautukset Afganistaniin jo aiemmin, perheen yhdistymiseen liittyvä kysymys on asia, jota tullaan arvioimaan, vielä hallitus ei ole asiaa käsitellyt mutta valmistelutyötä tehdään.

Uudesta pakolaiskriisistä puhuminen on Marinin mukaan vielä ennenaikaista.

– Emme ole tällä hetkellä tällaisessa keskustelussa, mutta tunnistan hyvin sen paineen, mikä tästä syntyy myös pakolaisten osalta. Oleellista on löytää yhteistä tahtoa, että tilanne ei ajaudu täydelliseen umpikujaan, katastrofiin. Valtioneuvostolla on hyvinkin pikaisella aikataululla mahdollisuus tehdä päätöksiä.

Marinilta kysyttiin, aikooko Suomi nostaa pakolaiskiintiötä Afganistanin tilanteen takia.

– Hallitusohjelmaan on kirjattu jo, että pakolaiskiintiötä pyritään nostamaan. Emme ole Afganistanin osalta vielä tässä tilanteessa, Marin vastasi.

Marin sanoi tiedotustilaisuuden jälkeen IS:lle, etteivät EU-johtajat ole keskustelleet vielä sellaisen tilanteen varalta, että Afganistanin tilanne kärjistyisi pakolaiskriisiksi.

Marinin mukaan valmius EU-johtajien välisiin neuvotteluihin on kuitenkin koko ajan olemassa.