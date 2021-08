Marinin mukaan Suomi jatkaa ponnistelujaan vaarassa olevien pelastamiseksi.

Pääministeri, Sdp:n puheenjohtaja Sanna Marin kommentoi puolueensa eduskuntaryhmän kesäkokouksessa pitämässään puheessaan Afganistanin sekavaa tilannetta.

– Talebanin valtaanpaluu on järkyttänyt meitä kaikkia. Meidän on varmistettava, että kaikki Afganistanissa parhaillaan olevat Suomen kansalaiset saadaan maasta turvallisesti pois. Valtioneuvosto on tehnyt myös päätöksiä, että Suomen, EU:n ja Naton palveluksessa työskennelleitä afgaaneja perheineen voidaan tuoda Suomeen. Suomen hallitus seuraa tiiviisti Afganistanin tilannetta ja jatkamme ponnisteluja vaarassa olevien pelastamiseksi, Marin kommentoi.

Marinin mukaan kansainväliseltä yhteisöltä tarvitaan nyt saumatonta yhteistyötä naisten ja siviilien oikeuksien turvaamiseksi.

– Olemme tehneet paljon työtä tasa-arvon toteutumisen ja ihmisoikeuksien eteen, ja tätä työtä meidän on jatkettava.

Marin sanoi hallituksen kokoontuvan syyskuun alussa budjettiriiheen myönteisessä, jopa yllättävän hyvässä talous- ja työllisyystilanteessa.

– Talouspolitiikan päähuomio on kohdistettava tulevaisuuden kestävään kasvuun. Tarvitsemme selkeän näkymän, kuinka vauhditamme kasvua seuraavan 10 vuoden ajan, Marin näki.

Marinin mukaan kasvun edellytysten varmistamiseksi tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoituksen lisääminen on välttämätöntä.

– TKI-menojen nosto 4 prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen on otettava tosissaan.

Marinin mukaan myös työperäistä maahanmuuttoa on lisättävä nykyisestä, jotta tulevaisuuden työvoimatarpeisiin väestön ikääntyessä voidaan vastata.